https://ria.ru/20210903/taliby-1748649648.html

Блинкен заявил, что не будет встречаться с талибами в Дохе

Блинкен заявил, что не будет встречаться с талибами в Дохе - РИА Новости, 03.09.2021

Блинкен заявил, что не будет встречаться с талибами в Дохе

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе предстоящего визита в Доху не планирует встречаться с представителями "Талибана"*, заявили в госдепе. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T23:51

2021-09-03T23:51

2021-09-03T23:51

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

доха

афганистан

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе предстоящего визита в Доху не планирует встречаться с представителями "Талибана"*, заявили в госдепе."Планов проводить какие бы то ни было встречи с "Талибаном"* в Дохе пока нет, эта поездка больше о наших отношениях с Катаром и выражении благодарности за оказанную поддержку", - сказал представитель ведомства.Как сообщил ранее Блинкен, в ближайшие дни он посетит Катар и Германию, продолжая усилия по расселению эвакуированных из Афганистана. В Доху госсекретарь отправится в воскресенье.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Уже 15 августа талибы вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а на следующий день объявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Захват власти талибами произошел на фоне вывода войск США, который завершился в ночь на 31 августа.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210903/blinken-1748644179.html

сша

доха

афганистан

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в мире, сша, талибан, доха, афганистан, энтони блинкен