https://ria.ru/20210903/putin-1748503739.html

Россия не будет никого ограничивать при освоении Севморпути, заявил Путин

Россия не будет никого ограничивать при освоении Севморпути, заявил Путин - РИА Новости, 03.09.2021

Россия не будет никого ограничивать при освоении Севморпути, заявил Путин

Россия не собирается никого ограничивать, в том числе при освоении Северного морского пути, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии на... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T11:09

2021-09-03T11:09

2021-09-03T11:43

экономика

владимир путин

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

сша

дания

дальневосточный федеральный университет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748497223_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_ca54b1902f9cb8aa34f122916614a7c5.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Россия не собирается никого ограничивать, в том числе при освоении Северного морского пути, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии на Восточном экономическом форуме."Мы приветствуем такой интерес … Важно здесь иметь в виду, что мы наблюдаем за процессами в других странах, Индия к их числу к не относится, где высказываются какие-то озабоченности по поводу того, что Россия активно осваивает Северный морской путь. И звучат предположения о том, что мы якобы собираемся кого-то ограничивать. Вот это не соответствует действительности. Мы не собираемся никого ограничивать", - сказал президент, отвечая на вопрос ведущего, кого Путин имел в виду, говоря, что к участию в Севморпути стремятся все, кто к нему не имеет отношения географически."Более того, мы хотим, чтобы эта работа строилась в строгом соответствии с международным морским правом, это конвенция 1982 года, по-моему. И по Арктике есть еще один документ. Мы готовы, и мы сейчас придерживаемся, и в будущем собираемся придерживаться этих основополагающих документов. Нас это вполне устраивает. В том числе и то, что наиболее безопасный и выгодный маршрут Северного морского пути проходит по российским территориальным водам, по российскому внутреннему морю. Что же нас здесь может не устраивать? Нас вполне все устраивает. И чем более эффективно будет использоваться этот маршрут всеми заинтересованными странами, тем лучше", - уточнил Путин.Он добавил, что "мы приветствуем и интерес Индии к этой совместной работе, интерес Китая, интерес других азиатских государств, и европейских, в частности"."И думаю, что в рамках Северного совета, о котором я упоминал, и в котором мы сегодня председательствуем, мы неоднократно будем возвращаться к этому вопросу. Мы много уделили внимания этому вопросу и на встрече в Женеве с президентом (США Джо) Байденом. Надеюсь, реакция от всех партнеров, и от Канады, от Дании, от других участников этого процесса будет заинтересованной. И все будут настроены не на то, чтобы искать еще одну площадку для каких-то споров и конфронтаций, а для совместной работы", - резюмировал президент РФ.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210903/putin-1748485631.html

https://ria.ru/20210903/perevozki-1748477326.html

россия

сша

дания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, владимир путин, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф), сша, дания, дальневосточный федеральный университет