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Лаврова и Шойгу жалко отпускать в Госдуму, заявил Путин
Лаврова и Шойгу жалко отпускать в Госдуму, заявил Путин - РИА Новости, 03.09.2021
Лаврова и Шойгу жалко отпускать в Госдуму, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему было бы жалко отпускать главу минобороны Сергея Шойгу и главу МИД Сергея Лаврова в Госдуму, но они должны сами... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T11:22
2021-09-03T12:59
политика
госдума рф
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
владивосток
владимир путин
единая россия
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему было бы жалко отпускать главу минобороны Сергея Шойгу и главу МИД Сергея Лаврова в Госдуму, но они должны сами принять это решение.Журналист, модератор пленарного заседания ВЭФ Сергей Брилев спросил президента, не будет ли ему жалко "отпускать Шойгу с Лавровым в Госдуму"."Жалко. Они на своем месте, хорошо работают. Коллеги просто обратились ко мне с просьбой, чтобы они возглавили список, демонстрируя, что все, что делает партия "Единая Россия", реально воплощается в жизнь, в том числе и усилиями этих людей", - ответил Путин."Но решения должны приниматься ими, прежде всего. Они сами должны, в конечном итоге, принять это решение", - добавил он.Лавров и Шойгу идут на осенние выборы в Госдуму в первой пятерке от партии "Единая Россия".Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210901/lavrov-1748179601.html
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политика, госдума рф, восточный экономический форум — 2021 (вэф), владивосток, владимир путин, единая россия, дальневосточный федеральный университет, сергей брилев, россия
11:22 03.09.2021 (обновлено: 12:59 03.09.2021)
 
Лаврова и Шойгу жалко отпускать в Госдуму, заявил Путин

Путин: Лаврова и Шойгу жалко отпускать в Госдуму, они хорошо работают

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему было бы жалко отпускать главу минобороны Сергея Шойгу и главу МИД Сергея Лаврова в Госдуму, но они должны сами принять это решение.
Журналист, модератор пленарного заседания ВЭФ Сергей Брилев спросил президента, не будет ли ему жалко "отпускать Шойгу с Лавровым в Госдуму".
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"Жалко. Они на своем месте, хорошо работают. Коллеги просто обратились ко мне с просьбой, чтобы они возглавили список, демонстрируя, что все, что делает партия "Единая Россия", реально воплощается в жизнь, в том числе и усилиями этих людей", - ответил Путин.
"Но решения должны приниматься ими, прежде всего. Они сами должны, в конечном итоге, принять это решение", - добавил он.
Лавров и Шойгу идут на осенние выборы в Госдуму в первой пятерке от партии "Единая Россия".
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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ПолитикаГосдума РФВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)ВладивостокВладимир ПутинЕдиная РоссияДальневосточный федеральный университетСергей БрилевРоссия
 
 
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