https://ria.ru/20210903/svobodnyy-1748574963.html

Глава Приамурья рассказал о строительстве путепровода в Свободном

Глава Приамурья рассказал о строительстве путепровода в Свободном - РИА Новости, 03.09.2021

Глава Приамурья рассказал о строительстве путепровода в Свободном

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что в городе Свободный завершается возведение путепровода, в планах - строительство ещё трёх таких... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T15:34

2021-09-03T15:34

2021-09-03T15:34

амурская область

общество

мостотрест

свободный

амурская область

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 сен – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что в городе Свободный завершается возведение путепровода, в планах - строительство ещё трёх таких сооружений.Стоимость нового автодорожного путепровода в Свободном – более 1 миллиарда рублей, объект пересекает 9 железнодорожных путей и обеспечивает основной трафик городского движения между Залинейным районом Свободного, где развивается промышленность, и его центральной частью."Возведение нового путепровода в Свободном подходит к концу. Этот объект у нас строится два года, планируем сдать его в эксплуатацию в ноябре. Кроме того, в планах – строительство еще трех путепроводов в Новобурейском, Завитинске и Серышево. Проектная документация по сооружению в Новобурейском готова. В четвертом квартале 2021 года мы приступим к торгам и определим подрядчика. В следующем году начнется строительство. Затем примемся за объекты в Завитинске и Серышево", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Как уточняет правительство Амурской области, на путепроводе в городе Свободном строители ООО "СК Мостотрест", входящего в ГК СК МОСТ, приступили к устройству основания под укладку асфальта. На площадку уже завезено более 1200 кубометров щебня из необходимых 4000. Площадь асфальтного покрытия на путепроводе, включая подъездные пути, составит 7400 квадратных метров."Укладываем щебень с трамбовкой, готовим основание под укладку асфальта. На путепроводе уже закончили гидроизоляцию плиты проезжей части", - рассказал начальник участка ООО "СК Мостотрест" Александр Борисевич.Одновременно с дорожными работами ведется укрепление конусов и монтаж лестничных сходов."С обрушением путепровода в городе был коллапс. Нам понадобились сутки, чтобы восстановить сообщение между центральной и залинейной частями города. Немало денежных средств было вложено в благоустройство объездных путей. Конечно, запуск нового путепровода сыграет очень важную роль в налаживании коммуникации между частями Свободного", - сказал глава Свободного Владимир Константинов, его слова также приводятся в сообщении.Свободный – третий по численности населения город Амурской области.

https://ria.ru/20210902/studenty-1748292020.html

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свободный

амурская область

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общество, мостотрест, свободный, амурская область, василий орлов (губернатор)