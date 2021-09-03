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В Кузбассе объявили режим "черного неба"
В Кузбассе объявили режим "черного неба" - РИА Новости, 03.09.2021
В Кузбассе объявили режим "черного неба"
Режим неблагоприятных метеоусловий объявлен в Кемерово, Новокузнецке, Прокопьевске и Новокузнецком районе с 3 по 6 сентября, сообщается на сайте министерства... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T16:40
2021-09-03T16:40
2021-09-03T16:44
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КЕМЕРОВО, 3 сен - РИА Новости. Режим неблагоприятных метеоусловий объявлен в Кемерово, Новокузнецке, Прокопьевске и Новокузнецком районе с 3 по 6 сентября, сообщается на сайте министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса.Также неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в воздухе, ожидаются в Новокузнецке, Прокопьевске, Новокузнецком муниципальном районе."Предприятиям… рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленному режиму с 18.00 (14.00 мск) 03.09.2021 до 18.00 (14.00 мск) 06.09.2021", – уточняет министерство.
https://ria.ru/20210825/nebo-1747189249.html
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происшествия, прокопьевск, новокузнецк, новокузнецкий район, погода, россия
16:40 03.09.2021 (обновлено: 16:44 03.09.2021)
В Кузбассе объявили режим "черного неба"
С 3 по 6 сентября на четырех территориях Кузбасса ввели режим "черного неба" из-за погоды