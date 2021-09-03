https://ria.ru/20210903/reys-1748545285.html

В Афганистане отменили первый внутренний рейс из аэропорта Кабула

В Афганистане отменили первый внутренний рейс из аэропорта Кабула - РИА Новости, 03.09.2021

В Афганистане отменили первый внутренний рейс из аэропорта Кабула

Первый запланированный из аэропорта Кабула после выезда иностранных военных внутренний рейс в столицу провинции Балх Мазари-Шариф отменился, сообщил в пятницу... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T13:33

2021-09-03T13:33

2021-09-03T14:16

захват власти в афганистане талибами

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кабул (город)

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балх

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ДОХА, 3 сен - РИА Новости. Первый запланированный из аэропорта Кабула после выезда иностранных военных внутренний рейс в столицу провинции Балх Мазари-Шариф отменился, сообщил в пятницу телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на источник в авиационном управлении Афганистана."Первый внутренний рейс после ухода американцев в Мазари-Шариф был отменен", - отметил источник.Канал не приводит причины отмены рейса, который был запланирован на пятницу.Первый внутренний рейс из афганской столицы Кабула в Мазари-Шариф не смог вылететь в пятницу из-за технических проблем, сообщил РИА Новости источник, близкий к авиакомпании Ariana Afghan.По словам источника РИА Новости, вылет действительно был запланирован на пятницу, но "возникли проблемы с системой", и потому рейс невозможен.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер в горной местности к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и союзников, перешел под полный контроль движения "Талибан"*.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210902/aeroport-1748416101.html

https://ria.ru/20210830/kabul-1747845386.html

кабул (город)

афганистан

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в мире, кабул (город), афганистан, балх, талибан