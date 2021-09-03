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Религия
https://ria.ru/20210903/putin-1748520712.html
Путин рассказал о второй версии гибели митрополита Филиппа
Путин рассказал о второй версии гибели митрополита Филиппа - РИА Новости, 03.09.2021
Путин рассказал о второй версии гибели митрополита Филиппа
Президент России Владимир Путин рассказал о второй версии гибели митрополита Филиппа, не связанной с Малютой Скуратовым, и рекомендовал получить благословение... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T12:12
2021-09-03T12:12
религия
общество
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
дальний восток
игорь руденя
религия
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о второй версии гибели митрополита Филиппа, не связанной с Малютой Скуратовым, и рекомендовал получить благословение патриарха Кирилла на строительство церкви на якобы месте убийства священнослужителя.Ранее СМИ сообщили, что во время встречи Путина с губернатором Тверской области Игорем Руденей, президент выразил сомнение, что именно Малюта Скуратов задушил митрополита Филиппа, и отметил, что есть разные версии гибели митрополита в 16 веке.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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общество, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, игорь руденя, религия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
12:12 03.09.2021
 
Путин рассказал о второй версии гибели митрополита Филиппа

Президент Путин рассказал о версии гибели митрополита Филиппа, не связанной со Скуратовым

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТрансляция выступления президента РФ Владимира Путина на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о второй версии гибели митрополита Филиппа, не связанной с Малютой Скуратовым, и рекомендовал получить благословение патриарха Кирилла на строительство церкви на якобы месте убийства священнослужителя.
"Вторая версия простая, что он его не убивал и не проезжал там, а если проезжал, то проезжал мимо. Что касается строительства церкви, да еще по такому поводу, я думаю, что уж точно совершенно нужно получить благословение патриарха Московского и всея Руси Кирилла", - сказал Путин на ВЭФ, отвечая на вопрос модератора пленарного заседания, какие еще есть версии гибели митрополита Филиппа.
Ранее СМИ сообщили, что во время встречи Путина с губернатором Тверской области Игорем Руденей, президент выразил сомнение, что именно Малюта Скуратов задушил митрополита Филиппа, и отметил, что есть разные версии гибели митрополита в 16 веке.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Тверской области Игорь Руденя во время встречи - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
30 августа, 16:24
Путин не согласился со словами тверского губернатора о Малюте Скуратове
 
РелигияОбществоВладивостокВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетДальний ВостокИгорь РуденяРелигияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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