https://ria.ru/20210903/sotspodderzhka-1748604869.html

Руденя рассказал о финансировании меры соцподдержки многодетных семей

Руденя рассказал о финансировании меры соцподдержки многодетных семей - РИА Новости, 03.09.2021

Руденя рассказал о финансировании меры соцподдержки многодетных семей

В Тверской области в полтора раза увеличат финансирование популярной среди многодетных семей меры поддержки - предоставление сертификатов на приобретение... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T17:52

2021-09-03T17:52

2021-09-03T17:52

тверская область

тверь

тверская область

игорь руденя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg

ТВЕРЬ, 3 сен – РИА Новости. В Тверской области в полтора раза увеличат финансирование популярной среди многодетных семей меры поддержки - предоставление сертификатов на приобретение автомобилей, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя."Когда формировался проект, мы посчитали примерное количество желающих принять в нем участие. Было чуть менее 50 семей, которые изъявили желание. За несколько лет реализации мы увидели очень высокий спрос, поэтому было принято решение об увеличении финансирования в полтора раза. С 13 сентября лимит будет повышен, и мы сможем выполнить пожелания всех наших многодетных семей. Если есть спрос – мы готовы увеличивать финансирование", – сказал Руденя в эфире телеканала "Россия 24" Тверь.В пресс-службе областного правительства напомнили, что эта мера социальной поддержки реализуется для многодетных семьей Тверской области с конца 2020 года. Им предоставляется сертификат на 1 миллион рублей на приобретение микроавтобуса или минивэна. На сегодняшний день вместительные автомобили при поддержке области приобрели уже 57 семей.Воспользоваться мерой поддержки можно один раз в 5 лет. В числе условий получения поддержки – семья должна воспитывать пять и более несовершеннолетних детей.

https://ria.ru/20210827/dvorets-1747493527.html

тверь

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тверь, тверская область, игорь руденя