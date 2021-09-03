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ВЭБ поможет разработать стратегии развития для городов ДФО и Арктики

ВЭБ поможет разработать стратегии развития для городов ДФО и Арктики - РИА Новости, 03.09.2021

ВЭБ поможет разработать стратегии развития для городов ДФО и Арктики

ВЭБ примет участие в программе по комплексному развитию территорий городов Дальнего Востока и Арктики, соглашение о ее запуске подписали на ВЭФ госкорпорация,... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T07:33

2021-09-03T07:33

2021-09-03T07:33

экономика

дальневосточный федеральный университет

арктика

дальний восток

кб "стрелка"

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. ВЭБ примет участие в программе по комплексному развитию территорий городов Дальнего Востока и Арктики, соглашение о ее запуске подписали на ВЭФ госкорпорация, Минвостокразвития, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, компания "ПроГород" и "КБ Стрелка", говорится в сообщении ВЭБа.Программа поможет привлечь новые инвестиции и существенно повысить качество жизни более 10 миллионов человек, проживающих в регионе. Основным инструментом реализации программы станет разработка мастер-планов и других документов стратегического планирования.В документах будут определены приоритетные проекты для развития городов. Они позволят привлечь инвестиции на общую сумму более 100 миллиардов рублей для создания общественно-деловой, жилой, туристической и социальной инфраструктуры в города Дальнего Востока и Арктики. В результате реализации программы в этих городах появится более 50 тысяч рабочих мест.Регионы Дальнего Востока смогут самостоятельно подавать заявки для участия в программе. Первыми городами, для которых разработают документы стратегического планирования, станут Владивосток и Петропавловск-Камчатский. Так, во Владивостоке планируется разработать мастер-план для центра города — территории набережной бухты Золотой Рог, Владивостокского морского порта и железнодорожного вокзала.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://realty.ria.ru/20210903/gorod-1748459290.html

арктика

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, дальневосточный федеральный университет, арктика, дальний восток, кб "стрелка", восточный экономический форум — 2021 (вэф)