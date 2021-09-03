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Россия не будет никого ограничивать при освоении Севморпути, заявил Путин
Россия не будет никого ограничивать при освоении Севморпути, заявил Путин - РИА Новости, 03.09.2021
Россия не будет никого ограничивать при освоении Севморпути, заявил Путин
Россия не собирается никого ограничивать, в том числе при освоении Северного морского пути, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии на... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T11:09
2021-09-03T11:43
экономика
владимир путин
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
сша
дания
дальневосточный федеральный университет
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Россия не собирается никого ограничивать, в том числе при освоении Северного морского пути, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии на Восточном экономическом форуме."Мы приветствуем такой интерес … Важно здесь иметь в виду, что мы наблюдаем за процессами в других странах, Индия к их числу к не относится, где высказываются какие-то озабоченности по поводу того, что Россия активно осваивает Северный морской путь. И звучат предположения о том, что мы якобы собираемся кого-то ограничивать. Вот это не соответствует действительности. Мы не собираемся никого ограничивать", - сказал президент, отвечая на вопрос ведущего, кого Путин имел в виду, говоря, что к участию в Севморпути стремятся все, кто к нему не имеет отношения географически."Более того, мы хотим, чтобы эта работа строилась в строгом соответствии с международным морским правом, это конвенция 1982 года, по-моему. И по Арктике есть еще один документ. Мы готовы, и мы сейчас придерживаемся, и в будущем собираемся придерживаться этих основополагающих документов. Нас это вполне устраивает. В том числе и то, что наиболее безопасный и выгодный маршрут Северного морского пути проходит по российским территориальным водам, по российскому внутреннему морю. Что же нас здесь может не устраивать? Нас вполне все устраивает. И чем более эффективно будет использоваться этот маршрут всеми заинтересованными странами, тем лучше", - уточнил Путин.Он добавил, что "мы приветствуем и интерес Индии к этой совместной работе, интерес Китая, интерес других азиатских государств, и европейских, в частности"."И думаю, что в рамках Северного совета, о котором я упоминал, и в котором мы сегодня председательствуем, мы неоднократно будем возвращаться к этому вопросу. Мы много уделили внимания этому вопросу и на встрече в Женеве с президентом (США Джо) Байденом. Надеюсь, реакция от всех партнеров, и от Канады, от Дании, от других участников этого процесса будет заинтересованной. И все будут настроены не на то, чтобы искать еще одну площадку для каких-то споров и конфронтаций, а для совместной работы", - резюмировал президент РФ.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, владимир путин, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф), сша, дания, дальневосточный федеральный университет
11:09 03.09.2021 (обновлено: 11:43 03.09.2021)
 
Россия не будет никого ограничивать при освоении Севморпути, заявил Путин

Президент Путин: Россия не будет никого ограничивать, в том числе при освоении Севморпути

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Россия не собирается никого ограничивать, в том числе при освоении Северного морского пути, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии на Восточном экономическом форуме.
"Мы приветствуем такой интерес … Важно здесь иметь в виду, что мы наблюдаем за процессами в других странах, Индия к их числу к не относится, где высказываются какие-то озабоченности по поводу того, что Россия активно осваивает Северный морской путь. И звучат предположения о том, что мы якобы собираемся кого-то ограничивать. Вот это не соответствует действительности. Мы не собираемся никого ограничивать", - сказал президент, отвечая на вопрос ведущего, кого Путин имел в виду, говоря, что к участию в Севморпути стремятся все, кто к нему не имеет отношения географически.
Президент РФ Владимир Путин на встрече в формате видеоконференции с модераторами и спикерами сессий Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
09:51
Россия нарастит возможности Севморпути, заявил Путин
"Более того, мы хотим, чтобы эта работа строилась в строгом соответствии с международным морским правом, это конвенция 1982 года, по-моему. И по Арктике есть еще один документ. Мы готовы, и мы сейчас придерживаемся, и в будущем собираемся придерживаться этих основополагающих документов. Нас это вполне устраивает. В том числе и то, что наиболее безопасный и выгодный маршрут Северного морского пути проходит по российским территориальным водам, по российскому внутреннему морю. Что же нас здесь может не устраивать? Нас вполне все устраивает. И чем более эффективно будет использоваться этот маршрут всеми заинтересованными странами, тем лучше", - уточнил Путин.
Он добавил, что "мы приветствуем и интерес Индии к этой совместной работе, интерес Китая, интерес других азиатских государств, и европейских, в частности".
"И думаю, что в рамках Северного совета, о котором я упоминал, и в котором мы сегодня председательствуем, мы неоднократно будем возвращаться к этому вопросу. Мы много уделили внимания этому вопросу и на встрече в Женеве с президентом (США Джо) Байденом. Надеюсь, реакция от всех партнеров, и от Канады, от Дании, от других участников этого процесса будет заинтересованной. И все будут настроены не на то, чтобы искать еще одну площадку для каких-то споров и конфронтаций, а для совместной работы", - резюмировал президент РФ.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
08:57
Путин призвал сделать контейнерные перевозки по Севморпути выгодными
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)СШАДанияДальневосточный федеральный университет
 
 
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