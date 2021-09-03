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США ввели санкции против четырех иранцев, разыскиваемых ФБР
США ввели санкции против четырех иранцев, разыскиваемых ФБР - РИА Новости, 03.09.2021
США ввели санкции против четырех иранцев, разыскиваемых ФБР
США ввели санкции против четырех граждан Ирана, ранее объявленных в розыск за предполагаемую попытку похищения журналистки в Нью-Йорке, следует из релиза... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T20:11
2021-09-03T20:11
2021-09-03T20:40
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ВАШИНГТОН, 3 сен – РИА Новости. США ввели санкции против четырех граждан Ирана, ранее объявленных в розыск за предполагаемую попытку похищения журналистки в Нью-Йорке, следует из релиза американского министерства финансов.Санкционный список пополнили Алиреза Фарахани, Махмуд Хазеин, Омид Нури и Кия Садегхи. Все они были ранее объявлены в розыск по линии ФБР за "заговор с целью похищения гражданина США" - американской журналистки иранского происхождения Масих Алинежад, известной своей критикой клерикальных порядков на географической родине.В сообщении профильного управления министерства финансов США говорится, что в отношении четверки вводятся вторичные санкции за связи с министерством разведки и безопасности Ирана.
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в мире, сша, иран, министерство финансов сша
20:11 03.09.2021 (обновлено: 20:40 03.09.2021)
США ввели санкции против четырех иранцев, разыскиваемых ФБР
США ввели санкции против иранцев, разыскиваемых за предполагаемую попытку похищения