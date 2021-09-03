Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210903/putin-1748576394.html
Опрос ВЦИОМ показал уровень доверия Путину среди россиян
Опрос ВЦИОМ показал уровень доверия Путину среди россиян - РИА Новости, 03.09.2021
Опрос ВЦИОМ показал уровень доверия Путину среди россиян
Работу Владимира Путина на посту президента РФ одобряют более 58% россиян, доверяют ему почти 62%, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T15:42
2021-09-03T15:42
общество
владимир путин
вциом
михаил мишустин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748498492_0:0:3129:1760_1920x0_80_0_0_a12e895a2baf491545bd3c2e262765b9.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Работу Владимира Путина на посту президента РФ одобряют более 58% россиян, доверяют ему почти 62%, следует из результатов опроса ВЦИОМ.По данным ВЦИОМ, 61,9% россиян доверяют Путину, недоверие к нему выразили 33,2% опрошенных.Кроме того, 58,3% респондентов отметили, что одобряют деятельность Путина на президентском посту, а 30,5% – что не одобряют.Работу председателя правительства Михаила Мишустина одобряют 39,9% опрошенных (не одобряют 19,3%), кабмина в целом – 35,4% (не одобряют 32,4%).Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 23 по 29 августа 2021 года, в нем приняли участие 11,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке номеров. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
https://ria.ru/20210903/putin-1748507575.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748498492_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_8a424fd5408ed148aaa9b50f230ffad1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, владимир путин, вциом, михаил мишустин, россия
15:42 03.09.2021
 
Опрос ВЦИОМ показал уровень доверия Путину среди россиян

Опрос ВЦИОМ: Путину доверяют 62 процента россиян

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Работу Владимира Путина на посту президента РФ одобряют более 58% россиян, доверяют ему почти 62%, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
По данным ВЦИОМ, 61,9% россиян доверяют Путину, недоверие к нему выразили 33,2% опрошенных.
Кроме того, 58,3% респондентов отметили, что одобряют деятельность Путина на президентском посту, а 30,5% – что не одобряют.
Работу председателя правительства Михаила Мишустина одобряют 39,9% опрошенных (не одобряют 19,3%), кабмина в целом – 35,4% (не одобряют 32,4%).
Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 23 по 29 августа 2021 года, в нем приняли участие 11,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке номеров. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
Будущее России в надежных руках – Путин о поправившем его школьнике - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
Вчера, 11:29
Путин прокомментировал ситуацию со школьником, поправившим его оговорку
 
ОбществоВладимир ПутинВЦИОММихаил МишустинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:06Украине предрекли энергетическую катастрофу
06:01Программа "Дальневосточная ипотека" способствует развитию городов Приморья
05:49Аэропорт Паланы на Камчатке оснастят новой авиационной техникой
05:42Шестаков: во Владивостоке достаточно территории для проведения Олимпиады
05:28В России создадут единую базу амурских тигров
05:21Центр "Амурский тигр" готовится к сплошному учету хищников
05:13Экипировку "Сотник" могут оснастить оптическими приборами
04:51Шамьюнов: "Дальневосточный гектар" имеет большой потенциал для туризма
04:39Орлов назвал предварительный ущерб от наводнений в Амурской области
04:39Яценюк пожаловался, что Россия превращает украинскую ГТС в металлолом
04:25Талибы пообещали дать женщинам в хиджабе доступ к образованию и работе
04:25"Туризм.РФ" будет развивать инфраструктуру Сахалина совместно с властями
04:21РЭЦ назвал число экспортеров среди малого и среднего бизнеса
04:15Глава Минприроды назвал размер ущерба от наводнений
04:14Генсек ШОС: ЕАЭС и "Один пояс, один путь" укрепят сотрудничество в Евразии
04:10Россиян научили выбирать безопасную шаурму
04:05Глава Минприроды назвал экологические угрозы для Байкала
04:00ЕАЭС и ШОС подпишут меморандум о сотрудничестве в ближайшие дни
03:46"Уникальный опыт": японца впечатлила русская баня
03:40В России растет популяция амурского тигра
Лента новостейМолния