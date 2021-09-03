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Усс поручил сдать новую школу в красноярском Иланском до осени 2022 года
Усс поручил сдать новую школу в красноярском Иланском до осени 2022 года - РИА Новости, 03.09.2021
Усс поручил сдать новую школу в красноярском Иланском до осени 2022 года
Губернатор Красноярского края Александр Усс побывал с рабочей поездкой в Иланском районе на востоке региона и проверил темпы и качество строительства новой... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T12:41
2021-09-03T12:41
образование - общество
иланский район
красноярский край
александр усс
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КРАСНОЯРСК, 3 сен - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс побывал с рабочей поездкой в Иланском районе на востоке региона и проверил темпы и качество строительства новой школы на 700 мест, а также поручил сдать ее до начала следующего учебного года, сообщает пресс-служба главы региона.Кроме школы глава региона проинспектировал строительство и реконструкцию ряда социально значимых объектов, а также проверил ход уборочной кампании. По его поручению в городе Иланском строится новое здание средней общеобразовательной школы №41. В настоящее время возводятся стены и перекрытия образовательного учреждения, строительная готовность объекта - 25%. Строительно-монтажные работы планируется завершить к маю следующего года."Стройка идет полным ходом, однако есть ряд организационных сложностей, которые притормозили работы - необходимо решить вопрос по прилегающей территории. Кроме этого, по ходу строительства было принято решение увеличить количество мест для ребятишек с 600 до 700. Теперь размеров школы достаточно, чтобы на годы вперед закрыть эту тему. Сейчас необходимо увеличить темпы возведения школы таким образом, чтобы максимум к следующему сентября школа была введена в действие", - сказал Усс.Также в ходе рабочей поездки глава региона осмотрел итоги благоустройства Железнодорожного парка. После обновления здесь созданы современные детские и спортивные площадки, пешеходные дорожки, реконструирован фонтан. Позже губернатор посетил дом культуры "Орион", который был отремонтирован по государственной программе "Развитие культуры и туризма".В доме культуры обновили помещение зрительного зала, зал хореографии, репетиционные помещения и гримерные комнаты, костюмерную мастерскую. Кроме того, оборудовали современную студию звукозаписи и вокальный класс.На полях крестьянско-фермерского хозяйства Алексея Курьяновича глава региона ознакомился с ходом уборочной кампании и пообщался с комбайнерами. Курьянович активно участвует в государственных программах поддержки, что позволяет ему приобретать современную технику и создавать новую инфраструктуру. Усс высоко оценил успехи иланских фермеров и поблагодарил их за добросовестный труд и ответственность."Когда-то в Иланском районе было несколько крупных колхозов, одним из которых руководил мой отец. Сегодня на этой земле появились крепкие руководители, которые с инициативой и упорством трудятся каждый день. Именно поэтому есть динамичное развитие и богатый урожай. Уверен, что с опорой на таких людей у территории есть будущее, в том числе и сельскохозяйственное. В этом мы будем всеми имеющимися средствами господдержки помогать Иланскому и другим районам края", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20210825/slet-1747207235.html
https://ria.ru/20210528/norilsk-1734594348.html
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образование - общество, иланский район, красноярский край, александр усс
12:41 03.09.2021
 
Усс поручил сдать новую школу в красноярском Иланском до осени 2022 года

Глава Красноярского Края Усс поручил сдать новую школу в Иланском до осени 2022 года

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПМЭФ-2021. Работа стенда МИА "Россия сегодня". День третий
ПМЭФ-2021. Работа стенда МИА Россия сегодня. День третий - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КРАСНОЯРСК, 3 сен - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс побывал с рабочей поездкой в Иланском районе на востоке региона и проверил темпы и качество строительства новой школы на 700 мест, а также поручил сдать ее до начала следующего учебного года, сообщает пресс-служба главы региона.
Кроме школы глава региона проинспектировал строительство и реконструкцию ряда социально значимых объектов, а также проверил ход уборочной кампании. По его поручению в городе Иланском строится новое здание средней общеобразовательной школы №41. В настоящее время возводятся стены и перекрытия образовательного учреждения, строительная готовность объекта - 25%. Строительно-монтажные работы планируется завершить к маю следующего года.
"Стройка идет полным ходом, однако есть ряд организационных сложностей, которые притормозили работы - необходимо решить вопрос по прилегающей территории. Кроме этого, по ходу строительства было принято решение увеличить количество мест для ребятишек с 600 до 700. Теперь размеров школы достаточно, чтобы на годы вперед закрыть эту тему. Сейчас необходимо увеличить темпы возведения школы таким образом, чтобы максимум к следующему сентября школа была введена в действие", - сказал Усс.
Также в ходе рабочей поездки глава региона осмотрел итоги благоустройства Железнодорожного парка. После обновления здесь созданы современные детские и спортивные площадки, пешеходные дорожки, реконструирован фонтан. Позже губернатор посетил дом культуры "Орион", который был отремонтирован по государственной программе "Развитие культуры и туризма".
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В доме культуры обновили помещение зрительного зала, зал хореографии, репетиционные помещения и гримерные комнаты, костюмерную мастерскую. Кроме того, оборудовали современную студию звукозаписи и вокальный класс.
На полях крестьянско-фермерского хозяйства Алексея Курьяновича глава региона ознакомился с ходом уборочной кампании и пообщался с комбайнерами. Курьянович активно участвует в государственных программах поддержки, что позволяет ему приобретать современную технику и создавать новую инфраструктуру. Усс высоко оценил успехи иланских фермеров и поблагодарил их за добросовестный труд и ответственность.
"Когда-то в Иланском районе было несколько крупных колхозов, одним из которых руководил мой отец. Сегодня на этой земле появились крепкие руководители, которые с инициативой и упорством трудятся каждый день. Именно поэтому есть динамичное развитие и богатый урожай. Уверен, что с опорой на таких людей у территории есть будущее, в том числе и сельскохозяйственное. В этом мы будем всеми имеющимися средствами господдержки помогать Иланскому и другим районам края", - подчеркнул губернатор.
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Образование - ОбществоИланский районКрасноярский крайАлександр Усс
 
 
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