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Мэр Рима обратилась в прокуратуру из-за большого числа кабанов в столице
Мэр Рима обратилась в прокуратуру из-за большого числа кабанов в столице - РИА Новости, 03.09.2021
Мэр Рима обратилась в прокуратуру из-за большого числа кабанов в столице
Мэр Рима Вирджиния Раджи обратилась в прокуратуру с заявлением об ответственности столичного региона Лацио за "массовое присутствие" кабанов в черте столицы... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T14:44
2021-09-03T14:44
2021-09-03T14:45
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италия
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вирджиния раджи
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РИМ, 3 сен - РИА Новости. Мэр Рима Вирджиния Раджи обратилась в прокуратуру с заявлением об ответственности столичного региона Лацио за "массовое присутствие" кабанов в черте столицы Италии, сообщает газета la Repubblica.Обмен критикой между Раджи и президентом Лацио велся на протяжении нескольких недель и завершился официальным обращением со стороны властей города. В документе Раджи сообщает, что "неконтролируемое" наличие диких животных является следствием невыполнения регионами своих обязанностей и несоблюдения планов хозяйственной деятельности."Именно регионы должны обеспечить контроль над дикой фауной, в том числе на территориях, запрещенных для охоты", - заявила мэр Рима, обратившись в прокуратуру за проведением проверки. Раджи утверждает, что именно региональные власти должны "определить структуры для приема живых зверей, которые подлежат отлову в рамках контроля численности".Власти Лацио в ответ на заявление Раджи сообщили, что нормы законов, которые приводит мэр Рима, были изменены месяц назад. Контроль над дикими видами на территориях, "не попадающих в границы агролесоводческих и пастбищных угодий", является обязанностью "территориально соответствующих муниципалитетов", заявили представители области.Ранее представитель ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti сообщил РИА Новости, что в Италии насчитывается 2,3 миллиона кабанов, причем после локдауна из-за COVID-19 их поголовье увеличилось на 15%. Дикие животные, прежде всего, кабаны, становятся причиной десятка тысяч ДТП на итальянских дорогах. Жертвами подобных аварий становится более 10 человек в год.В мае стая кабанов атаковала женщину, вышедшую с продуктами из супермаркета в одном из северных пригородов Рима. Видео с "ограблением" широко распространилось в соцсетях и СМИ.
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в мире, италия, рим, вирджиния раджи
14:44 03.09.2021 (обновлено: 14:45 03.09.2021)
Мэр Рима обратилась в прокуратуру из-за большого числа кабанов в столице
Мэр Рима Раджи обратилась в прокуратуру из-за "массового присутствия" кабанов в столице
РИМ, 3 сен - РИА Новости.
Мэр Рима Вирджиния Раджи
обратилась в прокуратуру с заявлением об ответственности столичного региона Лацио за "массовое присутствие" кабанов в черте столицы Италии, сообщает газета la Repubblica
.
Обмен критикой между Раджи и президентом Лацио велся на протяжении нескольких недель и завершился официальным обращением со стороны властей города. В документе Раджи сообщает, что "неконтролируемое" наличие диких животных является следствием невыполнения регионами своих обязанностей и несоблюдения планов хозяйственной деятельности.
"Именно регионы должны обеспечить контроль над дикой фауной, в том числе на территориях, запрещенных для охоты", - заявила мэр Рима, обратившись в прокуратуру за проведением проверки. Раджи утверждает, что именно региональные власти должны "определить структуры для приема живых зверей, которые подлежат отлову в рамках контроля численности".
Власти Лацио в ответ на заявление Раджи сообщили, что нормы законов, которые приводит мэр Рима, были изменены месяц назад. Контроль над дикими видами на территориях, "не попадающих в границы агролесоводческих и пастбищных угодий", является обязанностью "территориально соответствующих муниципалитетов", заявили представители области.
Ранее представитель ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti сообщил РИА Новости, что в Италии
насчитывается 2,3 миллиона кабанов, причем после локдауна из-за COVID-19 их поголовье увеличилось на 15%. Дикие животные, прежде всего, кабаны, становятся причиной десятка тысяч ДТП на итальянских дорогах. Жертвами подобных аварий становится более 10 человек в год.
В мае стая кабанов атаковала женщину, вышедшую с продуктами из супермаркета в одном из северных пригородов Рима
. Видео с "ограблением" широко распространилось в соцсетях и СМИ.