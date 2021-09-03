21:23 03.09.2021 (обновлено: 21:24 03.09.2021)
Салех обвинил Пакистан в поддержке вторгшихся в Панджшер террористов
Вице-президент Афганистана Салех: вторгшихся в Панджшер террористов поддерживает Пакистан
© AP Photo / Kamran JebreiliАмрулла Салех
© AP Photo / Kamran Jebreili
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Вице-президент Афганистана в администрации бежавшего из страны президента Ашрафа Гани Амрулла Салех, объявивший себя и.о. президента, обвинил Пакистан в поддержке террористов, которые вторглись в афганскую провинцию Панджшер.
"Сообщения в СМИ о том, что я покинул страну, безосновательны. Я нахожусь на моей базе в Панджшерском ущелье ... Я провел несколько встреч с нашими военными командующими и политическими лидерами. Без сомнений, это непростая ситуация. Мы сталкиваемся со вторжением "Талибана"*, их союзников из Аль-Каиды* и других террористических группировок региона и за его пределами, которые, как обычно, поддерживает Пакистан", - сказал Салех в видеообращении, которое опубликовал индийский телеканал CNN-News18.
Салех также сообщил, что силы сопротивления и их противники понесли потери в боях. При этом он не назвал число погибших или раненных.
"Все сообщения о моем отъезде не соответствуют действительности, это пропаганда, лживые новости. Я здесь, мы не покинем страну, мы не сдадимся, мы выступаем за Афганистан. Сопротивление продолжается", - добавил Салех.
Ранее в пятницу представитель движения Билал Карими заявил, что Панджшер, последняя неподконтрольная талибам провинция, перешла под контроль движения. Источник РИА Новости в штаб-квартире полиции в Кабуле говорил, что все солдаты сопротивления в Панджшере захвачены талибами, вице-президент Амрулла Салех и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд бежали. Провинция Панджшер оставалась единственной неподконтрольной "Талибану"*.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Уже 15 августа талибы вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а на следующий день объявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Захват власти талибами произошел на фоне вывода войск США после 20-летней миссии, который завершился в ночь на 31 августа. В четверг телеканал Al-Jazeera проинформировал со ссылкой на источник в "Талибане"*, что талибы решили начать военную операцию против сил "Фронта сопротивления" в провинции Панджшер после провала переговоров с лидером сопротивления Ахмадом Масудом.
Россия обсуждала с талибами ситуацию вокруг Панджшера и дала четкий сигнал о необходимости мирного решения, заявил ранее РИА Новости посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.
* Террористическая группировка, запрещенная в России