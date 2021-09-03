https://ria.ru/20210903/ssj100-1748466605.html

Самолет SSJ100 в версии Aurus "не за горами", заявил Мантуров

Самолет SSJ100 в версии Aurus "не за горами", заявил Мантуров - РИА Новости, 03.09.2021

Самолет SSJ100 в версии Aurus "не за горами", заявил Мантуров

Самолет SSJ100 может быть выполнен в стиле бренда Aurus, такая коллаборация "не за горами", сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T07:20

2021-09-03T07:20

2021-09-03T07:20

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

sukhoi superjet

денис мантуров

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Самолет SSJ100 может быть выполнен в стиле бренда Aurus, такая коллаборация "не за горами", сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ)."Что касается вообще использования бренда Aurus, я думаю, что по мере его развития и узнаваемости, поскольку он премиальный сегмент, то вот мы начали коллаборацию первую, например, с "Вертолетами России". Это было продемонстрировано ещё в 2019 году: модификация вертолета "Ансат" есть в варианте Aurus. Я думаю, что не за горами решение SSJ100 в коллаборации с Aurus", - сказал он.Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, запущен в коммерческую эксплуатацию в 2011 году.Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), sukhoi superjet, денис мантуров, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)