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В Карачаево-Черкесии выпал снег
В Карачаево-Черкесии выпал снег - РИА Новости, 03.09.2021
В Карачаево-Черкесии выпал снег
Снег выпал в горах Карачаево-Черкесии на высоте более 3 тысяч метров, сообщили РИА Новости в администрации поселка Домбай, отметив, что это нормальное явление. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T16:36
2021-09-03T16:36
общество
домбай
карачаево-черкесская республика (кчр)
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ПЯТИГОРСК, 3 сен - РИА Новости. Снег выпал в горах Карачаево-Черкесии на высоте более 3 тысяч метров, сообщили РИА Новости в администрации поселка Домбай, отметив, что это нормальное явление.В социальных сетях пользователи делятся видео выпавшего снега: в горах ветрено и вьюжит."Снег выпал на самом верху, на вершинах. Сейчас солнце светит. У нас и в июле выпадает, это нормальная обстановка. Он же не внизу выпадает, а на вершинах - Сулахат, Белалакая. На самом верху, там до 3 тысяч метров и выше. На пятой очереди (3002 метров - ред.) там нет еще снега", - сказали в администрации.По информации Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до конца суток 3 сентября местами по округу ожидаются ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 метров в секунду.
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общество, домбай, карачаево-черкесская республика (кчр)
16:36 03.09.2021
 
В Карачаево-Черкесии выпал снег

Снег выпал на горнолыжных курортах в Карачаево-Черкесии

CC BY-SA 4.0 / Ivtorov / Общий вид долины реки Алибек
Общий вид долины реки Алибек - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
CC BY-SA 4.0 / Ivtorov /
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ПЯТИГОРСК, 3 сен - РИА Новости. Снег выпал в горах Карачаево-Черкесии на высоте более 3 тысяч метров, сообщили РИА Новости в администрации поселка Домбай, отметив, что это нормальное явление.
В социальных сетях пользователи делятся видео выпавшего снега: в горах ветрено и вьюжит.
"Снег выпал на самом верху, на вершинах. Сейчас солнце светит. У нас и в июле выпадает, это нормальная обстановка. Он же не внизу выпадает, а на вершинах - Сулахат, Белалакая. На самом верху, там до 3 тысяч метров и выше. На пятой очереди (3002 метров - ред.) там нет еще снега", - сказали в администрации.
По информации Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до конца суток 3 сентября местами по округу ожидаются ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 метров в секунду.
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ОбществоДомбайКарачаево-Черкесская республика (КЧР)
 
 
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