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Туризм
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В горах Сочи выпал первый снег
В горах Сочи выпал первый снег - РИА Новости, 03.09.2021
В горах Сочи выпал первый снег
В горах Сочи выпал снег, температура опустилась почти до нуля, сообщил РИА Новости синоптик курорта "Роза Хутор" Андриан Коротеев. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T19:10
2021-09-03T19:10
туризм
краснодарский край
сочи
роза хутор
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СОЧИ, 3 сен – РИА Новости. В горах Сочи выпал снег, температура опустилась почти до нуля, сообщил РИА Новости синоптик курорта "Роза Хутор" Андриан Коротеев.Ранее в социальных сетях пользователи поделились видео, на котором показан град и снег в горах на высоте 2330 метров."Утром 3 сентября температура воздуха на "Роза Пик" была уже около нуля, что и вызвало, как говорят метеорологи, переход фазы осадков из жидкой в твердую, — пошел мокрый снег. Таким образом, уже сейчас мы получили первую весточку от грядущей зимы", — сказал Коротеев.Обычно горнолыжный сезон в Красной Поляне начинается в декабре, когда выпадает первый снег.
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19:10 03.09.2021
 
В горах Сочи выпал первый снег

Синоптик: в горах Сочи выпал первый снег

© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"Горнолыжный курорт "Роза Хутор"
Горнолыжный курорт Роза Хутор - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
Читать ria.ru в
СОЧИ, 3 сен – РИА Новости. В горах Сочи выпал снег, температура опустилась почти до нуля, сообщил РИА Новости синоптик курорта "Роза Хутор" Андриан Коротеев.
Ранее в социальных сетях пользователи поделились видео, на котором показан град и снег в горах на высоте 2330 метров.
"Утром 3 сентября температура воздуха на "Роза Пик" была уже около нуля, что и вызвало, как говорят метеорологи, переход фазы осадков из жидкой в твердую, — пошел мокрый снег. Таким образом, уже сейчас мы получили первую весточку от грядущей зимы", — сказал Коротеев.
Обычно горнолыжный сезон в Красной Поляне начинается в декабре, когда выпадает первый снег.
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ТуризмКраснодарский крайСочиРоза ХуторНовости - ТуризмтуристыКрасная ПолянаТуризмкуда поехать в выходныекуда поехатькуда можно лететь
 
 
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