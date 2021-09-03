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Чубайс дал совет угледобывающим компаниям
Чубайс дал совет угледобывающим компаниям - РИА Новости, 03.09.2021
Чубайс дал совет угледобывающим компаниям
Добывающим угольным компаниям стоит инвестировать в углехимию, которая позволит сохранить спрос на уголь в условиях, когда человечество отказывается от... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T04:57
2021-09-03T11:30
экономика
анатолий чубайс
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Добывающим угольным компаниям стоит инвестировать в углехимию, которая позволит сохранить спрос на уголь в условиях, когда человечество отказывается от использования угля в энергетике, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.Ранее в пятницу на форуме Чубайс прогнозировал падение спроса на российский уголь в связи с намерением Китая сокращать объемы использования угля в энергетике. Основной причиной отказа от угля является проблема сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу, стоящая перед человечеством."Если бы был угольщиком, я бы все что можно туда бросил (в углехимию - ред.). Любой прорыв в углехимии - это то же самое, что нефтехимия. Там настоящая перспектива", - сказал Чубайс на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Он также отметил, что до недавнего времени вложения в углехимию не имели экономического смысла. Однако, когда в экономике роль начала играть стоимость выбросов СО2, ситуация поменялась. "Меняются базовые параметры для бизнеса", - уточнил Чубайс.Он также отметил, что нефтехимия также является важной отраслью для России, которая продолжит развиваться.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, анатолий чубайс, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
04:57 03.09.2021 (обновлено: 11:30 03.09.2021)
 
Чубайс дал совет угледобывающим компаниям

Чубайс: угледобывающим компаниям стоит инвестировать в углехимию

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс на панельной сессии Сбера "Готова ли Россия к глобальной ESG-трансформации?" в рамках VI Восточного экономического форума во Владивостоке
Специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс на панельной сессии Сбера Готова ли Россия к глобальной ESG-трансформации? в рамках VI Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Добывающим угольным компаниям стоит инвестировать в углехимию, которая позволит сохранить спрос на уголь в условиях, когда человечество отказывается от использования угля в энергетике, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.
Ранее в пятницу на форуме Чубайс прогнозировал падение спроса на российский уголь в связи с намерением Китая сокращать объемы использования угля в энергетике. Основной причиной отказа от угля является проблема сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу, стоящая перед человечеством.
"Если бы был угольщиком, я бы все что можно туда бросил (в углехимию - ред.). Любой прорыв в углехимии - это то же самое, что нефтехимия. Там настоящая перспектива", - сказал Чубайс на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Он также отметил, что до недавнего времени вложения в углехимию не имели экономического смысла. Однако, когда в экономике роль начала играть стоимость выбросов СО2, ситуация поменялась. "Меняются базовые параметры для бизнеса", - уточнил Чубайс.
Он также отметил, что нефтехимия также является важной отраслью для России, которая продолжит развиваться.
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Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 
ЭкономикаАнатолий ЧубайсРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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