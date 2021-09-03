https://ria.ru/20210903/salo-1748458058.html

На Украине рассказали, как правильно есть сало

На Украине рассказали, как правильно есть сало - РИА Новости, 03.09.2021

На Украине рассказали, как правильно есть сало

Украинское сало богато полезными веществами и витаминами, однако его следует есть в умеренных количествах в правильном сочетании с другими продуктами,... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T05:21

2021-09-03T05:21

2021-09-03T05:23

общество

еда

сало

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КИЕВ, 3 сен – РИА Новости. Украинское сало богато полезными веществами и витаминами, однако его следует есть в умеренных количествах в правильном сочетании с другими продуктами, рассказала РИА Новости украинский нутрициолог, консультант по питанию, фуд-терапевт Анастасия Голобородько.По ее словам, это приведет к замедлению процесса естественного внутреннего детокса, снизит уровень тестостерона, повысит риск сердечно-сосудистых заболеваний, может привести к метаболическому синдрому, ожирению или даже диабету второго типа.По ее словам, источниками насыщенных жиров являются мясо, сливочное масло, сыры и другие жирные молочные продукты, сливки и сметана, кокосовое и пальмовое масло. "В организме они выполняют важные функции. Например, это почти единственный источник витамина А, необходимого для регенерации клеток, питания иммунитета и составления правильного гормонального фона. Исключать такие жиры не стоит, но и вседозволенно есть тоже. Умеренно и разнообразно - да. Лучшие - жиры из субпродуктов, мяса и дичи на кости, сала, блюд из цельных тушек птиц и рыб, приготовленных с костями и оболочками, сыры - только из цельного, максимально жирного молока (коз, коров и буйволиц в приоритете) и очень умеренно сливочное масло", - сказала Голобородько.Нутрициолог также отметила, что арахидоновая кислота (омега-6) в составе сала - полиненасыщенная жирная кислота, которая входит в состав всех мембран клеток, участник многих гормональных и иммунных реакций, необходима для работы сердца, в растительных маслах не встречается. В сале есть и омега-3, и омега-9 - кислоты в нормальном, сбалансированном соотношении, что важно для организма. Витамины A, D, E, также селен, как антиоксидант и помощник работы щитовидной железы, лецитин, который входит в состав мембран.По ее словам, из минусов сала - крайне высокая калорийность, региональные привычки приготовления и употребления и вероятность паразитов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, еда, сало