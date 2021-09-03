https://ria.ru/20210903/sammit-1748514093.html

"Дожить нужно спокойно": Путин ответил о поездке на саммит в Бруней

"Дожить нужно спокойно": Путин ответил о поездке на саммит в Бруней - РИА Новости, 03.09.2021

"Дожить нужно спокойно": Путин ответил о поездке на саммит в Бруней

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности поездки на саммит в Бруней, заявил, что до 2024 года дожить нужно спокойно. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T11:49

2021-09-03T11:49

2021-09-03T13:09

бруней

владимир путин

сергей брилев

россия

коронавирус covid-19

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности поездки на саммит в Бруней, заявил, что до 2024 года дожить нужно спокойно.Журналист, модератор пленарного заседания ВЭФ Сергей Брилев спросил президента, планирует ли тот поехать на саммит в Бруней."Посмотрим. До 2024 года дожить нужно. Видите, пандемии нас трясут здесь с разных сторон... поэтому надо работать и не думать о таких крупных международных событиях, которые могут произойти... Надо дожить до этого спокойно", - сказал Путин.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210903/putin-1748507575.html

бруней

россия

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бруней, владимир путин, сергей брилев, россия, коронавирус covid-19, восточный экономический форум — 2021 (вэф)