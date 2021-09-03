https://ria.ru/20210903/rusofobiya-1748627825.html

В Госдуме назвали причину русофобии на Украине

В Госдуме назвали причину русофобии на Украине - РИА Новости, 03.09.2021

В Госдуме назвали причину русофобии на Украине

Скатывание всех украинских политических лидеров в политику конфронтации с Россией обусловлено принятой на Украине с начала ее независимости концепцией... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T19:15

2021-09-03T19:15

2021-09-03T19:15

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украина

константин затулин

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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Скатывание всех украинских политических лидеров в политику конфронтации с Россией обусловлено принятой на Украине с начала ее независимости концепцией унитарного государства, ориентированного на Запад, заявил в пятницу первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.Выступая ранее на Восточном экономическом форуме, президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что не одно поколение украинских политиков приходило к власти с лозунгами за восстановление отношений с Россией, а потом под давлением крайних националистов политика Киева менялась, словно избранные лидеры начинали "опасаться именно этой части украинского общества"."Каждый президент Украины – и Зеленский, кстати, – повторил на новом этапе этот путь. Каждый президент Украины, приходящий как кандидат от Востока Украины, как выразитель в какой-то мере его точки зрения, затем подчинялся иной логике под влиянием гораздо более консолидированной идеи - западной линии, западной тенденции на Украине", - сказал Затулин на дистанционном круглом столе.По его мнению, причина, по которой эта тенденция возобладает в умах государственных деятелей Украины, заключается лишь в том, что они "никакой другой концепции развития Украины не видят, кроме той, которая в свое время была предложена национал-радикалами и воспринята перебежчиками из Компартии как единственная существующая версия независимости Украины".Он пояснил, что речь идет об "унитарной" концепции украинского государства, которая не меняется."Унитарное государство, надо обеспечить унитарность, нужно обеспечить самыми разными методами приоритет украинского языка и украинизации, нужно как можно дальше отплыть от России со всем добром, которое там осталось, своим и чужим… Вся идея Украины – долой всякую попытку федерализации, долой всякую попытку строить особые отношения между Россией и Украиной", - считает замглавы думского комитета.По его мнению, в русле данной концепции идет и потворство и отсутствие всякой реакции со стороны прежних и нынешних властей "на постепенную "бандеризацию" образования и сфер общественной жизни, на передачу национал-радикалам всех идеологических направлений, передачу им по максимуму возможности рулить в вопросах трактовки национальной истории, сдачу им позиций по поводу языкового многообразия на Украине, отказ от своих предвыборных лозунгов и так далее"."Проблема Украины, на самом деле, укладывается в тезис: отсутствие опыта государственности. Да, есть запрос на самостоятельность, он всегда был, 30% или больше хотят самостоятельно решать вопросы. Запрос есть, а возможностей нет и опыта нет… Нет опыта государственности, служения государству, умения отстаивать государственные цели, понимать, в чем пределы возможностей и в чем возможности вообще", - добавил Затулин.

https://ria.ru/20210903/yazyk-1748582294.html

https://ria.ru/20210825/shutka-1747188020.html

https://ria.ru/20210903/kryuchok-1748526991.html

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в мире, украина, константин затулин, госдума рф, россия