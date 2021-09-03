ВЭБ поможет разработать стратегии развития для городов ДФО и Арктики
ВЭБ поможет разработать стратегии развития для городов Дальнего Востока и Арктики
© "ВЭБ.РФ"Офис "ВЭБ.РФ"
© "ВЭБ.РФ"
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. ВЭБ примет участие в программе по комплексному развитию территорий городов Дальнего Востока и Арктики, соглашение о ее запуске подписали на ВЭФ госкорпорация, Минвостокразвития, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, компания "ПроГород" и "КБ Стрелка", говорится в сообщении ВЭБа.
Программа поможет привлечь новые инвестиции и существенно повысить качество жизни более 10 миллионов человек, проживающих в регионе. Основным инструментом реализации программы станет разработка мастер-планов и других документов стратегического планирования.
"Концепция пространственного развития и мастер-план города – это фундамент для реализации инвестиционных проектов. Это и жильё, и гостиницы, и культурно-социальные объекты, и другие направления городской экономики, которые в итоге формируют новое качество жизни населения. На ВЭФ-2021 мы запускаем два пилотных проекта: во Владивостоке и в Петропавловске-Камчатском. Далее планируем реализовать соглашение не менее чем в 10 городах до конца 2023 года", - прокомментировал соглашение заместитель председателя ВЭБа, член правления Артем Довлатов.
В документах будут определены приоритетные проекты для развития городов. Они позволят привлечь инвестиции на общую сумму более 100 миллиардов рублей для создания общественно-деловой, жилой, туристической и социальной инфраструктуры в города Дальнего Востока и Арктики. В результате реализации программы в этих городах появится более 50 тысяч рабочих мест.
Регионы Дальнего Востока смогут самостоятельно подавать заявки для участия в программе. Первыми городами, для которых разработают документы стратегического планирования, станут Владивосток и Петропавловск-Камчатский. Так, во Владивостоке планируется разработать мастер-план для центра города — территории набережной бухты Золотой Рог, Владивостокского морского порта и железнодорожного вокзала.
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.