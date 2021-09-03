https://ria.ru/20210903/sochi-1748564988.html

В горах Сочи выпал первый снег

В горах Сочи выпал первый снег - РИА Новости, 03.09.2021

В горах Сочи выпал первый снег

В горах Сочи выпал снег, температура опустилась почти до нуля, сообщил РИА Новости синоптик курорта "Роза Хутор" Андриан Коротеев. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T19:10

2021-09-03T19:10

2021-09-03T19:10

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СОЧИ, 3 сен – РИА Новости. В горах Сочи выпал снег, температура опустилась почти до нуля, сообщил РИА Новости синоптик курорта "Роза Хутор" Андриан Коротеев.Ранее в социальных сетях пользователи поделились видео, на котором показан град и снег в горах на высоте 2330 метров."Утром 3 сентября температура воздуха на "Роза Пик" была уже около нуля, что и вызвало, как говорят метеорологи, переход фазы осадков из жидкой в твердую, — пошел мокрый снег. Таким образом, уже сейчас мы получили первую весточку от грядущей зимы", — сказал Коротеев.Обычно горнолыжный сезон в Красной Поляне начинается в декабре, когда выпадает первый снег.

https://ria.ru/20210902/sochi-1748320656.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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