https://ria.ru/20210903/salekh-1748639639.html

Салех обвинил Пакистан в поддержке вторгшихся в Панджшер террористов

Салех обвинил Пакистан в поддержке вторгшихся в Панджшер террористов - РИА Новости, 03.09.2021

Салех обвинил Пакистан в поддержке вторгшихся в Панджшер террористов

Вице-президент Афганистана в администрации бежавшего из страны президента Ашрафа Гани Амрулла Салех, объявивший себя и.о. президента, обвинил Пакистан в... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T21:23

2021-09-03T21:23

2021-09-03T21:24

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

пакистан

аль-каида

панджшер (провинция)

дмитрий жирнов

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Вице-президент Афганистана в администрации бежавшего из страны президента Ашрафа Гани Амрулла Салех, объявивший себя и.о. президента, обвинил Пакистан в поддержке террористов, которые вторглись в афганскую провинцию Панджшер."Сообщения в СМИ о том, что я покинул страну, безосновательны. Я нахожусь на моей базе в Панджшерском ущелье ... Я провел несколько встреч с нашими военными командующими и политическими лидерами. Без сомнений, это непростая ситуация. Мы сталкиваемся со вторжением "Талибана"*, их союзников из Аль-Каиды* и других террористических группировок региона и за его пределами, которые, как обычно, поддерживает Пакистан", - сказал Салех в видеообращении, которое опубликовал индийский телеканал CNN-News18.Салех также сообщил, что силы сопротивления и их противники понесли потери в боях. При этом он не назвал число погибших или раненных."Все сообщения о моем отъезде не соответствуют действительности, это пропаганда, лживые новости. Я здесь, мы не покинем страну, мы не сдадимся, мы выступаем за Афганистан. Сопротивление продолжается", - добавил Салех.Ранее в пятницу представитель движения Билал Карими заявил, что Панджшер, последняя неподконтрольная талибам провинция, перешла под контроль движения. Источник РИА Новости в штаб-квартире полиции в Кабуле говорил, что все солдаты сопротивления в Панджшере захвачены талибами, вице-президент Амрулла Салех и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд бежали. Провинция Панджшер оставалась единственной неподконтрольной "Талибану"*.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Уже 15 августа талибы вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а на следующий день объявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Захват власти талибами произошел на фоне вывода войск США после 20-летней миссии, который завершился в ночь на 31 августа. В четверг телеканал Al-Jazeera проинформировал со ссылкой на источник в "Талибане"*, что талибы решили начать военную операцию против сил "Фронта сопротивления" в провинции Панджшер после провала переговоров с лидером сопротивления Ахмадом Масудом.Россия обсуждала с талибами ситуацию вокруг Панджшера и дала четкий сигнал о необходимости мирного решения, заявил ранее РИА Новости посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20210903/taliby-1748636073.html

https://ria.ru/20210903/pandzhsher-1748591383.html

сша

пакистан

панджшер (провинция)

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в мире, сша, талибан, пакистан, аль-каида, панджшер (провинция), дмитрий жирнов, ахмад масуд, амрулла салех