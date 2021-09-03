https://ria.ru/20210903/stavka-1748585874.html

Высокая ставка ЦБ снизит рост экономики России, заявил Титов

Высокая ставка ЦБ снизит рост экономики России, заявил Титов - РИА Новости, 03.09.2021

Высокая ставка ЦБ снизит рост экономики России, заявил Титов

Поддержание ЦБ высокой ключевой ставки снижает рост российской экономики, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T16:26

2021-09-03T16:26

2021-09-03T16:26

экономика

сша

владивосток

центральный банк рф (цб рф)

дальневосточный федеральный университет

борис титов

ключевая ставка

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748491252_0:0:3007:1692_1920x0_80_0_0_b7f435f01e9564235c0e4d75dc2250fc.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Поддержание ЦБ высокой ключевой ставки снижает рост российской экономики, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.ЦБ РФ по итогам заседания в июле смягчил сигнал по дальнейшему повышению ключевой ставки: будет оценивать целесообразность ее повышения на ближайших заседаниях. Ключевая ставка в настоящее время составляет 6,5% годовых."Поддержание высоких ставок ЦБ приводит к тому, что рост (экономический – ред.) умирает, он задушенный. Сейчас еще идет восстановительный рост после пандемии, но это не значит, что он продлится дальше, особенно если цена на нефть будет неустойчива", - сказал он на полях ВЭФ.По его мнению, на деловом климате России также негативно сказывается сильная фискальная нагрузка на бизнес."Еще одна проблема – налоги высокие, высокая цена на электроэнергию для российских предприятий – сегодня уже выше, чем в Америке, всегда высокие процентные ставки по кредитам", - добавил он."Сегодня мы готовы доказывать не только теоретически с калькулятором в руках, но и уже конкретно на практике принятых решений, что снижение налогов приводит к увеличению доходов бюджета. Бизнес пережат, люди пережаты налогами. Сегодня, по нашим данным, до 20 миллионов человек (в России – ред.) заняты в нелегальном секторе, и тем или иным образом получает зарплаты черные", - подчеркнул Титов.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/krizis-1748435881.html

https://ria.ru/20210830/tsb-1747904909.html

сша

владивосток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, сша, владивосток, центральный банк рф (цб рф), дальневосточный федеральный университет, борис титов, ключевая ставка, цены на нефть, россия