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Путин раскритиковал политику санкций некоторых стран
Путин раскритиковал политику санкций некоторых стран - РИА Новости, 03.09.2021
Путин раскритиковал политику санкций некоторых стран
Президент РФ Владимир Путин, говоря про политику санкций от некоторых стран, заявил, что это продолжение навязывания ими своей линии. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T12:08
2021-09-03T12:29
в мире
владимир путин
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
владивосток
дальневосточный федеральный университет
латинская америка
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря про политику санкций от некоторых стран, заявил, что это продолжение навязывания ими своей линии."Конец ли это какой-то гегемонии Запада? Ну, вы понимаете, дело ведь в чем, дело в том, чтобы эти уроки, они есть, эти уроки, но чтобы они были правильно поняты и чтобы были внесены изменения в реальную политику. Вот про Афганистан говорят,... залезли туда, совершили ошибок много, а в то же время в отношении других стран все то же самое продолжается. Санкции - это что такое? Это продолжение той же политики навязывания своих стандартов", - сказал Путин, комментируя в рамках пленарной сессии ВЭФ ситуацию в Афганистане и ее последствия."Дело не в России, дело и в других странах, в том числе в странах Азиатско-тихоокеанского региона и в Латинской Америке, да везде, по всему миру. Если капитальные какие-то выводы будут сделаны, то тогда мы можем быть свидетелями каких-то глобальных изменений в мировой политике. Ну а конец это доминирования или не конец, знаете что, прежде всего зависит от экономического потенциала тех стран, которые присутствуют на международной сцене", - отметил президент РФ.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210630/sanktsii-1739231153.html
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в мире, владимир путин, восточный экономический форум — 2021 (вэф), владивосток, дальневосточный федеральный университет, латинская америка, россия
12:08 03.09.2021 (обновлено: 12:29 03.09.2021)
 
Путин раскритиковал политику санкций некоторых стран

Президент Путин назвал политику санкций некоторых стран навязыванием ими своей линии

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТрансляция выступления президента РФ Владимира Путина на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря про политику санкций от некоторых стран, заявил, что это продолжение навязывания ими своей линии.
"Конец ли это какой-то гегемонии Запада? Ну, вы понимаете, дело ведь в чем, дело в том, чтобы эти уроки, они есть, эти уроки, но чтобы они были правильно поняты и чтобы были внесены изменения в реальную политику. Вот про Афганистан говорят,... залезли туда, совершили ошибок много, а в то же время в отношении других стран все то же самое продолжается. Санкции - это что такое? Это продолжение той же политики навязывания своих стандартов", - сказал Путин, комментируя в рамках пленарной сессии ВЭФ ситуацию в Афганистане и ее последствия.
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"Дело не в России, дело и в других странах, в том числе в странах Азиатско-тихоокеанского региона и в Латинской Америке, да везде, по всему миру. Если капитальные какие-то выводы будут сделаны, то тогда мы можем быть свидетелями каких-то глобальных изменений в мировой политике. Ну а конец это доминирования или не конец, знаете что, прежде всего зависит от экономического потенциала тех стран, которые присутствуют на международной сцене", - отметил президент РФ.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Песков раскритиковал американские санкции
 
В миреВладимир ПутинВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)ВладивостокДальневосточный федеральный университетЛатинская АмерикаРоссия
 
 
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