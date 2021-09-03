https://ria.ru/20210903/putin-1748577524.html
Политика Киева меняется под давлением националистов, заявил Путин
Политика Киева меняется под давлением националистов, заявил Путин - РИА Новости, 03.09.2021
Политика Киева меняется под давлением националистов, заявил Путин
Политика Киева меняется под давлением крайних националистов, власти делают все, чтобы удовлетворить их амбиции, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T15:52
2021-09-03T15:52
2021-09-03T15:52
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
дальний восток
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Политика Киева меняется под давлением крайних националистов, власти делают все, чтобы удовлетворить их амбиции, заявил президент РФ Владимир Путин."На практике ни одно поколение украинских руководителей приходят с лозунгами, приходят к власти с лозунгами восстановления отношений с Россией, решения всех вопросов, которые накопились за предыдущие годы, а потом беспардонным образом обманывают своих избирателей и откручивают реальную политику совершенно в другом направлении", - сказал он на ВЭФ."И происходит это под давлением крайних националистов. Такое впечатление, что вновь избранные лидеры после того, как вошли в высокие кабинеты, начинают опасаться именно этой части украинского общества и все делают для того, чтобы удовлетворить их амбиции", - сказал Путин.К каким результатам это приводит, мы видим по состоянию украинской экономики и социальной сферы, добавил президент России.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210903/ukraina-1748506887.html
https://ria.ru/20210819/emotsionalnost-1746384525.html
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владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
Политика Киева меняется под давлением националистов, заявил Путин
Президент Путин: киевские власти делают все, чтобы удовлетворить амбиции националистов