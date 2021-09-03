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Тверская область
https://ria.ru/20210903/sotspodderzhka-1748604869.html
Руденя рассказал о финансировании меры соцподдержки многодетных семей
Руденя рассказал о финансировании меры соцподдержки многодетных семей - РИА Новости, 03.09.2021
Руденя рассказал о финансировании меры соцподдержки многодетных семей
В Тверской области в полтора раза увеличат финансирование популярной среди многодетных семей меры поддержки - предоставление сертификатов на приобретение... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T17:52
2021-09-03T17:52
тверская область
тверь
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 3 сен – РИА Новости. В Тверской области в полтора раза увеличат финансирование популярной среди многодетных семей меры поддержки - предоставление сертификатов на приобретение автомобилей, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя."Когда формировался проект, мы посчитали примерное количество желающих принять в нем участие. Было чуть менее 50 семей, которые изъявили желание. За несколько лет реализации мы увидели очень высокий спрос, поэтому было принято решение об увеличении финансирования в полтора раза. С 13 сентября лимит будет повышен, и мы сможем выполнить пожелания всех наших многодетных семей. Если есть спрос – мы готовы увеличивать финансирование", – сказал Руденя в эфире телеканала "Россия 24" Тверь.В пресс-службе областного правительства напомнили, что эта мера социальной поддержки реализуется для многодетных семьей Тверской области с конца 2020 года. Им предоставляется сертификат на 1 миллион рублей на приобретение микроавтобуса или минивэна. На сегодняшний день вместительные автомобили при поддержке области приобрели уже 57 семей.Воспользоваться мерой поддержки можно один раз в 5 лет. В числе условий получения поддержки – семья должна воспитывать пять и более несовершеннолетних детей.
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тверь, тверская область, игорь руденя
17:52 03.09.2021
 

Руденя рассказал о финансировании меры соцподдержки многодетных семей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ТВЕРЬ, 3 сен – РИА Новости. В Тверской области в полтора раза увеличат финансирование популярной среди многодетных семей меры поддержки - предоставление сертификатов на приобретение автомобилей, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
"Когда формировался проект, мы посчитали примерное количество желающих принять в нем участие. Было чуть менее 50 семей, которые изъявили желание. За несколько лет реализации мы увидели очень высокий спрос, поэтому было принято решение об увеличении финансирования в полтора раза. С 13 сентября лимит будет повышен, и мы сможем выполнить пожелания всех наших многодетных семей. Если есть спрос – мы готовы увеличивать финансирование", – сказал Руденя в эфире телеканала "Россия 24" Тверь.
В пресс-службе областного правительства напомнили, что эта мера социальной поддержки реализуется для многодетных семьей Тверской области с конца 2020 года. Им предоставляется сертификат на 1 миллион рублей на приобретение микроавтобуса или минивэна. На сегодняшний день вместительные автомобили при поддержке области приобрели уже 57 семей.
Воспользоваться мерой поддержки можно один раз в 5 лет. В числе условий получения поддержки – семья должна воспитывать пять и более несовершеннолетних детей.
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Тверская областьТверьТверская областьИгорь Руденя
 
 
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