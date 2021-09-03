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Россия и Япония заинтересованы в нормализации отношений, заявил Путин
Россия и Япония заинтересованы в нормализации отношений, заявил Путин - РИА Новости, 03.09.2021
Россия и Япония заинтересованы в нормализации отношений, заявил Путин
Россия и Япония заинтересованы в полной нормализации отношений, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T10:32
2021-09-03T10:32
япония
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Россия и Япония заинтересованы в полной нормализации отношений, заявил президент РФ Владимир Путин."И Россия, и Япония заинтересованы в полной, абсолютной нормализации наших отношений, имею в виду наш взаимный стратегический интерес к развитию сотрудничества. Мы всегда говорили о том, что нужно уважать закрепленные в международных документах результаты Второй мировой войны. Мы никогда не отказывались от диалога по мирному договору, мы договорились с прежним премьер-министром о том, что готовы выстроить эту работу на основе известных документов 50-х годов. Наши японские партнеры постоянно меняли свою позицию", - сказал Путин, выступая на ВЭФ.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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япония, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
10:32 03.09.2021
 
Россия и Япония заинтересованы в нормализации отношений, заявил Путин

Президент Путин: Россия и Япония заинтересованы в полной нормализации отношений

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Россия и Япония заинтересованы в полной нормализации отношений, заявил президент РФ Владимир Путин.
"И Россия, и Япония заинтересованы в полной, абсолютной нормализации наших отношений, имею в виду наш взаимный стратегический интерес к развитию сотрудничества. Мы всегда говорили о том, что нужно уважать закрепленные в международных документах результаты Второй мировой войны. Мы никогда не отказывались от диалога по мирному договору, мы договорились с прежним премьер-министром о том, что готовы выстроить эту работу на основе известных документов 50-х годов. Наши японские партнеры постоянно меняли свою позицию", - сказал Путин, выступая на ВЭФ.
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Мы никогда не отказывались от диалога – Путин о мирном договоре с Японией - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
10:30
Россия всегда была за диалог с Японией по мирному договору, заявил Путин
 
ЯпонияВладивостокВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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