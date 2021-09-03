11:30 03.09.2021 (обновлено: 11:31 03.09.2021)
Еще три предприятия Москвы получили статус промышленного комплекса
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Институт авиационного моторостроения, завод по производству плавленых сыров и центр по изготовлению медицинской техники для ортопедии получили статус промышленного комплекса, дающий право на получение налоговых льгот от города, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Статус промышленного комплекса, который предполагает значительные налоговые льготы, присваивается столичным предприятиям с 2016 года. В этом году его получили еще три организации, где в общей сложности трудятся около 2,5 тысячи человек. Только за последние пять лет эти предприятия вложили в городскую промышленность порядка 5 миллиардов рублей. Благодаря новому статусу они смогут инвестировать в развитие производства дополнительные средства, сэкономленные на налогах", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он напомнил, что для промышленных комплексов, наряду с другими преференциями, действует пониженная ставка региональной части налога на прибыль – 13,5% вместо 17%. Также на 80% снижены ставка земельного налога и арендная плата на землю, и на 50% – ставка налога на имущество. Статус присваивается на срок до 10 лет и подлежит обязательному ежегодному подтверждению.
"В список промышленных комплексов в этом году вошли Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ), московский завод плавленых сыров "Карат" и Центральный институт травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова (ФГУП ЦИТО). Всего же статус присвоен сегодня 61 предприятию, на которых работают свыше 70 тысяч человек. А их суммарный объем инвестиций за пять лет составил 34,3 миллиарда рублей", – уточнил руководитель ДИПП Александр Прохоров.