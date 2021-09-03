https://ria.ru/20210903/putin-1748520712.html

Путин рассказал о второй версии гибели митрополита Филиппа

Путин рассказал о второй версии гибели митрополита Филиппа - РИА Новости, 03.09.2021

Путин рассказал о второй версии гибели митрополита Филиппа

Президент России Владимир Путин рассказал о второй версии гибели митрополита Филиппа, не связанной с Малютой Скуратовым, и рекомендовал получить благословение... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T12:12

2021-09-03T12:12

2021-09-03T12:12

религия

общество

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

дальний восток

игорь руденя

религия

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о второй версии гибели митрополита Филиппа, не связанной с Малютой Скуратовым, и рекомендовал получить благословение патриарха Кирилла на строительство церкви на якобы месте убийства священнослужителя.Ранее СМИ сообщили, что во время встречи Путина с губернатором Тверской области Игорем Руденей, президент выразил сомнение, что именно Малюта Скуратов задушил митрополита Филиппа, и отметил, что есть разные версии гибели митрополита в 16 веке.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

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2021

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общество, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, игорь руденя, религия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)