https://ria.ru/20210903/sneg-1748588717.html

В Карачаево-Черкесии выпал снег

В Карачаево-Черкесии выпал снег - РИА Новости, 03.09.2021

В Карачаево-Черкесии выпал снег

Снег выпал в горах Карачаево-Черкесии на высоте более 3 тысяч метров, сообщили РИА Новости в администрации поселка Домбай, отметив, что это нормальное явление. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T16:36

2021-09-03T16:36

2021-09-03T16:36

общество

домбай

карачаево-черкесская республика (кчр)

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ПЯТИГОРСК, 3 сен - РИА Новости. Снег выпал в горах Карачаево-Черкесии на высоте более 3 тысяч метров, сообщили РИА Новости в администрации поселка Домбай, отметив, что это нормальное явление.В социальных сетях пользователи делятся видео выпавшего снега: в горах ветрено и вьюжит."Снег выпал на самом верху, на вершинах. Сейчас солнце светит. У нас и в июле выпадает, это нормальная обстановка. Он же не внизу выпадает, а на вершинах - Сулахат, Белалакая. На самом верху, там до 3 тысяч метров и выше. На пятой очереди (3002 метров - ред.) там нет еще снега", - сказали в администрации.По информации Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до конца суток 3 сентября местами по округу ожидаются ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 метров в секунду.

https://ria.ru/20210802/sneg-1743928082.html

домбай

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2021

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общество, домбай, карачаево-черкесская республика (кчр)