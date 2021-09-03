https://ria.ru/20210903/putin-1748517231.html

Путин заявил о гуманитарной катастрофе в Афганистане

Путин заявил о гуманитарной катастрофе в Афганистане - РИА Новости, 03.09.2021

Путин заявил о гуманитарной катастрофе в Афганистане

Президент России Владимир Путин, выступая на ВЭФ, назвал ситуацию в Афганистане после вывода американских войск гуманитарной катастрофой. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T11:58

2021-09-03T11:58

2021-09-03T13:45

в мире

афганистан

владимир путин

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

сша

кабул (город)

талибан

дальневосточный федеральный университет

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на ВЭФ, назвал ситуацию в Афганистане после вывода американских войск гуманитарной катастрофой."И это правда. Это не мои слова. Это слова самих американских аналитиков. Это катастрофа, потому что, если американцы, вообще они люди очень прагматичные, истратили на всю эту кампанию свыше полутора триллионов долларов за эти годы. А результат какой? Нулевой", — сказал российский лидер.Он также обратил внимание на то количество людей, которые работали на США и союзников, а затем оказались брошенными в стране.Однако, как он подчеркнул, основная цель заключалась именно в продвижении католицизма. Сейчас, по словам Путина, происходит не духовная или экономическая колонизация, а совершаются попытки сохранить свое влияние под предлогом продвижения принципов демократии.Говоря об Афганистане, президент отметил недопустимость навязывания демократии извне "насильственными способами"."Демократия, если она нужна какому-то народу, народ придет к этому сам", — заключил российский лидер.На фоне вывода американского контингента талибы провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер в горной местности к северо-востоку от столицы.Там сосредоточились силы сопротивления во главе с Ахмадом Масудом — сыном руководителя "Северного альянса" Ахмада Шаха Масуда, убитого 9 сентября 2001 года. По его словам, борьба прекратится, если "Талибан"* создаст инклюзивное правительство и обеспечит соблюдение гражданских прав.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210902/mladenets-1748443134.html

https://ria.ru/20210902/taliby-1748381946.html

https://ria.ru/20210903/taliby-1748522966.html

афганистан

сша

кабул (город)

россия

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в мире, афганистан, владимир путин, восточный экономический форум — 2021 (вэф), сша, кабул (город), талибан, дальневосточный федеральный университет, россия