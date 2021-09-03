Путин рассказал о второй версии гибели митрополита Филиппа
Президент Путин рассказал о версии гибели митрополита Филиппа, не связанной со Скуратовым
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТрансляция выступления президента РФ Владимира Путина на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о второй версии гибели митрополита Филиппа, не связанной с Малютой Скуратовым, и рекомендовал получить благословение патриарха Кирилла на строительство церкви на якобы месте убийства священнослужителя.
"Вторая версия простая, что он его не убивал и не проезжал там, а если проезжал, то проезжал мимо. Что касается строительства церкви, да еще по такому поводу, я думаю, что уж точно совершенно нужно получить благословение патриарха Московского и всея Руси Кирилла", - сказал Путин на ВЭФ, отвечая на вопрос модератора пленарного заседания, какие еще есть версии гибели митрополита Филиппа.
Ранее СМИ сообщили, что во время встречи Путина с губернатором Тверской области Игорем Руденей, президент выразил сомнение, что именно Малюта Скуратов задушил митрополита Филиппа, и отметил, что есть разные версии гибели митрополита в 16 веке.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.