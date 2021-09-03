https://ria.ru/20210903/putin-1748506293.html

Лаврова и Шойгу жалко отпускать в Госдуму, заявил Путин

Лаврова и Шойгу жалко отпускать в Госдуму, заявил Путин - РИА Новости, 03.09.2021

Лаврова и Шойгу жалко отпускать в Госдуму, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему было бы жалко отпускать главу минобороны Сергея Шойгу и главу МИД Сергея Лаврова в Госдуму, но они должны сами... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T11:22

2021-09-03T11:22

2021-09-03T12:59

политика

госдума рф

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

владивосток

владимир путин

единая россия

дальневосточный федеральный университет

сергей брилев

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему было бы жалко отпускать главу минобороны Сергея Шойгу и главу МИД Сергея Лаврова в Госдуму, но они должны сами принять это решение.Журналист, модератор пленарного заседания ВЭФ Сергей Брилев спросил президента, не будет ли ему жалко "отпускать Шойгу с Лавровым в Госдуму"."Жалко. Они на своем месте, хорошо работают. Коллеги просто обратились ко мне с просьбой, чтобы они возглавили список, демонстрируя, что все, что делает партия "Единая Россия", реально воплощается в жизнь, в том числе и усилиями этих людей", - ответил Путин."Но решения должны приниматься ими, прежде всего. Они сами должны, в конечном итоге, принять это решение", - добавил он.Лавров и Шойгу идут на осенние выборы в Госдуму в первой пятерке от партии "Единая Россия".Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210901/lavrov-1748179601.html

https://ria.ru/20210829/shoygu-1747739702.html

владивосток

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политика, госдума рф, восточный экономический форум — 2021 (вэф), владивосток, владимир путин, единая россия, дальневосточный федеральный университет, сергей брилев, россия