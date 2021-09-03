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Шоубиз
https://ria.ru/20210903/shufutinskiy-1748611528.html
Шуфутинский и Клявер совместили свои хиты в дружеском видео
Шуфутинский и Клявер совместили свои хиты в дружеском видео - РИА Новости, 03.09.2021
Шуфутинский и Клявер совместили свои хиты в дружеском видео
Певцы Михаил Шуфутинский и Денис Клявер совместили свои хиты "3 сентября" и "День рождения" в дружеском видео. Об этом они рассказали в социальных сетях. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T18:43
2021-09-03T18:43
шоубиз
михаил шуфутинский
денис клявер
знаменитости
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Певцы Михаил Шуфутинский и Денис Клявер совместили свои хиты "3 сентября" и "День рождения" в дружеском видео. Об этом они рассказали в социальных сетях.Таким неожиданным образом артисты решили поздравить всех поклонников с наступившей осенью.Композиции, популярные в том числе в интернет-пространстве, давно разошлись на иронические картинки, ролики по всей сети. Шуфутинский каждое 3 сентября дает до 30 интервью, посвященных его самой известной песне.
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михаил шуфутинский, денис клявер, знаменитости
18:43 03.09.2021
 

Шуфутинский и Клявер совместили свои хиты в дружеском видео

© Dенис Клявер/YoutubeСкриншот видео, на котором Шуфутинский и Клявер совместили свои хиты
Скриншот видео, на котором Шуфутинский и Клявер совместили свои хиты
© Dенис Клявер/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Певцы Михаил Шуфутинский и Денис Клявер совместили свои хиты "3 сентября" и "День рождения" в дружеском видео. Об этом они рассказали в социальных сетях.

"Нельзя 3 сентября просто так взять и не поздравить всех с 3 сентября. Календарные праздники – это здорово, но это не значит, что веселиться можно только по расписанию. Мы, артисты, любим импровизацию и на сцене, и в жизни, и всем советуем не ограничивать себя какими-то рамками", – шутливо отметил Клявер.

Таким неожиданным образом артисты решили поздравить всех поклонников с наступившей осенью.
Композиции, популярные в том числе в интернет-пространстве, давно разошлись на иронические картинки, ролики по всей сети. Шуфутинский каждое 3 сентября дает до 30 интервью, посвященных его самой известной песне.
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ШоубизМихаил ШуфутинскийДенис КляверЗнаменитости
 
 
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