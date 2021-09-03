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СУЭК: тарифные решения должны быть социально ответственными

СУЭК: тарифные решения должны быть социально ответственными - РИА Новости, 03.09.2021

СУЭК: тарифные решения должны быть социально ответственными

При принятии тарифных решений, в частности, по транспортировке российского угля, необходимо, в первую очередь, помнить о социальной ответственности, заявил... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T11:38

2021-09-03T11:38

2021-09-03T11:38

новости суэк

экономика

ржд

сибирская угольная энергетическая компания

андрей мельниченко

россия

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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. При принятии тарифных решений, в частности, по транспортировке российского угля, необходимо, в первую очередь, помнить о социальной ответственности, заявил генеральный директор Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Степан Солженицын.В качестве одного из таких решений Солженицын предложил сначала обеспечить 100 процентов вывоза от заявленной мощности дорог, и разработать недискриминационный алгоритм вывоза грузов. По его словам, от отсутствия такого прозрачного механизма распределения квот на вывоз грузов страдает, например, Бурятия, которой сократили квоты на 75процентов."Поэтому принятие транспортных решений должно базироваться, в том числе, на социально-ответственном отношении к регионам, где работают компании", - отметил Солженицын.По его словам, СУЭК не против принципа "вези или плати", поскольку грузоотправитель ответственен перед транспортной системой. Этот принцип уже внедряется в Кузбассе, и угольные компании относятся к нему с пониманием. Более того, СУЭК предлагает аналогичный принцип "купи и вези", который дал бы возможность угольным компаниям проинвестировать в покупку мощных локомотивов для увеличения объемов вывоза угля при условии сохранения монополии РЖД на тягу. Но привязку тарифов к биржевым ценам, а квот на вывоз - к результатам аукционов, считает, по крайней мере, не просчитанным.СУЭК – одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Основной акционер – Андрей Мельниченко.

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экономика, ржд, сибирская угольная энергетическая компания, андрей мельниченко, россия