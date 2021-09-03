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Рейтинг одобрения деятельности Байдена рухнул до 43 процентов

Рейтинг одобрения деятельности Байдена рухнул до 43 процентов - РИА Новости, 03.09.2021

Рейтинг одобрения деятельности Байдена рухнул до 43 процентов

Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена среди американцев за последний месяц снизился сразу на шесть процентных пунктов – до 43%,... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T04:26

2021-09-03T04:26

2021-09-03T04:27

в мире

сша

афганистан

джо байден

джордж буш (младший)

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена среди американцев за последний месяц снизился сразу на шесть процентных пунктов – до 43%, свидетельствуют данные опроса социологической службы Marist Institute при поддержке радио NPR и телепрограммы PBS NewsHour.Деятельность Байдена на посту главы государства одобрили только 43% опрошенных (49% месяц назад). Количество недовольных работой президента выросло еще больше – 51% по сравнению с 44% месяцем ранее.Число респондентов, которые "категорически не одобряют" деятельность Байдена выросло более чем на десять процентных пункта – 41% против 30% месяцем ранее.Данные опроса отражают реакцию респондентов на события в Афганистане, с которыми были связаны дополнительные вопросы исследования. В частности, опрошенным предложили назвать президента, который по их мнению, несет главную ответственность за провал политики США в этой стране. Наибольшее количество голосов получил Джордж Буш-младший - 36%, Байден с 21% занял второе место, Барак Обама - третье (15%). Наиболее непричастным к развитию событий последнего месяца был признан Дональд Трамп - 12% голосов.Опрос был проведен с 26 по 31 августа, в нем приняли участие 1241 совершеннолетний житель США, статистическая погрешность составляет 3,8 процентных пункта.

https://radiosputnik.ria.ru/20210831/afganistan-1748003455.html

https://ria.ru/20210831/bayden-1748085358.html

сша

афганистан

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в мире, сша, афганистан, джо байден, джордж буш (младший), дональд трамп