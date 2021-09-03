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Путин заявил о гуманитарной катастрофе в Афганистане
Путин заявил о гуманитарной катастрофе в Афганистане - РИА Новости, 03.09.2021
Путин заявил о гуманитарной катастрофе в Афганистане
Президент России Владимир Путин, выступая на ВЭФ, назвал ситуацию в Афганистане после вывода американских войск гуманитарной катастрофой. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T11:58
2021-09-03T13:45
в мире
афганистан
владимир путин
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
сша
кабул (город)
талибан
дальневосточный федеральный университет
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на ВЭФ, назвал ситуацию в Афганистане после вывода американских войск гуманитарной катастрофой."И это правда. Это не мои слова. Это слова самих американских аналитиков. Это катастрофа, потому что, если американцы, вообще они люди очень прагматичные, истратили на всю эту кампанию свыше полутора триллионов долларов за эти годы. А результат какой? Нулевой", — сказал российский лидер.Он также обратил внимание на то количество людей, которые работали на США и союзников, а затем оказались брошенными в стране.Однако, как он подчеркнул, основная цель заключалась именно в продвижении католицизма. Сейчас, по словам Путина, происходит не духовная или экономическая колонизация, а совершаются попытки сохранить свое влияние под предлогом продвижения принципов демократии.Говоря об Афганистане, президент отметил недопустимость навязывания демократии извне "насильственными способами"."Демократия, если она нужна какому-то народу, народ придет к этому сам", — заключил российский лидер.На фоне вывода американского контингента талибы провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер в горной местности к северо-востоку от столицы.Там сосредоточились силы сопротивления во главе с Ахмадом Масудом — сыном руководителя "Северного альянса" Ахмада Шаха Масуда, убитого 9 сентября 2001 года. По его словам, борьба прекратится, если "Талибан"* создаст инклюзивное правительство и обеспечит соблюдение гражданских прав.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20210902/mladenets-1748443134.html
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в мире, афганистан, владимир путин, восточный экономический форум — 2021 (вэф), сша, кабул (город), талибан, дальневосточный федеральный университет, россия
11:58 03.09.2021 (обновлено: 13:45 03.09.2021)
 
Путин заявил о гуманитарной катастрофе в Афганистане

Президент Путин: ситуация в Афганистане после вывода войск США — гуманитарная катастрофа

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на ВЭФ, назвал ситуацию в Афганистане после вывода американских войск гуманитарной катастрофой.
"И это правда. Это не мои слова. Это слова самих американских аналитиков. Это катастрофа, потому что, если американцы, вообще они люди очень прагматичные, истратили на всю эту кампанию свыше полутора триллионов долларов за эти годы. А результат какой? Нулевой", — сказал российский лидер.
Самолеты C-17 Globemaster III в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 23:25Захват власти в Афганистане талибами
В США умерла эвакуированная из Афганистана девятимесячная девочка
Он также обратил внимание на то количество людей, которые работали на США и союзников, а затем оказались брошенными в стране.

На примере Афганистана, я уже слышал от многих своих коллег - да, это ошибка, да, мы неправильно себя вели, мы не должны так поступать в будущем, но так поступали еще со времен так называемой просветительской деятельности католических священников, которые приезжали условно в те же азиатские страны, в тот же Китай, и цивилизовывали там местное население, опираясь на определенные достижения в области естественных наук - образования, медицины", — пояснил Путин.

Однако, как он подчеркнул, основная цель заключалась именно в продвижении католицизма. Сейчас, по словам Путина, происходит не духовная или экономическая колонизация, а совершаются попытки сохранить свое влияние под предлогом продвижения принципов демократии.
Говоря об Афганистане, президент отметил недопустимость навязывания демократии извне "насильственными способами".
"Демократия, если она нужна какому-то народу, народ придет к этому сам", — заключил российский лидер.
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Побывавший в Афганистане социолог рассказал о талибах
На фоне вывода американского контингента талибы провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер в горной местности к северо-востоку от столицы.
Там сосредоточились силы сопротивления во главе с Ахмадом Масудом — сыном руководителя "Северного альянса" Ахмада Шаха Масуда, убитого 9 сентября 2001 года. По его словам, борьба прекратится, если "Талибан"* создаст инклюзивное правительство и обеспечит соблюдение гражданских прав.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
* Запрещенная в России террористическая организация
Члены Талибана* в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле после вывода американских войск - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
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Талибы контролируют почти всю территорию Афганистана, заявил Путин
 
В миреАфганистанВладимир ПутинВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)СШАКабул (город)ТалибанДальневосточный федеральный университетРоссия
 
 
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