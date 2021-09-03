23:29 03.09.2021 (обновлено: 03:15 04.09.2021)
Епископ РПЦ исключил исправление житий святых
Епископ РПЦ Савва исключил возможность правки жития святого Филиппа после слов Путина
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Русская православная церковь не собирается пересматривать жития святых, заявил замуправделами Московской патриархии, епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Ранее президент России Владимир Путин рассказал о версии гибели митрополита Филиппа, прославленного РПЦ в лике святых, не связанной с его убийством Малютой Скуратовым в XVI веке. Комментируя это, член синодальной комиссии по канонизации святых и межсоборного присутствия РПЦ, профессор Московской духовной академии протоиерей Владислав Цыпин сказал РИА Новости, что житие святителя Филиппа может быть отредактировано, если версия о том, что он не был убит Малютой Скуратовым, подтвердится.
"Если по существу: никаких пересмотров житий святых на повестке дня не стоит", - написал епископ Савва в своем канале в Telegram.
Церковь отмечает память митрополита Филиппа 16 июля по новому стилю. Митрополит Филипп II (в миру Федор Колычев) до 30 лет служил в Москве при дворе Василия III, дружил с его сыном Иваном в его детстве. После того, как Колычевы оказались втянуты в заговор против матери Ивана Елены Глинской, они попали в опалу: дядя Федора оказался в тюрьме, троюродные братья были казнены, а сам Федор тайно бежал из Москвы на север.
Там он был пастухом, а потом подался в Соловецкий монастырь и принял постриг с именем Филипп. Через восемь лет монахи избрали Филиппа игуменом.
Игумен Филипп ездил в Москву на Стоглавый собор, возобновил там знакомство с царем Иваном IV. Когда в 1566 году кандидат в Московские митрополиты архиепископ Казанский Герман впал в немилость, игумена по воле царя позвали на Московскую кафедру.
Из-за жестокостей опричнины митрополит вступил с царем в открытый конфликт и был сослан в Тверь в Отроч Успенский монастырь. По преданию, в 1569 году, исполняя царскую волю, там его задушил Малюта Скуратов.