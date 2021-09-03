https://ria.ru/20210903/taliby-1748631805.html

Талибы подавили сопротивление в Панджшере

Талибы подавили сопротивление в Панджшере - РИА Новости, 03.09.2021

Талибы подавили сопротивление в Панджшере

Провинция Панджшер перешла под контроль "Талибана"*, написал в Twitter представитель движения Билал Карими. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T19:47

2021-09-03T19:47

2021-09-03T20:58

в мире

кабул (город)

афганистан

захват власти в афганистане талибами

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Провинция Панджшер перешла под контроль "Талибана"*, написал в Twitter представитель движения Билал Карими.Этот афганский регион был единственным, где боевики не захватили власть."Провинция Панджшер пала, все люди или солдаты сопротивления захвачены бойцами, Амрулла Салех (вице-президент Афганистана в администрации Ашрафа Гани. — Прим. ред.) и Ахмад Масуд (лидер сил. — Прим. ред.) бежали", — сказал РИА Новости источник в штаб-квартире полиции в Кабуле. При этом, как заявили агентству представители сопротивления Панджшера, провинция остается неподконтрольной талибам.Сам Салех, объявивший себя президентом, опроверг информацию о том, что покинул страну. Он заявил, что находится в Панджшере.В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в стране. Столичный аэропорт перешел под контроль "Талибана"*. Представитель движения Забиулла Муджахид заявил, что Штаты потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане.Боевики захватили всю территорию страны, кроме Панджшера. Лидер действующего там Фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заявил, что борьба с талибами прекратится, если они создадут инклюзивное правительство и обеспечат соблюдение гражданских прав.Когда объявят состав кабмина, пока неизвестно. При этом, по словам источника РИА Новости, ключевые посты там заняли представители террористов. Телеканал Tolo News в среду сообщил, что правительство возглавит лидер "Талибана"* Хайбатулла Ахундзада.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210903/amerika-1748428784.html

кабул (город)

афганистан

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в мире, кабул (город), афганистан