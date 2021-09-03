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Религия
https://ria.ru/20210903/rpts-1748648583.html
Епископ РПЦ исключил исправление житий святых
Епископ РПЦ исключил исправление житий святых - РИА Новости, 04.09.2021
Епископ РПЦ исключил исправление житий святых
Русская православная церковь не собирается пересматривать жития святых, заявил замуправделами Московской патриархии, епископ Зеленоградский Савва (Тутунов). РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-03T23:29
2021-09-04T03:15
религия
тверь
москва
владимир путин
русская православная церковь
россия
епископ зеленоградский савва (тутунов)
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Русская православная церковь не собирается пересматривать жития святых, заявил замуправделами Московской патриархии, епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).Ранее президент России Владимир Путин рассказал о версии гибели митрополита Филиппа, прославленного РПЦ в лике святых, не связанной с его убийством Малютой Скуратовым в XVI веке. Комментируя это, член синодальной комиссии по канонизации святых и межсоборного присутствия РПЦ, профессор Московской духовной академии протоиерей Владислав Цыпин сказал РИА Новости, что житие святителя Филиппа может быть отредактировано, если версия о том, что он не был убит Малютой Скуратовым, подтвердится."Если по существу: никаких пересмотров житий святых на повестке дня не стоит", - написал епископ Савва в своем канале в Telegram.Церковь отмечает память митрополита Филиппа 16 июля по новому стилю. Митрополит Филипп II (в миру Федор Колычев) до 30 лет служил в Москве при дворе Василия III, дружил с его сыном Иваном в его детстве. После того, как Колычевы оказались втянуты в заговор против матери Ивана Елены Глинской, они попали в опалу: дядя Федора оказался в тюрьме, троюродные братья были казнены, а сам Федор тайно бежал из Москвы на север.Там он был пастухом, а потом подался в Соловецкий монастырь и принял постриг с именем Филипп. Через восемь лет монахи избрали Филиппа игуменом.Игумен Филипп ездил в Москву на Стоглавый собор, возобновил там знакомство с царем Иваном IV. Когда в 1566 году кандидат в Московские митрополиты архиепископ Казанский Герман впал в немилость, игумена по воле царя позвали на Московскую кафедру.Из-за жестокостей опричнины митрополит вступил с царем в открытый конфликт и был сослан в Тверь в Отроч Успенский монастырь. По преданию, в 1569 году, исполняя царскую волю, там его задушил Малюта Скуратов.
https://ria.ru/20210723/kanonizatsiya-1742452772.html
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тверь, москва, владимир путин, русская православная церковь, россия, епископ зеленоградский савва (тутунов)
23:29 03.09.2021 (обновлено: 03:15 04.09.2021)
 
Епископ РПЦ исключил исправление житий святых

Епископ РПЦ Савва исключил возможность правки жития святого Филиппа после слов Путина

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСавва Тутунов
Савва Тутунов - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Русская православная церковь не собирается пересматривать жития святых, заявил замуправделами Московской патриархии, епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Ранее президент России Владимир Путин рассказал о версии гибели митрополита Филиппа, прославленного РПЦ в лике святых, не связанной с его убийством Малютой Скуратовым в XVI веке. Комментируя это, член синодальной комиссии по канонизации святых и межсоборного присутствия РПЦ, профессор Московской духовной академии протоиерей Владислав Цыпин сказал РИА Новости, что житие святителя Филиппа может быть отредактировано, если версия о том, что он не был убит Малютой Скуратовым, подтвердится.
"Если по существу: никаких пересмотров житий святых на повестке дня не стоит", - написал епископ Савва в своем канале в Telegram.
Церковь отмечает память митрополита Филиппа 16 июля по новому стилю. Митрополит Филипп II (в миру Федор Колычев) до 30 лет служил в Москве при дворе Василия III, дружил с его сыном Иваном в его детстве. После того, как Колычевы оказались втянуты в заговор против матери Ивана Елены Глинской, они попали в опалу: дядя Федора оказался в тюрьме, троюродные братья были казнены, а сам Федор тайно бежал из Москвы на север.
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Игумен Филипп ездил в Москву на Стоглавый собор, возобновил там знакомство с царем Иваном IV. Когда в 1566 году кандидат в Московские митрополиты архиепископ Казанский Герман впал в немилость, игумена по воле царя позвали на Московскую кафедру.
Из-за жестокостей опричнины митрополит вступил с царем в открытый конфликт и был сослан в Тверь в Отроч Успенский монастырь. По преданию, в 1569 году, исполняя царскую волю, там его задушил Малюта Скуратов.
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РелигияТверьМоскваВладимир ПутинРусская православная церковьРоссияЕпископ Зеленоградский Савва (Тутунов)
 
 
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