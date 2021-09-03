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Власти Таиланда призвали к взаимному признанию сертификатов вакцинации
Власти Таиланда призвали к взаимному признанию сертификатов вакцинации - РИА Новости, 03.09.2021
Власти Таиланда призвали к взаимному признанию сертификатов вакцинации
Таиланд призывает государства-участники Восточного экономического форума к созданию единой системы взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавируса в РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T14:42
2021-09-03T14:42
2021-09-03T14:42
туризм
вакцинация
таиланд
пхукет (остров)
новости - туризм
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туристы
туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Таиланд призывает государства-участники Восточного экономического форума к созданию единой системы взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавируса в целях восстановления индустрии туризма, заявил в пятницу в своем видеообращении к ВЭФ премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча.Он добавил, что для многих туризм – это один из ключевых двигателей развития экономики и, конечно, сектор очень пострадал от пандемии."Для нас всех крайне важно восстановить индустрию путешествий, и для этого Таиланд... постепенно открывает страну для отдыхающих. Непосредственно в июле 2021 года мы запустили программы "Песочница Пхукета" и "Самуи плюс". Они будут постепенно расширяться и на другие регионы страны, если ситуация позволит", – сказал премьер Таиланда.Программы "Пхукетская песочница" и "Самуи плюс" позволяют полностью привитым от коронавируса иностранным туристам ездить на Пхукет и Самуи без обязательного в Таиланде 14-дневного карантина и свободно передвигаться по территории этих островов в течение двух недель. После этого путешественники могут переместиться в любой другой регион королевства.На прошлой неделе в список вакцин, с которыми разрешен въезд на открытые для вакцинированных туристов таиландские острова, был официально внесен российский "Спутник V".
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Власти Таиланда призвали к взаимному признанию сертификатов вакцинации
Премьер Таиланда призвал к созданию системы взаимного признания сертификатов вакцинации
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Таиланд призывает государства-участники Восточного экономического форума к созданию единой системы взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавируса в целях восстановления индустрии туризма, заявил в пятницу в своем видеообращении к ВЭФ премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча.
Он добавил, что для многих туризм – это один из ключевых двигателей развития экономики и, конечно, сектор очень пострадал от пандемии.
"Для нас всех крайне важно восстановить индустрию путешествий, и для этого Таиланд... постепенно открывает страну для отдыхающих. Непосредственно в июле 2021 года мы запустили программы "Песочница Пхукета" и "Самуи плюс". Они будут постепенно расширяться и на другие регионы страны, если ситуация позволит", – сказал премьер Таиланда.
Программы "Пхукетская песочница" и "Самуи плюс" позволяют полностью привитым от коронавируса иностранным туристам ездить на Пхукет и Самуи без обязательного в Таиланде 14-дневного карантина и свободно передвигаться по территории этих островов в течение двух недель. После этого путешественники могут переместиться в любой другой регион королевства.
На прошлой неделе в список вакцин, с которыми разрешен въезд на открытые для вакцинированных туристов таиландские острова, был официально внесен российский "Спутник V".