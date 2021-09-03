https://ria.ru/20210903/taliby-1748631805.html
Талибы подавили сопротивление в Панджшере
Талибы подавили сопротивление в Панджшере - РИА Новости, 03.09.2021
Талибы подавили сопротивление в Панджшере
Провинция Панджшер перешла под контроль "Талибана"*, написал в Twitter представитель движения Билал Карими. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T19:47
2021-09-03T19:47
2021-09-03T20:58
в мире
кабул (город)
афганистан
захват власти в афганистане талибами
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Провинция Панджшер перешла под контроль "Талибана"*, написал в Twitter представитель движения Билал Карими.Этот афганский регион был единственным, где боевики не захватили власть."Провинция Панджшер пала, все люди или солдаты сопротивления захвачены бойцами, Амрулла Салех (вице-президент Афганистана в администрации Ашрафа Гани. — Прим. ред.) и Ахмад Масуд (лидер сил. — Прим. ред.) бежали", — сказал РИА Новости источник в штаб-квартире полиции в Кабуле. При этом, как заявили агентству представители сопротивления Панджшера, провинция остается неподконтрольной талибам.Сам Салех, объявивший себя президентом, опроверг информацию о том, что покинул страну. Он заявил, что находится в Панджшере.В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в стране. Столичный аэропорт перешел под контроль "Талибана"*. Представитель движения Забиулла Муджахид заявил, что Штаты потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане.Боевики захватили всю территорию страны, кроме Панджшера. Лидер действующего там Фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заявил, что борьба с талибами прекратится, если они создадут инклюзивное правительство и обеспечат соблюдение гражданских прав.Когда объявят состав кабмина, пока неизвестно. При этом, по словам источника РИА Новости, ключевые посты там заняли представители террористов. Телеканал Tolo News в среду сообщил, что правительство возглавит лидер "Талибана"* Хайбатулла Ахундзада.*Запрещенная в России террористическая организация.
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РИА Новости
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в мире, кабул (город), афганистан
19:47 03.09.2021 (обновлено: 20:58 03.09.2021)
Талибы подавили сопротивление в Панджшере
Представитель "Талибана"*: движение подавило сопротивление в афганской провинции Панджшер
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Провинция Панджшер перешла под контроль "Талибана"*, написал в Twitter представитель движения Билал Карими.
Этот афганский регион был единственным, где боевики не захватили власть.
"Провинция Панджшер пала, все люди или солдаты сопротивления захвачены бойцами, Амрулла Салех (вице-президент Афганистана в администрации Ашрафа Гани. — Прим. ред.) и Ахмад Масуд (лидер сил. — Прим. ред.) бежали", — сказал РИА Новости источник в штаб-квартире полиции в Кабуле. При этом, как заявили агентству представители сопротивления Панджшера, провинция остается неподконтрольной талибам.
Сам Салех, объявивший себя президентом, опроверг информацию о том, что покинул страну. Он заявил, что находится в Панджшере.
В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в стране. Столичный аэропорт перешел под контроль "Талибана
"*. Представитель движения Забиулла Муджахид заявил, что Штаты потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане.
Боевики захватили всю территорию страны, кроме Панджшера
. Лидер действующего там Фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд
заявил, что борьба с талибами прекратится, если они создадут инклюзивное правительство и обеспечат соблюдение гражданских прав.
Когда объявят состав кабмина, пока неизвестно. При этом, по словам источника РИА Новости, ключевые посты там заняли представители террористов. Телеканал Tolo News
в среду сообщил, что правительство возглавит лидер "Талибана"
* Хайбатулла Ахундзада.
*Запрещенная в России террористическая организация.