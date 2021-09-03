Путин рассказал о неоднородности "Талибана"*
Президент Путин: в Афганистане действуют более радикальные группировки, чем "Талибан"*
© AP Photo / Rahmat GulБоевики Талибана* с флагом во время патрулирования Кабула
© AP Photo / Rahmat Gul
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Движение "Талибан"* неоднородно, хотя и состоит в основном из пуштунских племен, в Афганистане действуют и другие, в том числе радикальные группировки, заявил президент России Владимир Путин.
"И само движение "Талибан"* неоднородно, хотя в основном и состоит из пуштунских племен, совершенно очевидно, правильно, согласен со своим казахстанским коллегой, и на территории Афганистана много сегодня представителей других организаций, в том числе крайних, ИГИЛ* и так далее. Много людей выпущены из тюрем, вы сейчас сказали. Причем, радикальных элементов", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт афганской столицы, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
* Террористические организации, запрещенные в России