https://ria.ru/20210903/shufutinskiy-1748611528.html
Шуфутинский и Клявер совместили свои хиты в дружеском видео
Шуфутинский и Клявер совместили свои хиты в дружеском видео - РИА Новости, 03.09.2021
Шуфутинский и Клявер совместили свои хиты в дружеском видео
Певцы Михаил Шуфутинский и Денис Клявер совместили свои хиты "3 сентября" и "День рождения" в дружеском видео. Об этом они рассказали в социальных сетях. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T18:43
2021-09-03T18:43
2021-09-03T18:43
шоубиз
михаил шуфутинский
денис клявер
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748610977_94:0:2416:1306_1920x0_80_0_0_5df5ce4f3a91a42173eff067a10ef72c.jpg
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Певцы Михаил Шуфутинский и Денис Клявер совместили свои хиты "3 сентября" и "День рождения" в дружеском видео. Об этом они рассказали в социальных сетях.Таким неожиданным образом артисты решили поздравить всех поклонников с наступившей осенью.Композиции, популярные в том числе в интернет-пространстве, давно разошлись на иронические картинки, ролики по всей сети. Шуфутинский каждое 3 сентября дает до 30 интервью, посвященных его самой известной песне.
https://ria.ru/20201010/shufutinskiy-1579156131.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748610977_396:0:2137:1306_1920x0_80_0_0_5be305bc5190aa04f8d1628a2acfa98a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил шуфутинский, денис клявер, знаменитости