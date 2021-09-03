https://ria.ru/20210903/putin-1748496586.html

Путин назвал опережающее развитие Дальнего Востока абсолютным приоритетом

Путин назвал опережающее развитие Дальнего Востока абсолютным приоритетом - РИА Новости, 03.09.2021

Путин назвал опережающее развитие Дальнего Востока абсолютным приоритетом

Опережающее развитие Дальнего Востока является абсолютным долгосрочным приоритетом для страны, заявил президент России Владимир Путин на Восточном экономическом РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T10:41

2021-09-03T10:41

2021-09-03T10:41

экономика

технологии

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

дальний восток

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748494446_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7f217af8f168dbed758ec1a27e2489c7.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Опережающее развитие Дальнего Востока является абсолютным долгосрочным приоритетом для страны, заявил президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме в четверг."Вместо концентрации вокруг крупных заводов, крупных производств, а так было исторически, они (города Дальнего Востока - ред.) должны стать городами, где в центре внимания, конечно, человек и его потребности, комфортные условия для жизни... Программу развития и мастер-планы для каждого города нужно подготовить в течение ближайших двух лет... Развитие Дальнего Востока - это уникальная задача по своей сложности, масштабу и значению. В то же время это одно из самых перспективных направлений работы... Хочу вновь повторить, опережающее развитие Дальнего Востока - наш долгосрочный и абсолютный приоритет", - сказал Путин.Он отметил, что над развитием Дальнего Востока должны работать все уровни власти, а также компании.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210903/putin-1748492509.html

https://ria.ru/20210903/putin-1748490286.html

владивосток

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, восточный экономический форум — 2021 (вэф)