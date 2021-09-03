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На ВЭФ подписали соглашение о восстановлении Олекминского месторождения

На ВЭФ подписали соглашение о восстановлении Олекминского месторождения - РИА Новости, 03.09.2021

На ВЭФ подписали соглашение о восстановлении Олекминского месторождения

Соглашение о восстановлении и развитии Олекминского рудника в Амурской области подписано на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщает правительство... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T06:54

2021-09-03T06:54

2021-09-03T06:54

экономика

амурская область

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 сен – РИА Новости. Соглашение о восстановлении и развитии Олекминского рудника в Амурской области подписано на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщает правительство Приамурья.Соглашение о сотрудничестве подписали АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики", Правительство Амурской области и АО "Байкало-Амурская горнорудная корпорация"."На ВЭФ подписано соглашение о восстановлении и развитии Олекминского месторождения… Документ предполагает взаимодействие при реализации инвестиционного проекта "Восстановление и модернизация комплекса по добыче и переработке титаномагнетитовых руд" на территории Амурской области с капитальными вложениями в размере не менее 5 миллиардов рублей. (2021 год – инвестирование 1 миллиард рублей, 2022 год – инвестирование 2 миллиардов рублей, 2023 год – инвестирование 2 миллиардов рублей) и созданием не менее 500 новых рабочих мест", - сообщает правительство Приамурья.Как отметил генеральный директор АО "БАГК" Григорий Ведехин, компания выкупила имущественный комплекс предприятия "Олекминский рудник" после его банкротства."Сейчас мы активно занимаемся восстановлением, сейчас идет восстановление обогатительной фабрики. Основное сырье – это титаномагнетитовые руды. План к концу 2021 - началу 2022 года – начать работы по добыче. Второй этап – выйти на прежнюю мощность. Это миллион тонн железорудного концентрата и 300 тысяч тонн ильменитового концентрата. В дальнейшем у предприятия план выйти на проектную мощность – 2 млн. тонн железорудного и 600 тысяч тонн ильменитового концентрата", - цитирует правительство Амурской области Ведехина.Также Ведёхин сообщил, что второе месторождение компании (это калийные удобрения) находится на территории Забайкалья. И рассматривается возможность в перспективе создания на Олекме комплекса по переработке калийных удобрений и железорудного концентрета.-0-

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амурская область

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экономика, амурская область, восточный экономический форум — 2021 (вэф)