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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210903/taliban-1748530249.html
Путин рассказал о неоднородности "Талибана"*
Путин рассказал о неоднородности "Талибана"* - РИА Новости, 03.09.2021
Путин рассказал о неоднородности "Талибана"*
Движение "Талибан"* неоднородно, хотя и состоит в основном из пуштунских племен, в Афганистане действуют и другие, в том числе радикальные группировки, заявил... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T12:47
2021-09-03T12:47
захват власти в афганистане талибами
политика
талибан
афганистан
владимир путин
исламское государство
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Движение "Талибан"* неоднородно, хотя и состоит в основном из пуштунских племен, в Афганистане действуют и другие, в том числе радикальные группировки, заявил президент России Владимир Путин."И само движение "Талибан"* неоднородно, хотя в основном и состоит из пуштунских племен, совершенно очевидно, правильно, согласен со своим казахстанским коллегой, и на территории Афганистана много сегодня представителей других организаций, в том числе крайних, ИГИЛ* и так далее. Много людей выпущены из тюрем, вы сейчас сказали. Причем, радикальных элементов", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт афганской столицы, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.* Террористические организации, запрещенные в России
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политика, талибан, афганистан, владимир путин, исламское государство, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
12:47 03.09.2021
 
Путин рассказал о неоднородности "Талибана"*

Президент Путин: в Афганистане действуют более радикальные группировки, чем "Талибан"*

© AP Photo / Rahmat GulБоевики Талибана* с флагом во время патрулирования Кабула
Боевики Талибана* с флагом во время патрулирования Кабула - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Движение "Талибан"* неоднородно, хотя и состоит в основном из пуштунских племен, в Афганистане действуют и другие, в том числе радикальные группировки, заявил президент России Владимир Путин.
"И само движение "Талибан"* неоднородно, хотя в основном и состоит из пуштунских племен, совершенно очевидно, правильно, согласен со своим казахстанским коллегой, и на территории Афганистана много сегодня представителей других организаций, в том числе крайних, ИГИЛ* и так далее. Много людей выпущены из тюрем, вы сейчас сказали. Причем, радикальных элементов", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Боевики Талибана* в Мехтарламе - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 12:27Захват власти в Афганистане талибами
В Панджшере заявили, что "Аль-Каида"* присоединилась к талибам
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт афганской столицы, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
* Террористические организации, запрещенные в России
Панджшерское сопротивление: кто противостоит талибам в Афганистане
26 августа, 19:51Инфографика
Панджшерское сопротивление: кто противостоит талибам в Афганистане
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Захват власти в Афганистане талибамиПолитикаТалибанАфганистанВладимир ПутинИсламское государствоВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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