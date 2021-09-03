https://ria.ru/20210903/sirius-1748640202.html

Центр "Сириус" сможет принять почти в десять раз больше школьников из ЯНАО

Центр "Сириус" сможет принять почти в десять раз больше школьников из ЯНАО - РИА Новости, 03.09.2021

Центр "Сириус" сможет принять почти в десять раз больше школьников из ЯНАО

Почти в 10 раз больше школьников из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в этом году смогут пройти обучение в центре "Сириус", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T21:30

2021-09-03T21:30

2021-09-03T21:30

ямало-ненецкий автономный округ

общество

губкинский

надымский район

владимир путин

фонд "талант и успех"

образовательный центр "сириус"

дмитрий артюхов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сен – РИА Новости. Почти в 10 раз больше школьников из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в этом году смогут пройти обучение в центре "Сириус", сообщает пресс-служба губернатора региона.Глава Ямала Дмитрий Артюхов встретился с талантливыми ямальскими школьниками: победителями и призерами Всероссийской Олимпиады, участниками конкурса "Большая перемена" и смены в образовательном центре "Сириус", лауреатами грантовых конкурсов из Салехарда, Губкинского, Надымского района и Ноябрьска. На встрече обсудили систему поддержки одаренных детей, созданную на Ямале."Губернатор отметил, что работа идет сразу по нескольким направлениям. Во-первых, это создание условий для учебы – строительство и реновация школ, оснащение их современным оборудованием. Второе направление – создание возможностей для стажировок и обучения в лучших образовательных центрах страны. В этом году почти в 10 раз больше ребят смогут пройти обучение в центре "Сириус", - говорится в сообщении.Благодаря программе образовательных сертификатов 415 одаренных старшеклассников получили возможность заниматься с преподавателями вузов. В этом учебном году программа продолжится. Система поддержки постоянно дополняется, уточняют власти."С 1 сентября у нас появилось новое мероприятие. Ребята, которые покажут успехи в изучении английского языка – это и участие во Всероссийской олимпиаде, и наши региональные конкурсы по иностранному языку, смогут претендовать на поездку за рубеж в летний период – поехать на море и, при этом, в языковую школу. Мне кажется, для всех старшеклассников это будет очень хорошая мотивация", – приводятся в сообщении слова губернатора.Власти подчеркивают, что большое внимание в округе уделяется и внеклассной работе. Помимо традиционных школ искусств появляются пространства для развития креативной молодежи – арт-резиденции. Первая уже открыта в Салехарде. На очереди Новый Уренгой, Ноябрьск и Надым. В этом году у школьников со всего округа появится возможность отправиться в поездку в Салехард – посетить музеи, достопримечательности, предприятия. Чтобы стать участниками программы, необходимо всем классом защитить проект. Еще одно нововведение Года талантов – елка губернатора, которая в этом году впервые пройдет в Салехарде.Образовательный центр "Сириус" был открыт 1 сентября 2015 года в Сочи фондом "Талант и успех" на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента РФ Владимира Путина, который стал председателем попечительского совета фонда. Центр ведет свою деятельность при поддержке министерства науки и высшего образования, министерства спорта и министерства культуры. Цель работы центра "Сириус" - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.

https://ria.ru/20210822/sirius-1746746849.html

https://ria.ru/20210828/sirius-1747646899.html

губкинский

надымский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, губкинский, надымский район, владимир путин, фонд "талант и успех", образовательный центр "сириус", дмитрий артюхов, россия