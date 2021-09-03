https://ria.ru/20210903/putin-1748567580.html

Путин вручит награды ликвидаторам последствий природных пожаров и паводков

Путин вручит награды ликвидаторам последствий природных пожаров и паводков - РИА Новости, 03.09.2021

Путин вручит награды ликвидаторам последствий природных пожаров и паводков

Президент России Владимир Путин 4 сентября вручит государственные награды ликвидаторам последствий природных пожаров и паводков в регионах РФ, сообщает... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T15:10

2021-09-03T15:10

2021-09-03T15:17

владимир путин

космос - риа наука

восточный (космодром)

россия

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 4 сентября вручит государственные награды ликвидаторам последствий природных пожаров и паводков в регионах РФ, сообщает пресс-служба Кремля."Президент России Путин 4 сентября совершит рабочую поездку в Амурскую область, где посетит космодром Восточный. Глава государства осмотрит строительство инфраструктурных объектов космодрома, в частности командного пункта и стартового комплекса "Ангара". Там же президент проведет рабочую встречу с губернатором Амурской области (Василием - ред.) Орловым. В этот же день Путин вручит государственные награды ликвидаторам последствий природных пожаров и паводков в регионах РФ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210825/angara-1747123377.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, космос - риа наука, восточный (космодром), россия