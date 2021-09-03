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Путин прокомментировал ситуацию со школьником, поправившим его оговорку
Путин прокомментировал ситуацию со школьником, поправившим его оговорку - РИА Новости, 03.09.2021
Путин прокомментировал ситуацию со школьником, поправившим его оговорку
Президент России Владимир Путин сказал, что даже не обратил внимания на ситуацию со школьником, который поправил его во время разговора об истории. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T11:29
2021-09-03T13:35
общество
владимир путин
образование - общество
общество "знание"
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сказал, что даже не обратил внимания на ситуацию со школьником, который поправил его во время разговора об истории.По его словам, можно только порадоваться, что есть такие грамотные и подготовленные ученики, способные свободно изложить свою позицию."Ну послушайте, вот это и должно нас настроить на то, что будущее России в надежных руках", — добавил Путин.Первого сентября школьник из Воркуты Никанор Толстых отреагировал на оговорку президента России на открытом уроке в рамках марафона общества "Знание" в детском центре "Океан" во Владивостоке. Во время обсуждения истории страны Путин назвал войну со Швецией при Петре I Семилетней. Подросток, представлявший РДШ в Коми, уточнил, что речь идет о Северной войне 1700-1721 годов. Российский лидер поблагодарил мальчика за его замечание.
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"Будущее России в надежных руках" – Путин о поправившем его школьнике
"Будущее России в надежных руках" – Путин о поправившем его школьнике
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общество, владимир путин, образование - общество, общество "знание", восточный экономический форум — 2021 (вэф)
11:29 03.09.2021 (обновлено: 13:35 03.09.2021)
 
Путин прокомментировал ситуацию со школьником, поправившим его оговорку

Президент Путин: не обратил внимания на ситуацию со школьником, поправившим оговорку

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сказал, что даже не обратил внимания на ситуацию со школьником, который поправил его во время разговора об истории.

"Почему это меня должно задеть? Это меня может только порадовать: молодые ребята хорошо знают историю отечества", — сказал глава государства, комментируя ситуацию на пленарном заседании ВЭФ.

По его словам, можно только порадоваться, что есть такие грамотные и подготовленные ученики, способные свободно изложить свою позицию.
"Ну послушайте, вот это и должно нас настроить на то, что будущее России в надежных руках", — добавил Путин.
Первого сентября школьник из Воркуты Никанор Толстых отреагировал на оговорку президента России на открытом уроке в рамках марафона общества "Знание" в детском центре "Океан" во Владивостоке. Во время обсуждения истории страны Путин назвал войну со Швецией при Петре I Семилетней. Подросток, представлявший РДШ в Коми, уточнил, что речь идет о Северной войне 1700-1721 годов. Российский лидер поблагодарил мальчика за его замечание.
Президент РФ Владимир Путин во время приуроченной к Дню знаний встречи с учащимися школ во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
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ОбществоВладимир ПутинОбразование - ОбществоОбщество "Знание"Восточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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