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https://ria.ru/20210903/rosatom-1748470891.html
"Росатом" предлагает транспортно соединить страну по СМП
"Росатом" предлагает транспортно соединить страну по СМП - РИА Новости, 03.09.2021
"Росатом" предлагает транспортно соединить страну по СМП
Глава "Росатома" Алексей Лихачев в рамках Восточного экономического форума презентовал проект Большого Северного морского пути, который транспортно соединит... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T07:55
2021-09-03T07:55
экономика
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Глава "Росатома" Алексей Лихачев в рамках Восточного экономического форума презентовал проект Большого Северного морского пути, который транспортно соединит страну от границы с Норвегией до границы с Северной Кореей."Большой Северный морской путь от Мурманска до Владивостока играет важнейшую роль в обеспечении транспортной безопасности, связывает по морю европейскую часть России с Дальним Востоком. Это морской транспортный коридор, включающий территориальное море и исключительную экономическую зону Российской Федерации от морской государственной границы с Норвегией в Баренцевом море до морской государственной границы с Корейской Народной Демократической Республикой, включая акваторию Северного морского пути. Мы заинтересованы в наращивании сотрудничества при реализации этого проекта как с российскими партнёрами, так и с зарубежными коллегами", - сказал журналистам Лихачёв.Для реализации проекта "Росатом" и Минвостокразвития России на ВЭФ подписали соглашение о сотрудничестве при развитии Большого Северного морского пути в целях обеспечения устойчивого роста экспортного, каботажного и транзитного грузопотока.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
07:55 03.09.2021
 
"Росатом" предлагает транспортно соединить страну по СМП

"Росатом" предлагает транспортно соединить страну по СМП от Норвегии до КНДР

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип "Росатом"
Логотип Росатом - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Глава "Росатома" Алексей Лихачев в рамках Восточного экономического форума презентовал проект Большого Северного морского пути, который транспортно соединит страну от границы с Норвегией до границы с Северной Кореей.
"Большой Северный морской путь от Мурманска до Владивостока играет важнейшую роль в обеспечении транспортной безопасности, связывает по морю европейскую часть России с Дальним Востоком. Это морской транспортный коридор, включающий территориальное море и исключительную экономическую зону Российской Федерации от морской государственной границы с Норвегией в Баренцевом море до морской государственной границы с Корейской Народной Демократической Республикой, включая акваторию Северного морского пути. Мы заинтересованы в наращивании сотрудничества при реализации этого проекта как с российскими партнёрами, так и с зарубежными коллегами", - сказал журналистам Лихачёв.
Морской порт в Дудинке - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
03:56
"Росатом" прогнозирует рост грузоперевозок по Севморпути
Для реализации проекта "Росатом" и Минвостокразвития России на ВЭФ подписали соглашение о сотрудничестве при развитии Большого Северного морского пути в целях обеспечения устойчивого роста экспортного, каботажного и транзитного грузопотока.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 
ЭкономикаГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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