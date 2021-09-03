https://ria.ru/20210903/sakhalin-1748467154.html

Лимаренко рассказал о достройке аэровокзала в Южно-Сахалинске

Лимаренко рассказал о достройке аэровокзала в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 03.09.2021

Лимаренко рассказал о достройке аэровокзала в Южно-Сахалинске

Совместное предприятие правительства Сахалинской области и ООО "КрасИнвест" "Восточные ворота страны" создано для достройки нового здания аэровокзала в... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T07:23

2021-09-03T07:23

2021-09-03T07:23

экономика

владивосток

южно-сахалинск

валерий лимаренко

дальневосточный федеральный университет

михаил мишустин

дальний восток

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Совместное предприятие правительства Сахалинской области и ООО "КрасИнвест" "Восточные ворота страны" создано для достройки нового здания аэровокзала в Южно-Сахалинске, сообщил в интервью РИА Новости в пятницу на ВЭФ губернатор Валерий Лимаренко."Завершить строительство нового аэровокзала - принципиальная задача. На сегодняшний день завершена процедура регистрации АО "Восточные ворота страны", в уставной капитал которого внесено 6,7 миллиардов рублей для запуска строительно-монтажных работ", - рассказал губернатор на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).По данным губернатора, соглашением с инвестором установлено начало строительных работ по аэровокзальному комплексу не позднее 30 сентября 2021 года. Ввод в эксплуатацию - 31 декабря 2022 года."Разработаны новые планировки аэровокзального комплекса с двукратным повышением его пропускной способности с учетом перспективного развития. Ведется разработка детальных архитектурных решений аэровокзала (фасады и интерьеры) и привокзальной площади", - пояснил глава региона.Как сообщалось ранее, существующее здание аэровокзала не отвечает требованиям строительных норм и правил по сейсмичности и не подлежит реконструкции. Было принято решение о строительстве нового трехэтажного аэровокзального комплекса общей площадью 39,9 тысячи квадратных метров и пропускной способностью на внутренних линиях - 550 пассажиров в час и на международных - 250 пассажиров в час с возможностью расширения. Объект должны были сдать 1 ноября 2020 года, но предыдущий подрядчик не выполнил условия договора, и контракт с ним был расторгнут. Во время июльского визита в Сахалинскую область премьер Михаил Мишустин поручил завершить строительство аэровокзала в декабре 2022 года.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210903/ekopolis-1748462495.html

https://ria.ru/20210903/sakhalin-1748454074.html

владивосток

южно-сахалинск

дальний восток

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экономика, владивосток, южно-сахалинск, валерий лимаренко, дальневосточный федеральный университет, михаил мишустин, дальний восток, восточный экономический форум — 2021 (вэф)