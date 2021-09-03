https://ria.ru/20210903/putin-1748494648.html

Россия и Япония заинтересованы в нормализации отношений, заявил Путин

Россия и Япония заинтересованы в нормализации отношений, заявил Путин - РИА Новости, 03.09.2021

Россия и Япония заинтересованы в нормализации отношений, заявил Путин

Россия и Япония заинтересованы в полной нормализации отношений, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T10:32

2021-09-03T10:32

2021-09-03T10:32

япония

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Россия и Япония заинтересованы в полной нормализации отношений, заявил президент РФ Владимир Путин."И Россия, и Япония заинтересованы в полной, абсолютной нормализации наших отношений, имею в виду наш взаимный стратегический интерес к развитию сотрудничества. Мы всегда говорили о том, что нужно уважать закрепленные в международных документах результаты Второй мировой войны. Мы никогда не отказывались от диалога по мирному договору, мы договорились с прежним премьер-министром о том, что готовы выстроить эту работу на основе известных документов 50-х годов. Наши японские партнеры постоянно меняли свою позицию", - сказал Путин, выступая на ВЭФ.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210903/dialog-1748494149.html

япония

владивосток

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

япония, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)