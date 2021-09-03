20:35 03.09.2021 (обновлено: 20:36 03.09.2021)
В Кабуле празднуют захват Панджшера
В Кабуле и других городах Афганистана талибы отмечают стрельбой захват провинции Панджшер
© AP Photo / Rahmat GulБоевики Талибана* в Кабуле
© AP Photo / Rahmat Gul
КАБУЛ, 3 сен - РИА Новости. Захват движением "Талибан"* афганской провинции Панджшер отмечают стрельбой в Кабуле и других городах Афганистана, следует из заявления представителя талибов и свидетельств очевидцев.
Ранее в пятницу представитель движения Билал Карими заявил, что Панджшер перешел под контроль "исламского эмирата" (самоназвание политической системы талибов). Источник РИА Новости в штаб-квартире полиции в Кабуле говорил, что все солдаты сопротивления в Панджшере захвачены талибами, вице-президент Амрулла Салех и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд бежали. Провинция Панджшер оставалась единственной неподконтрольной "Талибану"*.
"Жителям Кабула не следует беспокоиться. Ведется стрельба в воздух. Мы призываем всех вооруженных моджахедов прекратить стрельбу, чтобы не навредить гражданским лицам. Эта стрельба связана с празднованием падения провинции Панджшер", - написал в Twitter заместитель главы комиссии талибов по вопросам культуры Ахмадулла Васик.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане, 15 августа талибы вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а на следующий день объявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Захват власти талибами произошел на фоне вывода войск США после 20-летней миссии, который завершился в ночь на 31 августа. Единственной неподконтрольной "Талибану" провинцией оставался Панджшер к северо-востоку от Кабула. В четверг телеканал Al-Jazeera проинформировал со ссылкой на источник в "Талибане"*, что талибы решили начать военную операцию против сил "Фронта сопротивления" в провинции Панджшер после провала переговоров с лидером сопротивления Ахмадом Масудом.
Россия обсуждала с талибами ситуацию вокруг Панджшера и дала четкий сигнал о необходимости мирного решения, заявил ранее РИА Новости посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.
* Запрещенная в России террористическая организация