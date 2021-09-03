https://ria.ru/20210903/rezhim-1748464862.html

Лимаренко рассказал, кому будет интересен особый налоговый режим на Курилах

Лимаренко рассказал, кому будет интересен особый налоговый режим на Курилах - РИА Новости, 03.09.2021

Лимаренко рассказал, кому будет интересен особый налоговый режим на Курилах

Особый налоговый режим на Курильских островах будет интересен транспортным, рыбоперерабатывающим и туристическим компаниям, заявил губернатор Сахалинской... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T07:06

2021-09-03T07:06

2021-09-03T07:06

экономика

владивосток

курильские острова

валерий лимаренко

дальневосточный федеральный университет

дальний восток

коммерческая недвижимость

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Особый налоговый режим на Курильских островах будет интересен транспортным, рыбоперерабатывающим и туристическим компаниям, заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в интервью РИА Новости в пятницу.По его словам, также очевидно, что новые условия хозяйствования будут интересны и туристическому сектору. "На островах найдется место гостиницам, кемпингам, общественному питанию, организаторам туристического досуга, производителям сувениров и т. д.", - отметил Лимаренко.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году — новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210903/zakon-1748464177.html

владивосток

курильские острова

дальний восток

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экономика, владивосток, курильские острова, валерий лимаренко, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, коммерческая недвижимость, восточный экономический форум — 2021 (вэф)