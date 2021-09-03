https://ria.ru/20210903/putin-1748567580.html
Путин вручит награды ликвидаторам последствий природных пожаров и паводков
Путин вручит награды ликвидаторам последствий природных пожаров и паводков - РИА Новости, 03.09.2021
Путин вручит награды ликвидаторам последствий природных пожаров и паводков
Президент России Владимир Путин 4 сентября вручит государственные награды ликвидаторам последствий природных пожаров и паводков в регионах РФ, сообщает... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T15:10
2021-09-03T15:10
2021-09-03T15:17
владимир путин
космос - риа наука
восточный (космодром)
россия
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 4 сентября вручит государственные награды ликвидаторам последствий природных пожаров и паводков в регионах РФ, сообщает пресс-служба Кремля."Президент России Путин 4 сентября совершит рабочую поездку в Амурскую область, где посетит космодром Восточный. Глава государства осмотрит строительство инфраструктурных объектов космодрома, в частности командного пункта и стартового комплекса "Ангара". Там же президент проведет рабочую встречу с губернатором Амурской области (Василием - ред.) Орловым. В этот же день Путин вручит государственные награды ликвидаторам последствий природных пожаров и паводков в регионах РФ", - говорится в сообщении.
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владимир путин, космос - риа наука, восточный (космодром), россия
15:10 03.09.2021 (обновлено: 15:17 03.09.2021)
Путин вручит награды ликвидаторам последствий природных пожаров и паводков
Президент Путин 4 сентября вручит госнаграды ликвидаторам последствий природных пожаров