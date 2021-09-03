https://ria.ru/20210903/putin-1748496586.html
Путин назвал опережающее развитие Дальнего Востока абсолютным приоритетом
Путин назвал опережающее развитие Дальнего Востока абсолютным приоритетом - РИА Новости, 03.09.2021
Путин назвал опережающее развитие Дальнего Востока абсолютным приоритетом
Опережающее развитие Дальнего Востока является абсолютным долгосрочным приоритетом для страны, заявил президент России Владимир Путин на Восточном экономическом РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T10:41
2021-09-03T10:41
2021-09-03T10:41
экономика
технологии
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
дальний восток
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748494446_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7f217af8f168dbed758ec1a27e2489c7.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Опережающее развитие Дальнего Востока является абсолютным долгосрочным приоритетом для страны, заявил президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме в четверг."Вместо концентрации вокруг крупных заводов, крупных производств, а так было исторически, они (города Дальнего Востока - ред.) должны стать городами, где в центре внимания, конечно, человек и его потребности, комфортные условия для жизни... Программу развития и мастер-планы для каждого города нужно подготовить в течение ближайших двух лет... Развитие Дальнего Востока - это уникальная задача по своей сложности, масштабу и значению. В то же время это одно из самых перспективных направлений работы... Хочу вновь повторить, опережающее развитие Дальнего Востока - наш долгосрочный и абсолютный приоритет", - сказал Путин.Он отметил, что над развитием Дальнего Востока должны работать все уровни власти, а также компании.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210903/putin-1748492509.html
https://ria.ru/20210903/putin-1748490286.html
владивосток
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748494446_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c048509c53307835071411e93ce5fb14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
Путин назвал опережающее развитие Дальнего Востока абсолютным приоритетом
Президент Путин назвал опережающее развитие Дальнего Востока абсолютным приоритетом