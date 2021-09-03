https://ria.ru/20210903/sammit-1748514093.html
"Дожить нужно спокойно": Путин ответил о поездке на саммит в Бруней
"Дожить нужно спокойно": Путин ответил о поездке на саммит в Бруней - РИА Новости, 03.09.2021
"Дожить нужно спокойно": Путин ответил о поездке на саммит в Бруней
Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности поездки на саммит в Бруней, заявил, что до 2024 года дожить нужно спокойно. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T11:49
2021-09-03T11:49
2021-09-03T13:09
бруней
владимир путин
сергей брилев
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коронавирус covid-19
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности поездки на саммит в Бруней, заявил, что до 2024 года дожить нужно спокойно.Журналист, модератор пленарного заседания ВЭФ Сергей Брилев спросил президента, планирует ли тот поехать на саммит в Бруней."Посмотрим. До 2024 года дожить нужно. Видите, пандемии нас трясут здесь с разных сторон... поэтому надо работать и не думать о таких крупных международных событиях, которые могут произойти... Надо дожить до этого спокойно", - сказал Путин.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210903/putin-1748507575.html
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бруней, владимир путин, сергей брилев, россия, коронавирус covid-19, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
11:49 03.09.2021 (обновлено: 13:09 03.09.2021)
"Дожить нужно спокойно": Путин ответил о поездке на саммит в Бруней
Президент Путин ответил на вопрос о поездке на саммит в Бруней