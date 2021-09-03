https://ria.ru/20210903/subbotnik-1748607785.html

В Мурманской области провели марафон субботников

В Мурманской области провели марафон субботников - РИА Новости, 03.09.2021

В Мурманской области провели марафон субботников

Активные горожане и волонтеры вышли на субботник на "арктическом пляже" в Мурманске в рамках экомарафона "Чистая Арктика: от родника до океана", инициированного РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T18:06

2021-09-03T18:06

2021-09-03T19:51

мурманская область

общество

мурманская область

мурманск

апатит

россия

ирена понарошку

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МУРМАНСК, 3 сен - РИА Новости. Активные горожане и волонтеры вышли на субботник на "арктическом пляже" в Мурманске в рамках экомарафона "Чистая Арктика: от родника до океана", инициированного единым волонтерским центром Мурманской области и всероссийским движением "Чистая Арктика", сообщило министерство информационной политики региона."На это место обратили внимание мурманчане, и вложили в него много времени и сил. Правительство совместно с администрацией города подготовили инфраструктуру для того, чтобы установить здесь систему видеонаблюдения и освещение, предприниматель поставил арт-лодки, сегодня здесь появились качели и лавочки", – приводятся в сообщении слова губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.Глава региона добавил, что все эти работы постепенно превращают берег в место, куда можно приехать и насладиться видом Кольского залива. Власти региона намерены продолжить благоустройство территории, дорога к пляжу также будет приведена в порядок.Инициативные мурманчане самостоятельно приводят в порядок "арктический пляж" уже второй год. Благодаря единому волонтерскому центру, на заброшенную территорию обратили внимание: организован регулярный вывоз мусора, территорию включили в комплексный план развития "Наш Мурманск", субботники стали регулярными.В акции приняла участие российская телеведущая, журналист, ведущая рубрики в шоу "Вечерний Ургант", популярный экоблогер Ирена Понарошку, которая выступает за бережное отношение к окружающей среде и популяризирует экологичный образ жизни. Также она поддерживает и масштабную общественно-гражданскую инициативу "Чистая Арктика", ценности которой созвучны с ее собственной позицией. Телеведущая отметила искренность экологического проекта, который, по ее мнению, имеет все шансы перерасти в масштабное движение."Мне кажется волонтеры – это особенная каста людей, у которых есть внутренний ресурс думать не только о своих потребностях, но и помогать кому-то. Это не так часто встречается в нашем обществе, и меня это потрясает… Когда меня пригласили в Мурманскую область, я подумала, что это судьба, и надо это сделать. Люди, которые здесь выходят убирать пляжи в такую погоду – реальные герои", – поделилась мнением телеведущая.Итогом субботника на Кольском заливе стали десятки собранных мешков мусора. Также его участники установили волонтерские скамейки и гигантские качели. Сюда же перекочевали спасательные лодки с площади у морского вокзала. "Продление жизни" старым лодкам – социальный проект, участвующий во всероссийской премии "Мы вместе".Сразу после окончания уборки в Мурманске еще один большой субботник стартовал в Териберке, по дороге к знаменитому водопаду. После его завершения волонтеры-художники установят новый арт-объект, который частично создадут из собранного мусора. А 4 сентября марафон продолжится в Апатитах. На побережье озера Имандра пройдут командные соревнования "Чистые игры".Планируется, что акция "Чистая Арктика: от родника до океана" объединит не менее 300 жителей Мурманской области. Продолжится и реализация масштабного всероссийского проекта "Чистая Арктика", волонтеры которого – как федеральные, так и региональные – сейчас работают во всех арктических регионах.Идея "Чистой Арктики" принадлежит капитану ледокола "50 лет Победы" Дмитрию Лобусову и капитану ледокола, Герою Труда РФ Геннадию Антохину. В начале июня Лобусов выступил с манифестом и предложил провести "большую арктическую уборку". Авторы идеи надеются, что общими усилиями удастся облагородить Арктику, очистить ее от залежей металла, горюче-смазочных материалов – всего того, что скопилось за годы освоения Арктики во времена СССР. Цель проекта – создать и реализовать большую программу по тотальной очистке Арктики "Чистая Арктика" объединяет экоактивистов, научное сообщество, государство, бизнес и широкую общественность.

https://ria.ru/20210826/blagoustroystvo-1747417586.html

https://ria.ru/20210821/investory-1746665460.html

https://ria.ru/20210821/turisty-1746662565.html

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общество, мурманская область, мурманск, апатит, россия, ирена понарошку