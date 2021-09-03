https://ria.ru/20210903/rezhim-1748590169.html

В Кузбассе объявили режим "черного неба"

В Кузбассе объявили режим "черного неба" - РИА Новости, 03.09.2021

В Кузбассе объявили режим "черного неба"

Режим неблагоприятных метеоусловий объявлен в Кемерово, Новокузнецке, Прокопьевске и Новокузнецком районе с 3 по 6 сентября, сообщается на сайте министерства... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T16:40

2021-09-03T16:40

2021-09-03T16:44

происшествия

прокопьевск

новокузнецк

новокузнецкий район

погода

россия

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КЕМЕРОВО, 3 сен - РИА Новости. Режим неблагоприятных метеоусловий объявлен в Кемерово, Новокузнецке, Прокопьевске и Новокузнецком районе с 3 по 6 сентября, сообщается на сайте министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса.Также неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в воздухе, ожидаются в Новокузнецке, Прокопьевске, Новокузнецком муниципальном районе."Предприятиям… рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленному режиму с 18.00 (14.00 мск) 03.09.2021 до 18.00 (14.00 мск) 06.09.2021", – уточняет министерство.

https://ria.ru/20210825/nebo-1747189249.html

прокопьевск

новокузнецк

новокузнецкий район

россия

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2021

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происшествия, прокопьевск, новокузнецк, новокузнецкий район, погода, россия