https://ria.ru/20210903/readovka-1748558649.html

Сайт Readovka после проверки исключили из реестра запрещенных

Сайт Readovka после проверки исключили из реестра запрещенных - РИА Новости, 03.09.2021

Сайт Readovka после проверки исключили из реестра запрещенных

Роскомнадзор исключил сайт Readovka из реестра запрещенных после проверки удаления изданием противоправных материалов, сообщило РИА Новости ведомство. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T14:26

2021-09-03T14:26

2021-09-03T16:31

общество

московская область (подмосковье)

дмитрий саблин

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

единая россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Роскомнадзор исключил сайт Readovka из реестра запрещенных после проверки удаления изданием противоправных материалов, сообщило РИА Новости ведомство.Роскомнадзор 30 августа внес сайт издания readovka.ru в Единый реестр запрещенной информации на основании постановления УФССП России по Московской области. Издание в конце июля перенесло сайт на новый домен .news.В понедельник Readovka сообщила, что доступ к сайту восстановлен, он исключен из реестра запрещенных. В настоящее время сайта в реестре Роскомнадзора нет. При этом при попытке открыть сайт readovka.ru срабатывает переадресация на readovka.news."Администрация ресурса Readovka.ru удалила противоправные материалы, о чем уведомила Роскомнадзор. Ведомство после проведения проверки исключило сайт издания из Единого реестра запрещенной информации. Ранее ресурс был внесен в Реестр на основании постановления ФССП России", — говорится в сообщении.Издание Readovka 2 июля сообщило о приходе приставов с постановлением о блокировке их сайта. За день до этого у редакции, как она сообщала в своем Telegram-канале, состоялся суд с депутатом "Единой России" Дмитрием Саблиным, "где он потребовал удалить публикацию о принадлежащей ему яхте, которую он "забыл" указать в декларации о доходах". Тогда, как утверждает издание, "никаких требований о блокировке сайта судьей озвучено не было".

https://ria.ru/20210830/sayt-1747844508.html

https://ria.ru/20210727/sayt-1743153885.html

московская область (подмосковье)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), дмитрий саблин, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), единая россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия