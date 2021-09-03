https://ria.ru/20210903/salekh-1748638205.html

Салех заявил, что сопротивление талибам продолжается

Салех заявил, что сопротивление талибам продолжается - РИА Новости, 03.09.2021

Салех заявил, что сопротивление талибам продолжается

Вице-президент Афганистана в администрации бежавшего из страны президента Ашрафа Гани Амрулла Салех, объявивший себя и.о. президента, заявил, что он не покидал... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T20:57

2021-09-03T20:57

2021-09-03T20:57

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

афганистан

дмитрий жирнов

ахмад масуд

амрулла салех

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Вице-президент Афганистана в администрации бежавшего из страны президента Ашрафа Гани Амрулла Салех, объявивший себя и.о. президента, заявил, что он не покидал страну, а сопротивление движению "Талибан"* продолжается."Сопротивление продолжается и будет продолжаться. Я здесь на своей земле, ради своей земли и защищаю ее достоинство", - написал Салех в Twitter.Ранее в пятницу представитель движения Билал Карими заявил, что Панджшер, последняя неподконтрольная талибам провинция, перешла под контроль движения. Источник РИА Новости в штаб-квартире полиции в Кабуле говорил, что все солдаты сопротивления в Панджшере захвачены талибами, вице-президент Амрулла Салех и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд бежали. Провинция Панджшер оставалась единственной неподконтрольной "Талибану".В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Уже 15 августа талибы вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а на следующий день объявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Захват власти талибами произошел на фоне вывода войск США после 20-летней миссии, который завершился в ночь на 31 августа. В четверг телеканал Al-Jazeera проинформировал со ссылкой на источник в "Талибане"*, что талибы решили начать военную операцию против сил "Фронта сопротивления" в провинции Панджшер после провала переговоров с лидером сопротивления Ахмадом Масудом.Россия обсуждала с талибами ситуацию вокруг Панджшера и дала четкий сигнал о необходимости мирного решения, заявил ранее РИА Новости посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20210903/taliby-1748636073.html

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в мире, сша, талибан, афганистан, дмитрий жирнов, ахмад масуд, амрулла салех