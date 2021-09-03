https://ria.ru/20210903/status-1748505305.html

Еще три предприятия Москвы получили статус промышленного комплекса

Еще три предприятия Москвы получили статус промышленного комплекса - РИА Новости, 03.09.2021

Еще три предприятия Москвы получили статус промышленного комплекса

Институт авиационного моторостроения, завод по производству плавленых сыров и центр по изготовлению медицинской техники для ортопедии получили статус... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T11:30

2021-09-03T11:30

2021-09-03T11:31

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

александр прохоров

владимир ефимов (политик)

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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Институт авиационного моторостроения, завод по производству плавленых сыров и центр по изготовлению медицинской техники для ортопедии получили статус промышленного комплекса, дающий право на получение налоговых льгот от города, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Статус промышленного комплекса, который предполагает значительные налоговые льготы, присваивается столичным предприятиям с 2016 года. В этом году его получили еще три организации, где в общей сложности трудятся около 2,5 тысячи человек. Только за последние пять лет эти предприятия вложили в городскую промышленность порядка 5 миллиардов рублей. Благодаря новому статусу они смогут инвестировать в развитие производства дополнительные средства, сэкономленные на налогах", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он напомнил, что для промышленных комплексов, наряду с другими преференциями, действует пониженная ставка региональной части налога на прибыль – 13,5% вместо 17%. Также на 80% снижены ставка земельного налога и арендная плата на землю, и на 50% – ставка налога на имущество. Статус присваивается на срок до 10 лет и подлежит обязательному ежегодному подтверждению."В список промышленных комплексов в этом году вошли Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ), московский завод плавленых сыров "Карат" и Центральный институт травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова (ФГУП ЦИТО). Всего же статус присвоен сегодня 61 предприятию, на которых работают свыше 70 тысяч человек. А их суммарный объем инвестиций за пять лет составил 34,3 миллиарда рублей", – уточнил руководитель ДИПП Александр Прохоров.

https://ria.ru/20210624/tsifrovizatsiya-1738426687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, александр прохоров, владимир ефимов (политик)