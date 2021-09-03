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Пентагон опроверг информацию о сокращении американских войск в Сирии
Пентагон опроверг информацию о сокращении американских войск в Сирии - РИА Новости, 03.09.2021
Пентагон опроверг информацию о сокращении американских войск в Сирии
Пентагон опроверг сообщения ряда СМИ о сокращении американского военного присутствия в Сирии. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T01:15
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в мире
сирия
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 3 сен – РИА Новости. Пентагон опроверг сообщения ряда СМИ о сокращении американского военного присутствия в Сирии.Иранские СМИ ранее сообщили, что американские войска оставили три базы на территории Сирии.Пентагон ранее оценивал свое присутствие в стране в 900 военнослужащих.
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в мире, сирия, министерство обороны сша
01:15 03.09.2021 (обновлено: 01:23 03.09.2021)
 
Пентагон опроверг информацию о сокращении американских войск в Сирии

Пентагон опроверг сообщения СМИ о выводе американского военного контингента из Сирии

© AP Photo / Darko BandicСолдаты на военной базе США В Сирии
Солдаты на военной базе США В Сирии - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© AP Photo / Darko Bandic
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 сен – РИА Новости. Пентагон опроверг сообщения ряда СМИ о сокращении американского военного присутствия в Сирии.

"Это не так. Параметры нашей миссии в Сирии остаются прежними. Мы сегодня утром звонили, чтобы в этом удостовериться", - сказал РИА Новости представитель министерства обороны США.

Иранские СМИ ранее сообщили, что американские войска оставили три базы на территории Сирии.
Пентагон ранее оценивал свое присутствие в стране в 900 военнослужащих.
Американский военнослужащий в провинции Дейр-эз-Зор, Сирия - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
11 июля, 13:50Война в Сирии
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В миреСирияМинистерство обороны США
 
 
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