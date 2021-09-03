Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20210903/svobodnyy-1748574963.html
Глава Приамурья рассказал о строительстве путепровода в Свободном
Глава Приамурья рассказал о строительстве путепровода в Свободном - РИА Новости, 03.09.2021
Глава Приамурья рассказал о строительстве путепровода в Свободном
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что в городе Свободный завершается возведение путепровода, в планах - строительство ещё трёх таких... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T15:34
2021-09-03T15:34
амурская область
общество
мостотрест
свободный
амурская область
василий орлов (губернатор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583172780_12:0:1080:601_1920x0_80_0_0_f722e7e6df0fa1324394481adbb04d6c.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 сен – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что в городе Свободный завершается возведение путепровода, в планах - строительство ещё трёх таких сооружений.Стоимость нового автодорожного путепровода в Свободном – более 1 миллиарда рублей, объект пересекает 9 железнодорожных путей и обеспечивает основной трафик городского движения между Залинейным районом Свободного, где развивается промышленность, и его центральной частью."Возведение нового путепровода в Свободном подходит к концу. Этот объект у нас строится два года, планируем сдать его в эксплуатацию в ноябре. Кроме того, в планах – строительство еще трех путепроводов в Новобурейском, Завитинске и Серышево. Проектная документация по сооружению в Новобурейском готова. В четвертом квартале 2021 года мы приступим к торгам и определим подрядчика. В следующем году начнется строительство. Затем примемся за объекты в Завитинске и Серышево", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Как уточняет правительство Амурской области, на путепроводе в городе Свободном строители ООО "СК Мостотрест", входящего в ГК СК МОСТ, приступили к устройству основания под укладку асфальта. На площадку уже завезено более 1200 кубометров щебня из необходимых 4000. Площадь асфальтного покрытия на путепроводе, включая подъездные пути, составит 7400 квадратных метров."Укладываем щебень с трамбовкой, готовим основание под укладку асфальта. На путепроводе уже закончили гидроизоляцию плиты проезжей части", - рассказал начальник участка ООО "СК Мостотрест" Александр Борисевич.Одновременно с дорожными работами ведется укрепление конусов и монтаж лестничных сходов."С обрушением путепровода в городе был коллапс. Нам понадобились сутки, чтобы восстановить сообщение между центральной и залинейной частями города. Немало денежных средств было вложено в благоустройство объездных путей. Конечно, запуск нового путепровода сыграет очень важную роль в налаживании коммуникации между частями Свободного", - сказал глава Свободного Владимир Константинов, его слова также приводятся в сообщении.Свободный – третий по численности населения город Амурской области.
https://ria.ru/20210902/studenty-1748292020.html
https://ria.ru/20210901/remont-1748149696.html
свободный
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583172780_207:0:1008:601_1920x0_80_0_0_d478ae772e8952149f18e0e2e3170573.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, мостотрест, свободный, амурская область, василий орлов (губернатор)
15:34 03.09.2021
 
Глава Приамурья рассказал о строительстве путепровода в Свободном

Глава Приамурья Орлов: в городе Свободном завершается возведение путепровода

© Фото : @presssluzhba_svb/InstagramПривокзальная площадь в городе Свободный Амурской области
Привокзальная площадь в городе Свободный Амурской области - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© Фото : @presssluzhba_svb/Instagram
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 сен – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что в городе Свободный завершается возведение путепровода, в планах - строительство ещё трёх таких сооружений.
Стоимость нового автодорожного путепровода в Свободном – более 1 миллиарда рублей, объект пересекает 9 железнодорожных путей и обеспечивает основной трафик городского движения между Залинейным районом Свободного, где развивается промышленность, и его центральной частью.
Аудитория в университете - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 09:04Амурская область
Глава Приамурья пообещал студентам два бесплатных высших образования
"Возведение нового путепровода в Свободном подходит к концу. Этот объект у нас строится два года, планируем сдать его в эксплуатацию в ноябре. Кроме того, в планах – строительство еще трех путепроводов в Новобурейском, Завитинске и Серышево. Проектная документация по сооружению в Новобурейском готова. В четвертом квартале 2021 года мы приступим к торгам и определим подрядчика. В следующем году начнется строительство. Затем примемся за объекты в Завитинске и Серышево", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
Как уточняет правительство Амурской области, на путепроводе в городе Свободном строители ООО "СК Мостотрест", входящего в ГК СК МОСТ, приступили к устройству основания под укладку асфальта. На площадку уже завезено более 1200 кубометров щебня из необходимых 4000. Площадь асфальтного покрытия на путепроводе, включая подъездные пути, составит 7400 квадратных метров.
"Укладываем щебень с трамбовкой, готовим основание под укладку асфальта. На путепроводе уже закончили гидроизоляцию плиты проезжей части", - рассказал начальник участка ООО "СК Мостотрест" Александр Борисевич.
Губернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября, 13:01Амурская область
Глава Приамурья рассказал о ремонте в областной клинической больнице
Одновременно с дорожными работами ведется укрепление конусов и монтаж лестничных сходов.
"С обрушением путепровода в городе был коллапс. Нам понадобились сутки, чтобы восстановить сообщение между центральной и залинейной частями города. Немало денежных средств было вложено в благоустройство объездных путей. Конечно, запуск нового путепровода сыграет очень важную роль в налаживании коммуникации между частями Свободного", - сказал глава Свободного Владимир Константинов, его слова также приводятся в сообщении.
Свободный – третий по численности населения город Амурской области.
 
Амурская областьОбществоМостотрестСвободныйАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:06Украине предрекли энергетическую катастрофу
06:01Калинин: программа "Дальневосточная ипотека" способствует развитию Приморья
05:49Аэропорт Паланы на Камчатке оснастят новой авиационной техникой
05:42Шестаков: во Владивостоке достаточно территории для проведения Олимпиады
05:28В России создадут единую базу амурских тигров
05:21Центр "Амурский тигр" готовится к сплошному учету хищников
05:13Экипировку "Сотник" могут оснастить оптическими приборами
04:51Шамьюнов: "Дальневосточный гектар" имеет большой потенциал для туризма
04:39Орлов назвал предварительный ущерб от наводнений в Амурской области
04:39Яценюк пожаловался, что Россия превращает украинскую ГТС в металлолом
04:25Талибы пообещали дать женщинам в хиджабе доступ к образованию и работе
04:25"Туризм.РФ" будет развивать инфраструктуру Сахалина совместно с властями
04:21РЭЦ назвал число экспортеров среди малого и среднего бизнеса
04:15Глава Минприроды назвал размер ущерба от наводнений
04:14Генсек ШОС: ЕАЭС и "Один пояс, один путь" укрепят сотрудничество в Евразии
04:10Россиян научили выбирать безопасную шаурму
04:05Глава Минприроды назвал экологические угрозы для Байкала
04:00ЕАЭС и ШОС подпишут меморандум о сотрудничестве в ближайшие дни
03:46"Уникальный опыт": японца впечатлила русская баня
03:40В России растет популяция амурского тигра
Лента новостейМолния