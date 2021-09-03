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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210903/taliby-1748649648.html
Блинкен заявил, что не будет встречаться с талибами в Дохе
Блинкен заявил, что не будет встречаться с талибами в Дохе - РИА Новости, 03.09.2021
Блинкен заявил, что не будет встречаться с талибами в Дохе
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе предстоящего визита в Доху не планирует встречаться с представителями "Талибана"*, заявили в госдепе. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T23:51
2021-09-03T23:51
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
доха
афганистан
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе предстоящего визита в Доху не планирует встречаться с представителями "Талибана"*, заявили в госдепе."Планов проводить какие бы то ни было встречи с "Талибаном"* в Дохе пока нет, эта поездка больше о наших отношениях с Катаром и выражении благодарности за оказанную поддержку", - сказал представитель ведомства.Как сообщил ранее Блинкен, в ближайшие дни он посетит Катар и Германию, продолжая усилия по расселению эвакуированных из Афганистана. В Доху госсекретарь отправится в воскресенье.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Уже 15 августа талибы вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а на следующий день объявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Захват власти талибами произошел на фоне вывода войск США, который завершился в ночь на 31 августа.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210903/blinken-1748644179.html
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в мире, сша, талибан, доха, афганистан, энтони блинкен
23:51 03.09.2021
 
Блинкен заявил, что не будет встречаться с талибами в Дохе

Госсекретарь Блинкен: США не будут проводить переговоры с талибами в Дохе

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе предстоящего визита в Доху не планирует встречаться с представителями "Талибана"*, заявили в госдепе.
"Планов проводить какие бы то ни было встречи с "Талибаном"* в Дохе пока нет, эта поездка больше о наших отношениях с Катаром и выражении благодарности за оказанную поддержку", - сказал представитель ведомства.
Как сообщил ранее Блинкен, в ближайшие дни он посетит Катар и Германию, продолжая усилия по расселению эвакуированных из Афганистана. В Доху госсекретарь отправится в воскресенье.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Уже 15 августа талибы вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а на следующий день объявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Захват власти талибами произошел на фоне вывода войск США, который завершился в ночь на 31 августа.
* Террористическая организация, запрещена в России
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом США Джо Байденом на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
Вчера, 22:31Захват власти в Афганистане талибами
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанДохаАфганистанЭнтони Блинкен
 
 
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