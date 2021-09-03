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Сайт Readovka после проверки исключили из реестра запрещенных
Сайт Readovka после проверки исключили из реестра запрещенных - РИА Новости, 03.09.2021
Сайт Readovka после проверки исключили из реестра запрещенных
Роскомнадзор исключил сайт Readovka из реестра запрещенных после проверки удаления изданием противоправных материалов, сообщило РИА Новости ведомство. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T14:26
2021-09-03T16:31
общество
московская область (подмосковье)
дмитрий саблин
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
единая россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Роскомнадзор исключил сайт Readovka из реестра запрещенных после проверки удаления изданием противоправных материалов, сообщило РИА Новости ведомство.Роскомнадзор 30 августа внес сайт издания readovka.ru в Единый реестр запрещенной информации на основании постановления УФССП России по Московской области. Издание в конце июля перенесло сайт на новый домен .news.В понедельник Readovka сообщила, что доступ к сайту восстановлен, он исключен из реестра запрещенных. В настоящее время сайта в реестре Роскомнадзора нет. При этом при попытке открыть сайт readovka.ru срабатывает переадресация на readovka.news."Администрация ресурса Readovka.ru удалила противоправные материалы, о чем уведомила Роскомнадзор. Ведомство после проведения проверки исключило сайт издания из Единого реестра запрещенной информации. Ранее ресурс был внесен в Реестр на основании постановления ФССП России", — говорится в сообщении.Издание Readovka 2 июля сообщило о приходе приставов с постановлением о блокировке их сайта. За день до этого у редакции, как она сообщала в своем Telegram-канале, состоялся суд с депутатом "Единой России" Дмитрием Саблиным, "где он потребовал удалить публикацию о принадлежащей ему яхте, которую он "забыл" указать в декларации о доходах". Тогда, как утверждает издание, "никаких требований о блокировке сайта судьей озвучено не было".
https://ria.ru/20210830/sayt-1747844508.html
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общество, московская область (подмосковье), дмитрий саблин, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), единая россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
14:26 03.09.2021 (обновлено: 16:31 03.09.2021)
 
Сайт Readovka после проверки исключили из реестра запрещенных

Роскомнадзор после проверки исключил сайт Readovka из реестра запрещенных

© Pixabay / Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© Pixabay / Pixabay / Free-Photos
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Роскомнадзор исключил сайт Readovka из реестра запрещенных после проверки удаления изданием противоправных материалов, сообщило РИА Новости ведомство.
Роскомнадзор 30 августа внес сайт издания readovka.ru в Единый реестр запрещенной информации на основании постановления УФССП России по Московской области. Издание в конце июля перенесло сайт на новый домен .news.
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
30 августа, 15:19
Издание Readovka заявило о внесении сайта в реестр запрещенных
В понедельник Readovka сообщила, что доступ к сайту восстановлен, он исключен из реестра запрещенных. В настоящее время сайта в реестре Роскомнадзора нет. При этом при попытке открыть сайт readovka.ru срабатывает переадресация на readovka.news.
"Администрация ресурса Readovka.ru удалила противоправные материалы, о чем уведомила Роскомнадзор. Ведомство после проведения проверки исключило сайт издания из Единого реестра запрещенной информации. Ранее ресурс был внесен в Реестр на основании постановления ФССП России", — говорится в сообщении.
Издание Readovka 2 июля сообщило о приходе приставов с постановлением о блокировке их сайта. За день до этого у редакции, как она сообщала в своем Telegram-канале, состоялся суд с депутатом "Единой России" Дмитрием Саблиным, "где он потребовал удалить публикацию о принадлежащей ему яхте, которую он "забыл" указать в декларации о доходах". Тогда, как утверждает издание, "никаких требований о блокировке сайта судьей озвучено не было".
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 18:15
Readovka сообщила о переносе сайта на новый домен
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)Дмитрий СаблинФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Единая РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Россия
 
 
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