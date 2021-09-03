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Рейтинг одобрения деятельности Байдена рухнул до 43 процентов
Рейтинг одобрения деятельности Байдена рухнул до 43 процентов - РИА Новости, 03.09.2021
Рейтинг одобрения деятельности Байдена рухнул до 43 процентов
Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена среди американцев за последний месяц снизился сразу на шесть процентных пунктов – до 43%,... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T04:26
2021-09-03T04:27
в мире
сша
афганистан
джо байден
джордж буш (младший)
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена среди американцев за последний месяц снизился сразу на шесть процентных пунктов – до 43%, свидетельствуют данные опроса социологической службы Marist Institute при поддержке радио NPR и телепрограммы PBS NewsHour.Деятельность Байдена на посту главы государства одобрили только 43% опрошенных (49% месяц назад). Количество недовольных работой президента выросло еще больше – 51% по сравнению с 44% месяцем ранее.Число респондентов, которые "категорически не одобряют" деятельность Байдена выросло более чем на десять процентных пункта – 41% против 30% месяцем ранее.Данные опроса отражают реакцию респондентов на события в Афганистане, с которыми были связаны дополнительные вопросы исследования. В частности, опрошенным предложили назвать президента, который по их мнению, несет главную ответственность за провал политики США в этой стране. Наибольшее количество голосов получил Джордж Буш-младший - 36%, Байден с 21% занял второе место, Барак Обама - третье (15%). Наиболее непричастным к развитию событий последнего месяца был признан Дональд Трамп - 12% голосов.Опрос был проведен с 26 по 31 августа, в нем приняли участие 1241 совершеннолетний житель США, статистическая погрешность составляет 3,8 процентных пункта.
https://radiosputnik.ria.ru/20210831/afganistan-1748003455.html
https://ria.ru/20210831/bayden-1748085358.html
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в мире, сша, афганистан, джо байден, джордж буш (младший), дональд трамп
04:26 03.09.2021 (обновлено: 04:27 03.09.2021)
 
Рейтинг одобрения деятельности Байдена рухнул до 43 процентов

Социологическая служба Marist Institute: 51 процент американцев недовольны работой Байдена

© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Джо Байден во время выступления в Белом доме
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© REUTERS / Carlos Barria
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена среди американцев за последний месяц снизился сразу на шесть процентных пунктов – до 43%, свидетельствуют данные опроса социологической службы Marist Institute при поддержке радио NPR и телепрограммы PBS NewsHour.
Деятельность Байдена на посту главы государства одобрили только 43% опрошенных (49% месяц назад). Количество недовольных работой президента выросло еще больше – 51% по сравнению с 44% месяцем ранее.
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Число респондентов, которые "категорически не одобряют" деятельность Байдена выросло более чем на десять процентных пункта – 41% против 30% месяцем ранее.
Данные опроса отражают реакцию респондентов на события в Афганистане, с которыми были связаны дополнительные вопросы исследования. В частности, опрошенным предложили назвать президента, который по их мнению, несет главную ответственность за провал политики США в этой стране. Наибольшее количество голосов получил Джордж Буш-младший - 36%, Байден с 21% занял второе место, Барак Обама - третье (15%). Наиболее непричастным к развитию событий последнего месяца был признан Дональд Трамп - 12% голосов.
Опрос был проведен с 26 по 31 августа, в нем приняли участие 1241 совершеннолетний житель США, статистическая погрешность составляет 3,8 процентных пункта.
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В миреСШААфганистанДжо БайденДжордж Буш (младший)Дональд Трамп
 
 
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