https://ria.ru/20210903/putin-1748520254.html

Путин раскритиковал политику санкций некоторых стран

Путин раскритиковал политику санкций некоторых стран - РИА Новости, 03.09.2021

Путин раскритиковал политику санкций некоторых стран

Президент РФ Владимир Путин, говоря про политику санкций от некоторых стран, заявил, что это продолжение навязывания ими своей линии. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T12:08

2021-09-03T12:08

2021-09-03T12:29

в мире

владимир путин

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

владивосток

дальневосточный федеральный университет

латинская америка

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря про политику санкций от некоторых стран, заявил, что это продолжение навязывания ими своей линии."Конец ли это какой-то гегемонии Запада? Ну, вы понимаете, дело ведь в чем, дело в том, чтобы эти уроки, они есть, эти уроки, но чтобы они были правильно поняты и чтобы были внесены изменения в реальную политику. Вот про Афганистан говорят,... залезли туда, совершили ошибок много, а в то же время в отношении других стран все то же самое продолжается. Санкции - это что такое? Это продолжение той же политики навязывания своих стандартов", - сказал Путин, комментируя в рамках пленарной сессии ВЭФ ситуацию в Афганистане и ее последствия."Дело не в России, дело и в других странах, в том числе в странах Азиатско-тихоокеанского региона и в Латинской Америке, да везде, по всему миру. Если капитальные какие-то выводы будут сделаны, то тогда мы можем быть свидетелями каких-то глобальных изменений в мировой политике. Ну а конец это доминирования или не конец, знаете что, прежде всего зависит от экономического потенциала тех стран, которые присутствуют на международной сцене", - отметил президент РФ.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210630/sanktsii-1739231153.html

https://ria.ru/20210902/sanktsii-1748314454.html

владивосток

латинская америка

россия

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в мире, владимир путин, восточный экономический форум — 2021 (вэф), владивосток, дальневосточный федеральный университет, латинская америка, россия