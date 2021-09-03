Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210903/salekh-1748638205.html
Салех заявил, что сопротивление талибам продолжается
Салех заявил, что сопротивление талибам продолжается - РИА Новости, 03.09.2021
Салех заявил, что сопротивление талибам продолжается
Вице-президент Афганистана в администрации бежавшего из страны президента Ашрафа Гани Амрулла Салех, объявивший себя и.о. президента, заявил, что он не покидал... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T20:57
2021-09-03T20:57
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
дмитрий жирнов
ахмад масуд
амрулла салех
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746121683_137:525:2845:2048_1920x0_80_0_0_8cbbc58fd61ca9810430aec1ac73658c.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Вице-президент Афганистана в администрации бежавшего из страны президента Ашрафа Гани Амрулла Салех, объявивший себя и.о. президента, заявил, что он не покидал страну, а сопротивление движению "Талибан"* продолжается."Сопротивление продолжается и будет продолжаться. Я здесь на своей земле, ради своей земли и защищаю ее достоинство", - написал Салех в Twitter.Ранее в пятницу представитель движения Билал Карими заявил, что Панджшер, последняя неподконтрольная талибам провинция, перешла под контроль движения. Источник РИА Новости в штаб-квартире полиции в Кабуле говорил, что все солдаты сопротивления в Панджшере захвачены талибами, вице-президент Амрулла Салех и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд бежали. Провинция Панджшер оставалась единственной неподконтрольной "Талибану".В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Уже 15 августа талибы вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а на следующий день объявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Захват власти талибами произошел на фоне вывода войск США после 20-летней миссии, который завершился в ночь на 31 августа. В четверг телеканал Al-Jazeera проинформировал со ссылкой на источник в "Талибане"*, что талибы решили начать военную операцию против сил "Фронта сопротивления" в провинции Панджшер после провала переговоров с лидером сопротивления Ахмадом Масудом.Россия обсуждала с талибами ситуацию вокруг Панджшера и дала четкий сигнал о необходимости мирного решения, заявил ранее РИА Новости посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20210903/taliby-1748636073.html
сша
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746121683_522:548:2522:2048_1920x0_80_0_0_990ca268ac7c0fe51aa717c1b3be42e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, талибан, афганистан, дмитрий жирнов, ахмад масуд, амрулла салех
20:57 03.09.2021
 
Салех заявил, что сопротивление талибам продолжается

Вице-президент Афганистана Салех: сопротивление талибам продолжается и будет продолжаться

© REUTERS / Omar Sobhani/File PhotoАмрулла Салех
Амрулла Салех - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© REUTERS / Omar Sobhani/File Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Вице-президент Афганистана в администрации бежавшего из страны президента Ашрафа Гани Амрулла Салех, объявивший себя и.о. президента, заявил, что он не покидал страну, а сопротивление движению "Талибан"* продолжается.
"Сопротивление продолжается и будет продолжаться. Я здесь на своей земле, ради своей земли и защищаю ее достоинство", - написал Салех в Twitter.
Ранее в пятницу представитель движения Билал Карими заявил, что Панджшер, последняя неподконтрольная талибам провинция, перешла под контроль движения. Источник РИА Новости в штаб-квартире полиции в Кабуле говорил, что все солдаты сопротивления в Панджшере захвачены талибами, вице-президент Амрулла Салех и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд бежали. Провинция Панджшер оставалась единственной неподконтрольной "Талибану".
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Уже 15 августа талибы вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а на следующий день объявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Боевики Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
Вчера, 20:35Захват власти в Афганистане талибами
В Кабуле празднуют захват Панджшера
Захват власти талибами произошел на фоне вывода войск США после 20-летней миссии, который завершился в ночь на 31 августа. В четверг телеканал Al-Jazeera проинформировал со ссылкой на источник в "Талибане"*, что талибы решили начать военную операцию против сил "Фронта сопротивления" в провинции Панджшер после провала переговоров с лидером сопротивления Ахмадом Масудом.
Россия обсуждала с талибами ситуацию вокруг Панджшера и дала четкий сигнал о необходимости мирного решения, заявил ранее РИА Новости посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
Панджшерское сопротивление: кто противостоит талибам в Афганистане
26 августа, 19:51Инфографика
Панджшерское сопротивление: кто противостоит талибам в Афганистане
Инфографика
Посмотреть
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанАфганистанДмитрий ЖирновАхмад МасудАмрулла Салех
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:06Украине предрекли энергетическую катастрофу
06:01Калинин: программа "Дальневосточная ипотека" способствует развитию Приморья
05:49Аэропорт Паланы на Камчатке оснастят новой авиационной техникой
05:42Шестаков: во Владивостоке достаточно территории для проведения Олимпиады
05:28В России создадут единую базу амурских тигров
05:21Центр "Амурский тигр" готовится к сплошному учету хищников
05:13Экипировку "Сотник" могут оснастить оптическими приборами
04:51Шамьюнов: "Дальневосточный гектар" имеет большой потенциал для туризма
04:39Орлов назвал предварительный ущерб от наводнений в Амурской области
04:39Яценюк пожаловался, что Россия превращает украинскую ГТС в металлолом
04:25Талибы пообещали дать женщинам в хиджабе доступ к образованию и работе
04:25"Туризм.РФ" будет развивать инфраструктуру Сахалина совместно с властями
04:21РЭЦ назвал число экспортеров среди малого и среднего бизнеса
04:15Глава Минприроды назвал размер ущерба от наводнений
04:14Генсек ШОС: ЕАЭС и "Один пояс, один путь" укрепят сотрудничество в Евразии
04:10Россиян научили выбирать безопасную шаурму
04:05Глава Минприроды назвал экологические угрозы для Байкала
04:00ЕАЭС и ШОС подпишут меморандум о сотрудничестве в ближайшие дни
03:46"Уникальный опыт": японца впечатлила русская баня
03:40В России растет популяция амурского тигра
Лента новостейМолния