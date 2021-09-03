https://ria.ru/20210903/sovet-1748456508.html

Чубайс дал совет угледобывающим компаниям

Чубайс дал совет угледобывающим компаниям - РИА Новости, 03.09.2021

Чубайс дал совет угледобывающим компаниям

Добывающим угольным компаниям стоит инвестировать в углехимию, которая позволит сохранить спрос на уголь в условиях, когда человечество отказывается от... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T04:57

2021-09-03T04:57

2021-09-03T11:30

экономика

анатолий чубайс

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Добывающим угольным компаниям стоит инвестировать в углехимию, которая позволит сохранить спрос на уголь в условиях, когда человечество отказывается от использования угля в энергетике, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.Ранее в пятницу на форуме Чубайс прогнозировал падение спроса на российский уголь в связи с намерением Китая сокращать объемы использования угля в энергетике. Основной причиной отказа от угля является проблема сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу, стоящая перед человечеством."Если бы был угольщиком, я бы все что можно туда бросил (в углехимию - ред.). Любой прорыв в углехимии - это то же самое, что нефтехимия. Там настоящая перспектива", - сказал Чубайс на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Он также отметил, что до недавнего времени вложения в углехимию не имели экономического смысла. Однако, когда в экономике роль начала играть стоимость выбросов СО2, ситуация поменялась. "Меняются базовые параметры для бизнеса", - уточнил Чубайс.Он также отметил, что нефтехимия также является важной отраслью для России, которая продолжит развиваться.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/revolyutsiya-1748301551.html

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экономика, анатолий чубайс, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)