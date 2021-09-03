Салех заявил, что сопротивление талибам продолжается
Вице-президент Афганистана Салех: сопротивление талибам продолжается и будет продолжаться
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Вице-президент Афганистана в администрации бежавшего из страны президента Ашрафа Гани Амрулла Салех, объявивший себя и.о. президента, заявил, что он не покидал страну, а сопротивление движению "Талибан"* продолжается.
"Сопротивление продолжается и будет продолжаться. Я здесь на своей земле, ради своей земли и защищаю ее достоинство", - написал Салех в Twitter.
Ранее в пятницу представитель движения Билал Карими заявил, что Панджшер, последняя неподконтрольная талибам провинция, перешла под контроль движения. Источник РИА Новости в штаб-квартире полиции в Кабуле говорил, что все солдаты сопротивления в Панджшере захвачены талибами, вице-президент Амрулла Салех и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд бежали. Провинция Панджшер оставалась единственной неподконтрольной "Талибану".
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Уже 15 августа талибы вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а на следующий день объявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Захват власти талибами произошел на фоне вывода войск США после 20-летней миссии, который завершился в ночь на 31 августа. В четверг телеканал Al-Jazeera проинформировал со ссылкой на источник в "Талибане"*, что талибы решили начать военную операцию против сил "Фронта сопротивления" в провинции Панджшер после провала переговоров с лидером сопротивления Ахмадом Масудом.
Россия обсуждала с талибами ситуацию вокруг Панджшера и дала четкий сигнал о необходимости мирного решения, заявил ранее РИА Новости посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.
* Террористическая группировка, запрещенная в России