https://ria.ru/20210903/soobscheniya-1748447886.html
Пентагон опроверг информацию о сокращении американских войск в Сирии
Пентагон опроверг информацию о сокращении американских войск в Сирии - РИА Новости, 03.09.2021
Пентагон опроверг информацию о сокращении американских войск в Сирии
Пентагон опроверг сообщения ряда СМИ о сокращении американского военного присутствия в Сирии. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T01:15
2021-09-03T01:15
2021-09-03T01:23
в мире
сирия
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 3 сен – РИА Новости. Пентагон опроверг сообщения ряда СМИ о сокращении американского военного присутствия в Сирии.Иранские СМИ ранее сообщили, что американские войска оставили три базы на территории Сирии.Пентагон ранее оценивал свое присутствие в стране в 900 военнослужащих.
https://ria.ru/20210711/obstrel-1740806319.html
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РИА Новости
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в мире, сирия, министерство обороны сша
01:15 03.09.2021 (обновлено: 01:23 03.09.2021)
Пентагон опроверг информацию о сокращении американских войск в Сирии
Пентагон опроверг сообщения СМИ о выводе американского военного контингента из Сирии