https://ria.ru/20210903/rak-1748571936.html

Онкологи назвали неочевидную причину возникновения рака груди

Онкологи назвали неочевидную причину возникновения рака груди - РИА Новости, 03.09.2021

Онкологи назвали неочевидную причину возникновения рака груди

Высокий уровень холестерина в крови может привести к развитию онкологических заболеваний, в том числе к раку груди, считают специалисты из Института онкологии... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T15:30

2021-09-03T15:30

2021-09-03T15:30

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Высокий уровень холестерина в крови может привести к развитию онкологических заболеваний, в том числе к раку груди, считают специалисты из Института онкологии Дьюка. Исследование опубликовали в Nature Communications.Ученые провели эксперимент на мышах, во время которого выяснилось, что опухолевые метастазирующие клетки в ответ на стресс поглощают холестерин, после чего некоторые из них умирают. Выжившие клетки получают устойчивость к дальнейшему процессу гибели — ферроптозу. Они размножаются и быстро метастазируют.Использовать такой механизм, как говорится в документе, может не только эстроген, от которого зависит негативный рак молочной железы, но и другие злокачественные опухоли, например, меланома.Результаты исследования, как пояснили специалисты, доказали опасность высокого уровня холестерина для организма, поэтому крайне важно соблюдать диету и принимать специальные лекарственные средства.Ранее во Всемирной организации здравоохранения рассказали как минимизировать риск возникновения онкологических заболеваний. В первую очередь медики рекомендовали поддерживать здоровый вес. Во-вторых, значительно снизить риск онкологических заболеваний помогает регулярная физическая активность и здоровое питание. В частности, нужно потреблять больше овощей и фруктов, злаковых, бобовых, избегать красного мяса, сладких газированных напитков и полностью отказаться от алкоголя.

https://ria.ru/20210903/tpu-1748355918.html

https://rsport.ria.ru/20210825/rak-1747166175.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, общество, здоровье - общество, nature communications, онкология, рак груди