https://ria.ru/20210903/taliby-1748636073.html

В Кабуле празднуют захват Панджшера

В Кабуле празднуют захват Панджшера - РИА Новости, 03.09.2021

В Кабуле празднуют захват Панджшера

Захват движением "Талибан"* афганской провинции Панджшер отмечают стрельбой в Кабуле и других городах Афганистана, следует из заявления представителя талибов и... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T20:35

2021-09-03T20:35

2021-09-03T20:36

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

парван

россия

дмитрий жирнов

ахмад масуд

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КАБУЛ, 3 сен - РИА Новости. Захват движением "Талибан"* афганской провинции Панджшер отмечают стрельбой в Кабуле и других городах Афганистана, следует из заявления представителя талибов и свидетельств очевидцев.Ранее в пятницу представитель движения Билал Карими заявил, что Панджшер перешел под контроль "исламского эмирата" (самоназвание политической системы талибов). Источник РИА Новости в штаб-квартире полиции в Кабуле говорил, что все солдаты сопротивления в Панджшере захвачены талибами, вице-президент Амрулла Салех и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд бежали. Провинция Панджшер оставалась единственной неподконтрольной "Талибану"*."Жителям Кабула не следует беспокоиться. Ведется стрельба в воздух. Мы призываем всех вооруженных моджахедов прекратить стрельбу, чтобы не навредить гражданским лицам. Эта стрельба связана с празднованием падения провинции Панджшер", - написал в Twitter заместитель главы комиссии талибов по вопросам культуры Ахмадулла Васик.Очевидцы сообщили РИА Новости, что стрельба велась в провинциях Кабул, Парван и Каписа. Жители Кабула были обеспокоены тем, что начались бои. Однако талибы заявляли, что стреляют, чтобы отметить захват сопротивлявшейся провинции.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане, 15 августа талибы вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а на следующий день объявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Захват власти талибами произошел на фоне вывода войск США после 20-летней миссии, который завершился в ночь на 31 августа. Единственной неподконтрольной "Талибану" провинцией оставался Панджшер к северо-востоку от Кабула. В четверг телеканал Al-Jazeera проинформировал со ссылкой на источник в "Талибане"*, что талибы решили начать военную операцию против сил "Фронта сопротивления" в провинции Панджшер после провала переговоров с лидером сопротивления Ахмадом Масудом.Россия обсуждала с талибами ситуацию вокруг Панджшера и дала четкий сигнал о необходимости мирного решения, заявил ранее РИА Новости посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210903/zakhvat-1748632837.html

сша

парван

россия

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в мире, сша, талибан, парван, россия, дмитрий жирнов, ахмад масуд, амрулла салех