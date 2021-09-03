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На Украине рассказали, как правильно есть сало
На Украине рассказали, как правильно есть сало - РИА Новости, 03.09.2021
На Украине рассказали, как правильно есть сало
Украинское сало богато полезными веществами и витаминами, однако его следует есть в умеренных количествах в правильном сочетании с другими продуктами,... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T05:21
2021-09-03T05:21
2021-09-03T05:23
общество
еда
сало
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КИЕВ, 3 сен – РИА Новости. Украинское сало богато полезными веществами и витаминами, однако его следует есть в умеренных количествах в правильном сочетании с другими продуктами, рассказала РИА Новости украинский нутрициолог, консультант по питанию, фуд-терапевт Анастасия Голобородько.По ее словам, это приведет к замедлению процесса естественного внутреннего детокса, снизит уровень тестостерона, повысит риск сердечно-сосудистых заболеваний, может привести к метаболическому синдрому, ожирению или даже диабету второго типа.По ее словам, источниками насыщенных жиров являются мясо, сливочное масло, сыры и другие жирные молочные продукты, сливки и сметана, кокосовое и пальмовое масло. "В организме они выполняют важные функции. Например, это почти единственный источник витамина А, необходимого для регенерации клеток, питания иммунитета и составления правильного гормонального фона. Исключать такие жиры не стоит, но и вседозволенно есть тоже. Умеренно и разнообразно - да. Лучшие - жиры из субпродуктов, мяса и дичи на кости, сала, блюд из цельных тушек птиц и рыб, приготовленных с костями и оболочками, сыры - только из цельного, максимально жирного молока (коз, коров и буйволиц в приоритете) и очень умеренно сливочное масло", - сказала Голобородько.Нутрициолог также отметила, что арахидоновая кислота (омега-6) в составе сала - полиненасыщенная жирная кислота, которая входит в состав всех мембран клеток, участник многих гормональных и иммунных реакций, необходима для работы сердца, в растительных маслах не встречается. В сале есть и омега-3, и омега-9 - кислоты в нормальном, сбалансированном соотношении, что важно для организма. Витамины A, D, E, также селен, как антиоксидант и помощник работы щитовидной железы, лецитин, который входит в состав мембран.По ее словам, из минусов сала - крайне высокая калорийность, региональные привычки приготовления и употребления и вероятность паразитов.
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общество, еда, сало
05:21 03.09.2021 (обновлено: 05:23 03.09.2021)
На Украине рассказали, как правильно есть сало
Украинский фуд-терапевт Голобородько: сало надо употреблять с сырыми овощами и зеленью
КИЕВ, 3 сен – РИА Новости. Украинское
сало богато полезными веществами и витаминами, однако его следует есть в умеренных количествах в правильном сочетании с другими продуктами, рассказала РИА Новости украинский нутрициолог, консультант по питанию, фуд-терапевт Анастасия Голобородько.
"Как можно испортить сало? Переесть или неверно сочетать. Окислить, нагреть, поджарить до шкварок (сверхтоксично), смешать с рафинированным зерном или в плотный прием еды с сахаром", - уточнила Голобородько.
По ее словам, это приведет к замедлению процесса естественного внутреннего детокса, снизит уровень тестостерона, повысит риск сердечно-сосудистых заболеваний, может привести к метаболическому синдрому, ожирению или даже диабету второго типа.
"Сало относится к категории насыщенных жиров. Насыщенные жиры должны составлять меньшую часть суточной дозы всех жиров в питании. Это те жиры, в которых молекулы перенасыщены водородом. Запомнить просто: насыщенные жиры остаются твердыми при комнатной температуре", - рассказала Голобородько.
По ее словам, источниками насыщенных жиров являются мясо, сливочное масло, сыры и другие жирные молочные продукты, сливки и сметана, кокосовое и пальмовое масло. "В организме они выполняют важные функции. Например, это почти единственный источник витамина А, необходимого для регенерации клеток, питания иммунитета и составления правильного гормонального фона. Исключать такие жиры не стоит, но и вседозволенно есть тоже. Умеренно и разнообразно - да. Лучшие - жиры из субпродуктов, мяса и дичи на кости, сала, блюд из цельных тушек птиц и рыб, приготовленных с костями и оболочками, сыры - только из цельного, максимально жирного молока (коз, коров и буйволиц в приоритете) и очень умеренно сливочное масло", - сказала Голобородько.
Нутрициолог также отметила, что арахидоновая кислота (омега-6) в составе сала - полиненасыщенная жирная кислота, которая входит в состав всех мембран клеток, участник многих гормональных и иммунных реакций, необходима для работы сердца, в растительных маслах не встречается. В сале есть и омега-3, и омега-9 - кислоты в нормальном, сбалансированном соотношении, что важно для организма. Витамины A, D, E, также селен, как антиоксидант и помощник работы щитовидной железы, лецитин, который входит в состав мембран.
"Сало лучше всего сочетать с сырыми овощами и зеленью. Натуральные ферменты овощей помогут ему лучше усвоиться", - сказала эксперт.
По ее словам, из минусов сала - крайне высокая калорийность, региональные привычки приготовления и употребления и вероятность паразитов.
"Насыщенные жиры можно есть каждый день, в малых количествах, но лучше - разнообразно. Сало переесть вряд ли получится, а вот молочных продуктов – легко", - резюмировала эксперт.