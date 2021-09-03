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Лимаренко рассказал, кому будет интересен особый налоговый режим на Курилах
Лимаренко рассказал, кому будет интересен особый налоговый режим на Курилах - РИА Новости, 03.09.2021
Лимаренко рассказал, кому будет интересен особый налоговый режим на Курилах
Особый налоговый режим на Курильских островах будет интересен транспортным, рыбоперерабатывающим и туристическим компаниям, заявил губернатор Сахалинской... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T07:06
2021-09-03T07:06
экономика
владивосток
курильские острова
валерий лимаренко
дальневосточный федеральный университет
дальний восток
коммерческая недвижимость
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Особый налоговый режим на Курильских островах будет интересен транспортным, рыбоперерабатывающим и туристическим компаниям, заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в интервью РИА Новости в пятницу.По его словам, также очевидно, что новые условия хозяйствования будут интересны и туристическому сектору. "На островах найдется место гостиницам, кемпингам, общественному питанию, организаторам туристического досуга, производителям сувениров и т. д.", - отметил Лимаренко.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году — новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, владивосток, курильские острова, валерий лимаренко, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, коммерческая недвижимость, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
07:06 03.09.2021
 
Лимаренко рассказал, кому будет интересен особый налоговый режим на Курилах

Губернатор Сахалина Лимаренко: особый налоговый режим будет интересен бизнесу

© РИА Новости / Данил Годлевский / Перейти в фотобанкКилекторное судно Тихоокеанского флота на рейде у южной группы Большой гряды Курильских островов
Килекторное судно Тихоокеанского флота на рейде у южной группы Большой гряды Курильских островов - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Данил Годлевский
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Особый налоговый режим на Курильских островах будет интересен транспортным, рыбоперерабатывающим и туристическим компаниям, заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в интервью РИА Новости в пятницу.

"Безусловно, создаваемый преференциальный режим будет интересен для представителей бизнеса. В первую очередь, тех, кто занимается транспортом и логистикой. Также новые условия будут привлекательны для рыбоперерабатывающих компаний", - сказал глава региона агентству на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, также очевидно, что новые условия хозяйствования будут интересны и туристическому сектору. "На островах найдется место гостиницам, кемпингам, общественному питанию, организаторам туристического досуга, производителям сувениров и т. д.", - отметил Лимаренко.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году — новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
06:58
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ЭкономикаВладивостокКурильские островаВалерий ЛимаренкоДальневосточный федеральный университетДальний ВостокКоммерческая недвижимостьВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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