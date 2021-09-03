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Высокая ставка ЦБ снизит рост экономики России, заявил Титов
Высокая ставка ЦБ снизит рост экономики России, заявил Титов - РИА Новости, 03.09.2021
Высокая ставка ЦБ снизит рост экономики России, заявил Титов
Поддержание ЦБ высокой ключевой ставки снижает рост российской экономики, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T16:26
2021-09-03T16:26
экономика
сша
владивосток
центральный банк рф (цб рф)
дальневосточный федеральный университет
борис титов
ключевая ставка
цены на нефть
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Поддержание ЦБ высокой ключевой ставки снижает рост российской экономики, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.ЦБ РФ по итогам заседания в июле смягчил сигнал по дальнейшему повышению ключевой ставки: будет оценивать целесообразность ее повышения на ближайших заседаниях. Ключевая ставка в настоящее время составляет 6,5% годовых."Поддержание высоких ставок ЦБ приводит к тому, что рост (экономический – ред.) умирает, он задушенный. Сейчас еще идет восстановительный рост после пандемии, но это не значит, что он продлится дальше, особенно если цена на нефть будет неустойчива", - сказал он на полях ВЭФ.По его мнению, на деловом климате России также негативно сказывается сильная фискальная нагрузка на бизнес."Еще одна проблема – налоги высокие, высокая цена на электроэнергию для российских предприятий – сегодня уже выше, чем в Америке, всегда высокие процентные ставки по кредитам", - добавил он."Сегодня мы готовы доказывать не только теоретически с калькулятором в руках, но и уже конкретно на практике принятых решений, что снижение налогов приводит к увеличению доходов бюджета. Бизнес пережат, люди пережаты налогами. Сегодня, по нашим данным, до 20 миллионов человек (в России – ред.) заняты в нелегальном секторе, и тем или иным образом получает зарплаты черные", - подчеркнул Титов.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210902/krizis-1748435881.html
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экономика, сша, владивосток, центральный банк рф (цб рф), дальневосточный федеральный университет, борис титов, ключевая ставка, цены на нефть, россия
16:26 03.09.2021
 
Высокая ставка ЦБ снизит рост экономики России, заявил Титов

Бизнес-омбудсмен Титов: поддержание ЦБ высокой ключевой ставки снижает рост экономики

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на VI Восточном экономическом форуме
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Поддержание ЦБ высокой ключевой ставки снижает рост российской экономики, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
ЦБ РФ по итогам заседания в июле смягчил сигнал по дальнейшему повышению ключевой ставки: будет оценивать целесообразность ее повышения на ближайших заседаниях. Ключевая ставка в настоящее время составляет 6,5% годовых.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 21:44
ЦБ описал сценарий глобального финансового кризиса в 2023 году
"Поддержание высоких ставок ЦБ приводит к тому, что рост (экономический – ред.) умирает, он задушенный. Сейчас еще идет восстановительный рост после пандемии, но это не значит, что он продлится дальше, особенно если цена на нефть будет неустойчива", - сказал он на полях ВЭФ.
По его мнению, на деловом климате России также негативно сказывается сильная фискальная нагрузка на бизнес.
"Еще одна проблема – налоги высокие, высокая цена на электроэнергию для российских предприятий – сегодня уже выше, чем в Америке, всегда высокие процентные ставки по кредитам", - добавил он.
"Сегодня мы готовы доказывать не только теоретически с калькулятором в руках, но и уже конкретно на практике принятых решений, что снижение налогов приводит к увеличению доходов бюджета. Бизнес пережат, люди пережаты налогами. Сегодня, по нашим данным, до 20 миллионов человек (в России – ред.) заняты в нелегальном секторе, и тем или иным образом получает зарплаты черные", - подчеркнул Титов.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
30 августа, 21:58
ЦБ спрогнозировал рост "плохих" долгов у россиян
 
ЭкономикаСШАВладивостокЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Дальневосточный федеральный университетБорис ТитовКлючевая ставкаЦены на нефтьРоссия
 
 
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