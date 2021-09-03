Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210903/supervulkan-1748532725.html
Ученые предупредили об угрозе катастрофического извержения супервулкана
Ученые предупредили об угрозе катастрофического извержения супервулкана - РИА Новости, 03.09.2021
Ученые предупредили об угрозе катастрофического извержения супервулкана
Геологи, изучающие дремлющий супервулкан Тоба на острове Суматра в Индонезии, обнаружили признаки того, что в его недрах продолжается накопление магмы. Об этом... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T12:54
2021-09-03T13:45
наука
индонезия
суматра
земля - риа наука
геология
вулканы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748509996_0:63:800:513_1920x0_80_0_0_380cfab88795d7e0c07335483ffbf5db.jpg
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Геологи, изучающие дремлющий супервулкан Тоба на острове Суматра в Индонезии, обнаружили признаки того, что в его недрах продолжается накопление магмы. Об этом свидетельствует медленный подъем купола застывшей лавы в кальдере вулкана. Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Earth &amp; Environment.Извержение любого из супервулканов, которых на Земле в настоящее время существует около двух десятков, может не только спровоцировать глобальное изменение климата, но и стать катастрофическим для всего живого. Поэтому ученые стараются как можно детальнее понять механизмы, приводящие к образованию огромных объемов расплавленной магмы под супервулканами.Результаты экспериментов и численного моделирования показывают, что извержения супервулканов случаются из-за подъема жидкой магмы через земную кору — при подъеме с глубины более десяти километров происходит ее резкое расширение, приводящее к взрыву и катастрофическому извержению.Ученые с помощью геофизических приборов наблюдают за состоянием недр под супервулканами, чтобы не пропустить момент начала подъема жидкой магмы, который, по геологическим данным, происходит раз в несколько десятков тысяч лет.Исследователи из США, Германии, Австралии и Индонезии изучили состав застывшей магмы супервулкана Тоба и определили по изотопному составу аргона и гелия в минералах — полевом шпате и цирконе — возраст слоев вулканических пород. Авторы установили, что крупные извержения происходили с периодичностью около 17 тысяч лет, но между ними вулкан сохранял определенную активность. Эти данные поставили под сомнение общепринятую теорию о том, что между эпизодами крупных извержений супервулканы не представляют опасности."Понимание того, что происходит в эти длительные периоды покоя поможет нам предсказать будущие извержения молодых активных супервулканов", — приводятся в пресс-релизе австралийского Университета Кертина слова одного из авторов исследования, доцента Мартина Данишика (Martin Danišík).Используя геохронологические данные и тепловое моделирование, авторы доказали, что в течение 5-13 тысяч лет после каждого крупного извержения вулкана Тоба магма продолжала медленно поступать в кальдеру вулкана, постепенно приподнимая застывшие слои лавы как гигантский панцирь черепахи."Полученные данные заставляют переосмыслить существующие знания и методы изучение супервулканов, которые обычно включают поиск жидкой магмы под ними для оценки будущей опасности. Теперь мы должны учитывать, что извержения могут происходить даже в том случае, если под вулканом нет очага жидкой магмы, — говорит Данишик. — Наши результаты показывают, что опасность не исчезает с суперизвержением, а угроза новых опасностей существует еще много тысяч лет спустя".Авторы отмечают, что решающее значение для понимания рисков новых извержений имеет не само наличие магмы под супервулканом, а ее состояние, скорость накопления и динамика распространения в земной коре.
https://ria.ru/20200728/1575058347.html
https://ria.ru/20210330/vulkany-1603387909.html
индонезия
суматра
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748509996_0:0:709:532_1920x0_80_0_0_57956901b460c92158200bca54020240.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
индонезия, суматра, земля - риа наука, геология, вулканы
12:54 03.09.2021 (обновлено: 13:45 03.09.2021)
 

Ученые предупредили об угрозе катастрофического извержения супервулкана

CC BY-SA 3.0 / Globaljuggler / Кратер вулкана Тоба на острове Суматра
Кратер вулкана Тоба на острове Суматра - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
CC BY-SA 3.0 / Globaljuggler /
Кратер вулкана Тоба на острове Суматра
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Геологи, изучающие дремлющий супервулкан Тоба на острове Суматра в Индонезии, обнаружили признаки того, что в его недрах продолжается накопление магмы. Об этом свидетельствует медленный подъем купола застывшей лавы в кальдере вулкана. Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Earth & Environment.
Извержение любого из супервулканов, которых на Земле в настоящее время существует около двух десятков, может не только спровоцировать глобальное изменение климата, но и стать катастрофическим для всего живого. Поэтому ученые стараются как можно детальнее понять механизмы, приводящие к образованию огромных объемов расплавленной магмы под супервулканами.
Результаты экспериментов и численного моделирования показывают, что извержения супервулканов случаются из-за подъема жидкой магмы через земную кору — при подъеме с глубины более десяти километров происходит ее резкое расширение, приводящее к взрыву и катастрофическому извержению.
Ученые с помощью геофизических приборов наблюдают за состоянием недр под супервулканами, чтобы не пропустить момент начала подъема жидкой магмы, который, по геологическим данным, происходит раз в несколько десятков тысяч лет.
Исследователи из США, Германии, Австралии и Индонезии изучили состав застывшей магмы супервулкана Тоба и определили по изотопному составу аргона и гелия в минералах — полевом шпате и цирконе — возраст слоев вулканических пород. Авторы установили, что крупные извержения происходили с периодичностью около 17 тысяч лет, но между ними вулкан сохранял определенную активность. Эти данные поставили под сомнение общепринятую теорию о том, что между эпизодами крупных извержений супервулканы не представляют опасности.
Извержение вулкана Вульф на Галапагосских островах в 2015 году - РИА Новости, 1920, 28.07.2020
28 июля 2020, 16:52Наука
Ученые установили, в каком случае спокойные вулканы могут взорваться
"Понимание того, что происходит в эти длительные периоды покоя поможет нам предсказать будущие извержения молодых активных супервулканов", — приводятся в пресс-релизе австралийского Университета Кертина слова одного из авторов исследования, доцента Мартина Данишика (Martin Danišík).
Используя геохронологические данные и тепловое моделирование, авторы доказали, что в течение 5-13 тысяч лет после каждого крупного извержения вулкана Тоба магма продолжала медленно поступать в кальдеру вулкана, постепенно приподнимая застывшие слои лавы как гигантский панцирь черепахи.
"Полученные данные заставляют переосмыслить существующие знания и методы изучение супервулканов, которые обычно включают поиск жидкой магмы под ними для оценки будущей опасности. Теперь мы должны учитывать, что извержения могут происходить даже в том случае, если под вулканом нет очага жидкой магмы, — говорит Данишик. — Наши результаты показывают, что опасность не исчезает с суперизвержением, а угроза новых опасностей существует еще много тысяч лет спустя".
Авторы отмечают, что решающее значение для понимания рисков новых извержений имеет не само наличие магмы под супервулканом, а ее состояние, скорость накопления и динамика распространения в земной коре.
Выброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 05:13
Ученые назвали самые опасные российские вулканы
 
НаукаИндонезияСуматраЗемля - РИА Наукагеологиявулканы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:45Посол ФРГ в Киеве назвал препятствия для вступления Украины в НАТО
14:44Мэр Рима обратилась в прокуратуру из-за большого числа кабанов в столице
14:43В США осудили Байдена за отказ ввести санкции против "Северного потока — 2"
14:42Власти Таиланда призвали к взаимному признанию сертификатов вакцинации
14:37Разработан метод быстрой оценки клеточного иммунитета против коронавируса
14:35Посол России в Кабуле оценил риски экономического давления на Афганистан
14:28Из магазинов в Кабуле пропал сахар
14:26Сайт Readovka после проверки исключили из реестра запрещенных
14:26Посол России рассказал о ходе эвакуации из Афганистана
14:23Голикова рассказала, когда военные получат единовременные выплаты
14:20Силы сопротивления в Панджшере заявили об уничтожении 450 талибов
14:17Трутнев открыл выставку "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ
14:16При Зеленском на Украине убивают свободу слова, заявили в Раде
14:14"Украина брошена": японцы разочаровались во встрече Зеленского и Байдена
14:09Талибы заявили, что займут Панджшер в ближайшие дни
14:07На Сахалине произошло землетрясение
14:02Попова оценила риск введения локдауна в России
14:02В РПЦ рассказали о конфликте православных в Чехии
13:58В России отменили обязательную самоизоляцию для приезжающих из Британии
13:57ЕС для поддержки афганцев нужны контакты с талибами, заявил Боррель
Лента новостейМолния