11:09 03.09.2021 (обновлено: 11:43 03.09.2021)
Россия не будет никого ограничивать при освоении Севморпути, заявил Путин
Президент Путин: Россия не будет никого ограничивать, в том числе при освоении Севморпути
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Россия не собирается никого ограничивать, в том числе при освоении Северного морского пути, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии на Восточном экономическом форуме.
"Мы приветствуем такой интерес … Важно здесь иметь в виду, что мы наблюдаем за процессами в других странах, Индия к их числу к не относится, где высказываются какие-то озабоченности по поводу того, что Россия активно осваивает Северный морской путь. И звучат предположения о том, что мы якобы собираемся кого-то ограничивать. Вот это не соответствует действительности. Мы не собираемся никого ограничивать", - сказал президент, отвечая на вопрос ведущего, кого Путин имел в виду, говоря, что к участию в Севморпути стремятся все, кто к нему не имеет отношения географически.
"Более того, мы хотим, чтобы эта работа строилась в строгом соответствии с международным морским правом, это конвенция 1982 года, по-моему. И по Арктике есть еще один документ. Мы готовы, и мы сейчас придерживаемся, и в будущем собираемся придерживаться этих основополагающих документов. Нас это вполне устраивает. В том числе и то, что наиболее безопасный и выгодный маршрут Северного морского пути проходит по российским территориальным водам, по российскому внутреннему морю. Что же нас здесь может не устраивать? Нас вполне все устраивает. И чем более эффективно будет использоваться этот маршрут всеми заинтересованными странами, тем лучше", - уточнил Путин.
Он добавил, что "мы приветствуем и интерес Индии к этой совместной работе, интерес Китая, интерес других азиатских государств, и европейских, в частности".
"И думаю, что в рамках Северного совета, о котором я упоминал, и в котором мы сегодня председательствуем, мы неоднократно будем возвращаться к этому вопросу. Мы много уделили внимания этому вопросу и на встрече в Женеве с президентом (США Джо) Байденом. Надеюсь, реакция от всех партнеров, и от Канады, от Дании, от других участников этого процесса будет заинтересованной. И все будут настроены не на то, чтобы искать еще одну площадку для каких-то споров и конфронтаций, а для совместной работы", - резюмировал президент РФ.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.