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В Ростовской области рассмотрят дело о смерти ребенка на уроке физкультуры
В Ростовской области рассмотрят дело о смерти ребенка на уроке физкультуры - РИА Новости, 03.09.2021
В Ростовской области рассмотрят дело о смерти ребенка на уроке физкультуры
Следователи направили в суд уголовное дело в отношении учителя физкультуры одной из школ в Ростовской области после того, как 12-летний мальчик умер на его... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T15:59
2021-09-03T15:59
происшествия
образование - общество
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сен – РИА Новости. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении учителя физкультуры одной из школ в Ростовской области после того, как 12-летний мальчик умер на его уроке, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.По данным СК, 11 февраля текущего года на уроке физкультуры школьник, который переносил гимнастический мат по просьбе учителя, зацепился за волейбольную сетку, натянутую поперек зала, упал и ударился головой о напольное покрытие. Вечером ему стало плохо, ребенка госпитализировали, но спасти не смогли.По мнению следствия, трагедия произошла из-за небрежности учителя, который не обеспечил безопасные условия пребывания детей на уроке, не подготовил спортзал перед его началом, а также не провел инструктаж по технике безопасности. Уголовное дело было возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности"."В настоящее время следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказал представитель ведомства.
https://ria.ru/20210729/fizkultura-1743457215.html
ростовская область
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происшествия, образование - общество, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)
15:59 03.09.2021
 
В Ростовской области рассмотрят дело о смерти ребенка на уроке физкультуры

В Ростовской области будут судить учителя физкультуры после смерти ребенка на уроке

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сен – РИА Новости. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении учителя физкультуры одной из школ в Ростовской области после того, как 12-летний мальчик умер на его уроке, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.
По данным СК, 11 февраля текущего года на уроке физкультуры школьник, который переносил гимнастический мат по просьбе учителя, зацепился за волейбольную сетку, натянутую поперек зала, упал и ударился головой о напольное покрытие. Вечером ему стало плохо, ребенка госпитализировали, но спасти не смогли.
По мнению следствия, трагедия произошла из-за небрежности учителя, который не обеспечил безопасные условия пребывания детей на уроке, не подготовил спортзал перед его началом, а также не провел инструктаж по технике безопасности. Уголовное дело было возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".
"В настоящее время следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказал представитель ведомства.
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