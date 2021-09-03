https://ria.ru/20210903/shufutinskiy-1748611528.html

Шуфутинский и Клявер совместили свои хиты в дружеском видео

Шуфутинский и Клявер совместили свои хиты в дружеском видео - РИА Новости, 03.09.2021

Шуфутинский и Клявер совместили свои хиты в дружеском видео

Певцы Михаил Шуфутинский и Денис Клявер совместили свои хиты "3 сентября" и "День рождения" в дружеском видео. Об этом они рассказали в социальных сетях. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T18:43

2021-09-03T18:43

2021-09-03T18:43

шоубиз

михаил шуфутинский

денис клявер

знаменитости

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Певцы Михаил Шуфутинский и Денис Клявер совместили свои хиты "3 сентября" и "День рождения" в дружеском видео. Об этом они рассказали в социальных сетях.Таким неожиданным образом артисты решили поздравить всех поклонников с наступившей осенью.Композиции, популярные в том числе в интернет-пространстве, давно разошлись на иронические картинки, ролики по всей сети. Шуфутинский каждое 3 сентября дает до 30 интервью, посвященных его самой известной песне.

https://ria.ru/20201010/shufutinskiy-1579156131.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил шуфутинский, денис клявер, знаменитости