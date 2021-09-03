https://ria.ru/20210903/taliban-1748530249.html

Путин рассказал о неоднородности "Талибана"*

Путин рассказал о неоднородности "Талибана"* - РИА Новости, 03.09.2021

Путин рассказал о неоднородности "Талибана"*

Движение "Талибан"* неоднородно, хотя и состоит в основном из пуштунских племен, в Афганистане действуют и другие, в том числе радикальные группировки, заявил... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T12:47

2021-09-03T12:47

2021-09-03T12:47

захват власти в афганистане талибами

политика

талибан

афганистан

владимир путин

исламское государство

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Движение "Талибан"* неоднородно, хотя и состоит в основном из пуштунских племен, в Афганистане действуют и другие, в том числе радикальные группировки, заявил президент России Владимир Путин."И само движение "Талибан"* неоднородно, хотя в основном и состоит из пуштунских племен, совершенно очевидно, правильно, согласен со своим казахстанским коллегой, и на территории Афганистана много сегодня представителей других организаций, в том числе крайних, ИГИЛ* и так далее. Много людей выпущены из тюрем, вы сейчас сказали. Причем, радикальных элементов", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт афганской столицы, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.* Террористические организации, запрещенные в России

https://ria.ru/20210902/al-kaida-1748337399.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, талибан, афганистан, владимир путин, исламское государство, восточный экономический форум — 2021 (вэф)