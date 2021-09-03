https://ria.ru/20210903/putin-1748576394.html

Опрос ВЦИОМ показал уровень доверия Путину среди россиян

Опрос ВЦИОМ показал уровень доверия Путину среди россиян - РИА Новости, 03.09.2021

Опрос ВЦИОМ показал уровень доверия Путину среди россиян

Работу Владимира Путина на посту президента РФ одобряют более 58% россиян, доверяют ему почти 62%, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T15:42

2021-09-03T15:42

2021-09-03T15:42

общество

владимир путин

вциом

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Работу Владимира Путина на посту президента РФ одобряют более 58% россиян, доверяют ему почти 62%, следует из результатов опроса ВЦИОМ.По данным ВЦИОМ, 61,9% россиян доверяют Путину, недоверие к нему выразили 33,2% опрошенных.Кроме того, 58,3% респондентов отметили, что одобряют деятельность Путина на президентском посту, а 30,5% – что не одобряют.Работу председателя правительства Михаила Мишустина одобряют 39,9% опрошенных (не одобряют 19,3%), кабмина в целом – 35,4% (не одобряют 32,4%).Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 23 по 29 августа 2021 года, в нем приняли участие 11,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке номеров. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

https://ria.ru/20210903/putin-1748507575.html

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общество, владимир путин, вциом, михаил мишустин, россия