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Онкологи назвали неочевидную причину возникновения рака груди
Онкологи назвали неочевидную причину возникновения рака груди - РИА Новости, 03.09.2021
Онкологи назвали неочевидную причину возникновения рака груди
Высокий уровень холестерина в крови может привести к развитию онкологических заболеваний, в том числе к раку груди, считают специалисты из Института онкологии... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T15:30
2021-09-03T15:30
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рак груди
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Высокий уровень холестерина в крови может привести к развитию онкологических заболеваний, в том числе к раку груди, считают специалисты из Института онкологии Дьюка. Исследование опубликовали в Nature Communications.Ученые провели эксперимент на мышах, во время которого выяснилось, что опухолевые метастазирующие клетки в ответ на стресс поглощают холестерин, после чего некоторые из них умирают. Выжившие клетки получают устойчивость к дальнейшему процессу гибели — ферроптозу. Они размножаются и быстро метастазируют.Использовать такой механизм, как говорится в документе, может не только эстроген, от которого зависит негативный рак молочной железы, но и другие злокачественные опухоли, например, меланома.Результаты исследования, как пояснили специалисты, доказали опасность высокого уровня холестерина для организма, поэтому крайне важно соблюдать диету и принимать специальные лекарственные средства.Ранее во Всемирной организации здравоохранения рассказали как минимизировать риск возникновения онкологических заболеваний. В первую очередь медики рекомендовали поддерживать здоровый вес. Во-вторых, значительно снизить риск онкологических заболеваний помогает регулярная физическая активность и здоровое питание. В частности, нужно потреблять больше овощей и фруктов, злаковых, бобовых, избегать красного мяса, сладких газированных напитков и полностью отказаться от алкоголя.
https://ria.ru/20210903/tpu-1748355918.html
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в мире, общество, здоровье - общество, nature communications, онкология, рак груди
15:30 03.09.2021
 
Онкологи назвали неочевидную причину возникновения рака груди

Высокий уровень холестерина в крови вызывает риск рака груди, выявили ученые

© Pixabay / PDPicsРак
Рак - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© Pixabay / PDPics
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Высокий уровень холестерина в крови может привести к развитию онкологических заболеваний, в том числе к раку груди, считают специалисты из Института онкологии Дьюка. Исследование опубликовали в Nature Communications.
Ученые провели эксперимент на мышах, во время которого выяснилось, что опухолевые метастазирующие клетки в ответ на стресс поглощают холестерин, после чего некоторые из них умирают. Выжившие клетки получают устойчивость к дальнейшему процессу гибели — ферроптозу. Они размножаются и быстро метастазируют.
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Использовать такой механизм, как говорится в документе, может не только эстроген, от которого зависит негативный рак молочной железы, но и другие злокачественные опухоли, например, меланома.
Результаты исследования, как пояснили специалисты, доказали опасность высокого уровня холестерина для организма, поэтому крайне важно соблюдать диету и принимать специальные лекарственные средства.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения рассказали как минимизировать риск возникновения онкологических заболеваний. В первую очередь медики рекомендовали поддерживать здоровый вес. Во-вторых, значительно снизить риск онкологических заболеваний помогает регулярная физическая активность и здоровое питание. В частности, нужно потреблять больше овощей и фруктов, злаковых, бобовых, избегать красного мяса, сладких газированных напитков и полностью отказаться от алкоголя.
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